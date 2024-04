Derecha bajo tensión: irrupción de Aldo Duque en Santiago fuerza idea de primarias y Sichel pone en duda ser candidato

Un llamado del excandidato presidencial Sebastián Sichel (ind.) recibieron en las últimas horas algunos de los principales dirigentes de los partidos de Chile Vamos, lo que tensionó las negociaciones en el sector ad portas de que se venza el plazo hoy, a las 23.59, para inscribir las elecciones primarias ante el Servicio Electoral (Servel).

El exministro -y quien es la carta que en la derecha daban por descontada para la alcaldía de Santiago- advirtió que no está dispuesto a competir en los comicios de octubre de este año para arrebatarle el sillón municipal a Irací Hassler (PC).

Y es que el abogado reclamó por una nueva idea que tomó fuerza durante las últimas 24 horas: la posibilidad de hacer primarias en Santiago para definir al candidato único. Una alternativa que no estaba sobre la mesa, pero a la que se han visto obligado a sondear los principales dirigentes del bloque.

Esto, ante la arremetida del abogado Aldo Duque, quien es apoyado por algunos sectores del Partido Republicano, el diputado Johannes Kaiser, y fue ungido formalmente por el Partido Social Cristiano. El propio Duque ha dicho que está disponible para ir a primarias, pero que en caso de que ello no ocurra correrá por fuera.

Sin embargo, la fórmula molestó a Sichel, quien ayer afirmó, a T13 radio, que no participaría de primarias. En esa entrevista, indicó que estaba dispuesto a ser la carta del sector, pero que tiene ciertos requisitos como ser apoyado por todos los partidos -como un postulante de consenso- y que no haya cartas que corran por el lado.

Quienes han hablado con él en las últimas horas transmiten que el exsecretario de Estado está molesto no por la idea de tener que competir, sino por la poca resolución de las colectividades de Chile Vamos para resolver el tema.

Por lo mismo, al ser informado de esta posibilidad hizo saber su malestar y les transmitió que podría bajarse de la carrera. En el sector, en todo caso, algunos especulaban que su postura responde a que la comisión investigadora del caso audios lo invitó para explicar contratos entre el Banco Estado y el abogado Luis Hermosilla. Sin embargo, eso lo desestiman desde las directivas de Chile Vamos.

La tensión escaló a tal nivel que, según algunos personeros del bloque, la propia alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, transmitió su preocupación a algunos dirigentes del sector y pidió que resolvieran el riesgo que implica que Duque corra por fuera.

En el bloque otros dicen que en el Partido Republicano algunos dirigentes están haciendo saber sus reparos con una eventual postulación de Sichel, debido a los enfrentamientos que, en el pasado, tuvo con José Antonio Kast y la colectividad.

En ese conflicto se encontraban negociando desde la mañana los partidos en la sede de la UDI, donde también debían resolver otros nudos como Puente Alto, La Florida y Providencia.

Los otros conflictos

“¿Para qué me declaras la guerra?”, fue la frase que el senador Manuel José Ossandón (RN) le dijo al presidente de la UDI, Javier Macaya, en la sesión de sala del Senado de este martes por la tarde. Según conocedores del episodio, Ossandón le reclmó al timonel gremialista por una idea que estaba sonando: levantar en Puente Alto una candidata de la UDI para que se inscribiera en una primaria junto a la postulante de RN, la exministra Karla Rubilar, esto con el fin de “legitimar” la candidatura de esta última.

Y es que esa movida no sería menor, pues en Puente Alto también corre el concejal Felipe Ossandón, quien no quiere someterse al mecanismo de primarias para definir al candidato único de la derecha.

La idea todavía está sobre la mesa, lo que mantiene en vilo la opción de que haya primarias en en Puente Alto. Y así como esta comuna, en el resto de la derecha asomaban otros nudos como La Florida y Providencia, luego de que se tuvieran resueltas ya cerca de 20 comunas en las que habrá primarias.

En Puente Alto la tensión seguía latente pues el senador Ossandón y su sobrino exigían realizar una encuesta -cerca de un mes antes de la inscripción de los candidatos en julio- para resolver a la carta del sector. Lo cierto, es que ante la posibilidad de que no haya una primaria ni encuesta, el concejal Ossandón amenaza con ir de forma independiente recolectando firmas.

Los dirigentes de Chile Vamos inscribieron ayer el pacto ante el Servel. Foto: Andres Perez

En su entorno sostienen que hasta el momento tiene cinco mil firmas, pero que está dispuesto a apoyar a Rubilar en caso de que una encuesta determine que es la ganadora. De todas maneras, otras fuentes del ossandonismo recalcan que su tío no estaría dispuesto a arriesgar todo su capital político y acompañarlo hasta el final con una candidatura independiente.

En Providencia la pugna estaba entre la UDI y RN. Esto debido a que luego de que la alcaldesa y figura presidencial, Evelyn Matthei, anunciara que no irá a la reelección hizo varios gestos al exministro Jaime Bellolio (UDI) como su elegido. Pero en RN su presidente, el senador Rodrigo Galilea, afirmó que exigen primarias en Providencia y que tienen opciones como los exministros Cristián y Nicolás Monckeberg.

Pero con los días esta presión ha disminuido y en el entorno de los posibles candidatos han desdramatizado la posibilidad de que puedan realmente competir. De igual manera, en la UDI algunos creen que la petición de RN en Providencia es una apuesta del partido para pedir algo a cambio. Así, por ejemplo, se “bajarían” de competir en Providencia, pidiendo en sustitución que la UDI no presente competencia en otra comuna que tengan interés.

El propio Bellolio, en todo caso, ha invitado a primarias, y ayer dio una señal al acudir ante notario público para inscribirse.

La Florida también asomaba como zona compleja debido a la cantidad de interesados. Ahí la exministra Cecilia Pérez (RN) suena como la mejor opción, pero ella no ha dicho públicamente si va a competir o no, y no respondió los llamados de La Tercera por el tema.

Algunos creen que el silencio de Pérez se debe a que quiere saltarse el mecanismo de primarias, pues en esa comuna hay muchos interesados. Están los concejales Felipe Mancilla (RN) y Alejandra Parra (UDI), además del administrador municipal Daniel Reyes y la exfuncionaria Yanet Fernández. Esta última exige con primarias y sostuvo que está dispuesta a correr por fuera.

“Soy la candidata de unidad que mejor representa a los vecinos de La Florida. Estoy disponible para someterme a primarias y que los vecinos decidan con el voto. Pero no estamos dispuestos a que las cúpulas de los partidos decidan a dedo una candidata que ni siquiera vive en la comuna. Si no hay primarias, ya tengo las firmas para inscribirme como independiente”, indicó.

A eso se suma la complicación que le supone al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, debido a que en los partidos recalcan que debido a su discurso de exigir primarias en la elección presidencial -en la que quiere ser candidato- debiera ser consecuente y promover primarias en las municipales.

Además, transcendió que la UDI promovió un nombre en La Florida -la exministra de la Mujer Mónica Zalaquett- luego de que RN amenazara con competirles en Providencia.

Durante la jornada además hubo otras novedades. Por ejemplo, en Lo Barnechea se bajó la candidata para las primarias de Evópoli, Luz Poblete, mientras que también estaba sonando con fuerza la opción de que el exministro Mario Desbordes (RN) pudiera competir como gobernador regional, luego de que declinara ir por Santiago.