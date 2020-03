De Río Grande a la Patagonia: ¿Será América Latina el próximo epicentro del coronavirus?

Se pensó que tras la expansión del coronavirus por Asia y Europa, el próximo continente con más casos sería África, por proximidad y en general por la fragilidad de su sistema de salud. Sin embargo, la pandemia ha comenzado a extender sus tentáculos por el continente americano, con Estados Unidos como el nuevo epicentro del Covid-19, con 55 mil contagiados y más de 700 muertos. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? En su editorial del martes, el diario español El País proyectó un panorama apocalíptico en la región: “En los próximos días y semanas, el coronavirus golpeará con fuerza a América Latina. Los datos y las curvas indican que la pandemia crecerá a ritmos similares a los ya vistos antes en Asia y en Europa. Pero al contrario que en los países industrializados, el continente afronta la crisis en peores condiciones de partida: con un gasto en salud sustancialmente inferior, con menos camas y médicos por persona que en aquellos y sin la capacidad de China de movilizar recursos e imponer medidas drásticas de aislamiento a sus ciudadanos. La única ventaja es que el virus llega más tarde”.

Hasta ahora, la región tiene el 31% de los casos de coronavirus en el mundo, muy por detrás del 60% que alberga Europa, pero mientras los europeos van alcanzando el peak de contagios y dejando atrás el invierno, en América Latina se registra una rápida expansión del virus solo en la “fase intermedia”.

Una niña con mascarilla utiliza alcohol gel en un terminal de buses en Medellín, Colombia. FOTO: AFP

Brasil cerró ayer con 2.274 casos de Covid-19 y 47 fallecidos; en segundo lugar aparece Ecuador, con 1.082 casos positivos y 27 víctimas fatales; y el tercer lugar lo lidera Chile con 1.142 contagios y tres fallecidos. La lucha de los gobiernos latinoamericanos para evitar que el coronavirus irrumpa en las agendas parece perdida, especialmente porque el primer caso confirmado fue hace tan solo 28 días en Brasil y el primer fallecido fue en Argentina hace 18 días, lo que implica que solo en cuestión de días el virus originado en Wuhan, China se transformó en la principal amenaza para el continente.

Una editorial del diario The New York Times advierte que aunque el Covid-19 tardó más en llegar a la región, lo que podría haber significado una mayor preparación política y sanitaria para controlar la crisis, la situación es preocupante dado que se podría esperar que en la región se genere un escenario aún más complejo que el europeo, donde hay más de 4 mil muertes y más de 80 mil casos, por esto no solo es clave para el manejo tomar “acciones inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud”, sino “un eficaz redireccionamiento de los recursos existentes”.

En esa línea, el gobierno argentino liderado por Alberto Fernández fue el primero en la región en decretar cuarentena obligatoria a nivel nacional, que comenzó a regir desde el viernes pasado y duraría inicialmente hasta el 31 de marzo. Ante el aumento de casos, el país sumó 86 contagios y la cifra se elevó a 387 casos y cuatro muertes, la Casa Rosada solo permite que los argentinos salgan de sus casas para comprar alimentos o ir a la farmacia.

"Memoria, Verdad y Justicia" se lee en un pañuelo blanco como los que usaban las Madres de la Plaza de Mayo. En cuarentena obligatoria, el Presidente de Argentina, Alberto Fernández llamó a conmemorar el día nacional de la Memoria con pañuelos en las casas. FOTO: AFP

En la primera pandemia que enfrenta el gobierno kirchnerista, Fernández destacó en la región por el liderazgo que ha tomado para enfrentar el coronavirus en medio de una crisis económica. “Vamos a ser absolutamente inflexibles”, sostuvo el mandatario argentino tras asegurar que toda persona que incumpla las medidas recibirá sanciones de acuerdo al Código Penal.

Las primeras medidas tomadas en la región podrían marcar la diferencia con los países europeos como España, que obtuvo un aumento de casos desde mediados de febrero, pero no fue hasta el 15 de marzo que decretaron cuarentena obligatoria, mientras que hoy alcanza los 47.610 contagiados y 3.434.

Para apalear una falta de camas en los hospitales, Fernández ordenó la reactivación de las obras del hospital René Favoloro, en Matanza, que estaban detenidas desde 2016, con el fin de sumar camas a la red sanitaria. El lunes el mandatario visitó la construcción junto a su equipo y compartió imágenes en sus redes sociales, donde responde constantemente mensajes de los argentinos.

Anteriormente, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó “cuarentena domiciliar” por 30 días y ordenó el cierre de sus fronteras y espacio aéreo a vuelos internacionales el pasado 11 de marzo y días después cerró el comercio para evitar la expansión del virus en uno de los países más violentos de Centroamérica.

El país solo alcanza nueve contagios, pero la gestión de Bukele ante la pandemia ha sido aplaudida no solo en redes sociales donde participa activamente, sino por los propios los salvadoreños. Esto, porque el jefe de Estado de 38 años anunció un plan ante el Covid-19 que incluía desde un subsidio de US$ 300 para el 75% de la población hasta la suspensión por tres meses de la cuenta de luz, agua, teléfono, cable, internet, hipotecas y arriendos. Además, ordenó el congelamiento de los precios de alimentos e insumos básicos para evitar la “especulación”.

Bukele, quien hace unos meses estuvo en el ojo de las críticas por desplegar al Ejército en el Poder Legislativo, hizo eco de la crisis sanitaria que se agudizará en las próximas semanas en la región y ayer realizó un video en vivo con el cantante Residente donde sostuvo que las medidas que tomó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump frente al coronavirus fueron “Too little, too late”.

El mandatario en conversación con el cantante hizo un llamado al Presidente republicano a tomar cartas en la pandemia, ya que "más de 20 millones de personas se van a contagiar en los Estados Unidos en los próximos días”. Estados Unidos es el tercer país con mayor contagios en el mundo con 55.081 y el estado de Nueva York es el más afectado hasta ahora con 26.430, pero el gobernador del estado informó que eventualmente 80 mil residentes podrían contraer el coronavirus.

Sin embargo, la semana pasada el Presidente “millenial” de El Salvador tuvo un “desacuerdo” con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, cuando acusó que en un vuelo proveniente de Ciudad de México a San Salvador habían casos positivos de coronavirus. La aerolínea a través de redes sociales agradeció a Bukele e informó que los pasajeros habían recibido atención médica.

Un trabajador reparte desinfectante a una familia en el metro de Ciudad de México.

Las críticas sobre la gestión de la pandemia en la región se ha concentrado hacia los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro; de México, Andrés Manuel López Obrador; y Daniel Ortega de Nicaragua, ya que las principales autoridades han participado de actos multitudinarios y han llamado a la calma en vez de aumentar los resguardos para evitar que siga subiendo la curva. Eso sí, México inició el martes la Fase 2 contra el coronavirus, lo que limitará las concentraciones de personas y la suspensión de clases.

El riesgo de la región ante el Covid-19

A pesar que Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay Argentina, Venezuela y Uruguay han tomado diversas medidas frente al Covid-19, que varían desde un toque de queda hasta cuarentena total, la preocupación de la región es la falta de medidas conjuntas ante la pandemia y cuán preparados a nivel de insumos médicos están los países.

Personas con mascarillas de gas trasportan el ataúd de un hombre que falleció de un ataque cardíaco sin relación al coronavirus, en La Paz, Bolivia. FOTO: REUTERS

“Si América Latina salió prácticamente indemne de la crisis de 2008, en esta ocasión se vislumbra como la región que puede sufrir el mayor golpe. El mero hecho de que ya haya cundido el nerviosismo sin haber llegado siquiera a aproximarse al número de fallecidos que asola Europa, da buena medida del miedo de los gobernantes”, sostiene el diario El País.

El Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) revela que México destina el 3% del PIB a la salud pública y Venezuela un 1,7%, mientras el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es del 6,6%. Por ejemplo, en Italia, la zona 0 del coronavirus, destina el 6,7% a salud pública.

La región gasta en promedio casi US$ 700 en atención médica frente a US$ 3.211 en Europa y a US$ 9.326 en América del Norte. En cuanto a camas por hospital, Latinoamérica tiene 2,2 por cada mil personas y la Unión Europea 5,6.

Ante este escenario, The New York Times sostiene que es difícil que los gobiernos latinoamericanos inviertan más en salud sobre todo porque las proyecciones de crecimiento económico para los próximos dos años son escasas. Así, la alternativa sería movilizar recursos financieros para los contagiados de Covid-19 que podría dejar sin recursos a pacientes con otras enfermedades y otros brotes infecciosos como el dengue podrían agravarse.

Ciudadanos con mascarillas en Lima, Perú. FOTO: AP

Sin embargo, la BBC sostiene que la experiencia con enfermedades infecciosas podría ser “clave” para la región que “sí está habituada” a tratar con distintas epidemias como el virus zika, el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, el chikunguña y el H1N1. Todas estas condiciones son tratadas habitualmente en esta zona del mundo en bajos y controlados brotes por lo que aunque no tienen comparación con el Covid-19 generan una experiencia en el tratamiento.

Otro aspecto “positivo” es que la mayor parte de los alrededor de los latinoamericanos es más joven que en Europa, lo que implica menor población de riesgo. Según datos de la agencia Reuters, menos del 9% de la población tiene 65 años o más frente al 20% que tienen en la Unión Europea (UE) y el 16% en América del Norte.

Un 67% de los habitantes de América Latina tiene entre 15 y 64 años, mientras en América del Norte es de un 66% y en la UE de un 65%. Esto se suma a que en la región hay menor densidad de población que llega a 32 personas por kilómetro cuadrado frente a las 121 personas por kilometro cuadrado en Europa, esto podría disminuir los contagios por contacto.