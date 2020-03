¿Cuarentena en el Congreso?: Cómo la Cámara y el Senado se preparan para teletrabajar

Durante el fin de semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), junto a la vicepresidenta Loreto Carvajal (PPD) y el secretario general, Miguel Landeros, sostuvieron varias conversaciones -la mayoría por teléfono u online- con autoridades del Ministerio de Salud e infectólogos. ¿El objetivo? Definir un protocolo que permita el funcionamiento del Legislativo en medio de la emergencia desatada por la propagación del coronavirus.

Las alarmas se encendieron aún más en la Cámara luego de que el viernes pasado, una secretaria que trabaja con el diputado Pedro Velásquez (Independiente), presentara síntomas similares a los del COVID-19, por lo cual se le puso en cuarentena. La funcionaria, según fuentes de la Cámara, se realizó el test pero aún no se conoce el resultado.

Por eso, la mesa de la Cámara aceleró las conversaciones y el sábado y domingo se comunicó con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, con el Seremi de Salud de Viña del Mar, Alfredo Molina y con dos expertos en infectología: Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso y del Hospital Carlos Van Buren y Jeanette Dabanch, médica infectóloga de la Universidad de Chile y expresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología.

“La Cámara, y el Congreso en su conjunto, ha asegurado su funcionalidad independientemente de lo que vaya aconteciendo con esta pandemia. El país necesita de nuestras decisiones y lo que estamos haciendo, y lo estuvimos trabajando todo el fin de semana, junto a especialistas del más alto nivel de la Sociedad Chilena de Infectología, es construir un protocolo sanitario que nos permita seguir funcionando”, comenta Flores a La Tercera PM.

Ese protocolo, según agrega Flores, está “alineado” con lo que el Senado ha desarrollado en los últimos días. El documento se refiere a los procedimientos a seguir para evitar el contagio al interior del Congreso. Una de las primeras medidas, confirmada hoy por la Mesa de la Cámara, fue cerrar definitivamente la sede del Congreso en Santiago.

En tanto, durante esta mañana se constituyó un Comité de Emergencia de la Cámara compuesto por Flores, Carvajal, Landeros, integrantes del policlínico de la Cámara -que está atendiendo solo posibles complicaciones respiratorias- y representantes de las cinco asociaciones de funcionarios de la Cámara. En la instancia se dio a conocer el protocolo a los distintos estamentos del legislativo.

La semana pasada, por su parte, la mesa del Senado decidió en una reunión de comité seguir funcionando y no aplicar ninguna medida de cierre. Hoy habrá sesión de Sala donde se votará una modificación del reglamento que permitiría sesionar y votar con una plataforma tecnológica a distancia.

Además, la comisión de Constitución del Senado deberá comenzar a revisar la modificación del calendario electoral, acordada transversalmente por los partidos la semana pasada, y que se espera sea despachada hoy mismo a la Cámara.

“Hoy día queremos dejar resuelto esto porque, ya teniendo la plataforma informática legalizada que no lo podíamos hacer porque no se habían hecho las modificaciones reglamentarias, deberíamos estar la próxima semana votando a distancia. Sin embargo, lo más difícil a resolver es el funcionamiento de la Sala”, comenta la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Voto a distancia: “Se tiene que aprobar hoy sí o sí"

En tanto, a las 16 horas está agendado que la Sala de la Cámara vote el proyecto que permite el voto a distancia de los parlamentarios. El mismo que ya fue aprobado en el Senado pero que fue rechazado el miércoles pasado por la Cámara debido a una falta de quórum.

“Hoy día se debe aprobar sí o sí el proyecto del voto a distancia. Es la única manera con la que podríamos seguir operando si es que físicamente por restricción sanitaria no podríamos seguir haciéndolo en sede legislativa”, señaló Flores.

Antes de la Sala, el proyecto deberá ser discutido de 14 a 15 horas en la comisión de Constitución de la Cámara. Ahí, según adelantaron, el Frente Amplio, a través del diputado Gabriel Boric (FA), presentará una indicación al proyecto ya que se considera que el proyecto es “muy amplio” y se usan términos que no están en la Constitución.

Sin embargo, el temor de la mesa que lidera Flores es que no se consiga el quórum necesario en la Sala, igual que la vez pasada. Esto porque se proyecta que hoy asistan cerca de cien diputados y el proyecto necesita un quórum de 3/5 de los que están en ejercicio, o sea, 93 diputados. Según reportaron a la Mesa, algunos parlamentarios habrían tenido complicaciones en sus vuelos y no alcanzarán a llegar a la votación de las 16 horas.

“La votación telemática puede llevarse a cabo en el mismo recinto del Congreso Nacional. Lo importante es evitar la aglomeración, que no estén los 155 diputados en la Sala, porque eso contraviene la disposición de la autoridad sanitaria. Se puede permitir que cada diputado intervenga desde su oficina en Valparaíso y que después vote en la Sala sin que haya otros diputados a su alrededor", dijo el diputado Matías Walker (DC), presidente de la Comisión de Constitución.

Sin embargo, sobre ese punto, el presidente de la Cámara señala que se intentará que no asista ningún parlamentario al Congreso, solo la Mesa. “Venir al Congreso significa traer a más funcionarios. Entonces, ¿para qué? No habrá servicios de alimentación, no habrá otro servicio de soporte, porque no queremos arriesgar a los funcionarios”, señaló Flores.

Con el proyecto ya aprobado, la Cámara espera que la próxima semana, que correspondía a semana distrital pero que ya no tendrá ese carácter, se hagan los primeros ensayos del voto a distancia. Además, ya se confirmó que se hará a través de la plataforma “Zoom”.