Tras irrupción de Rubilar: RN se abre a primarias en Puente Alto, pero senador Ossandón advierte que “no hay garantías”

Tras el anuncio de la exministra de Desarrollo Social Karla Rubilar, quien este sábado confirmó, en entrevista con La Tercera, su candidatura a alcaldesa en la Municipalidad de Puente Alto y se mostró disponible para ir a primarias, desde la directiva de Renovación Nacional (RN) se abrieron a esa alternativa.

“Voy a ser candidata por Puente Alto y estoy dispuesta a competir en primarias en pos de la unidad del sector”, señaló Rubilar, emplazando al sobrino del senador Manuel José Ossandón, el concejal Felipe Ossandón, a que compita en esos comicios para definir a la carta del sector.

“No veo por qué podría el senador Ossandón o el concejal no estar disponibles a enfrentar una primaria. Sobre todo por el gran arraigo que tiene el senador”, sostuvo la exsecretaria de Estado.

Esto, en un contexto en que el concejal Ossandón -quien cuenta con el apoyo de su tío, el senador- ha amenazado con disputar la zona por fuera como independiente.

Así las cosas, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, señaló a La Tercera que “la disposición de Karla Rubilar a participar en primarias es una buena noticia que se enmarca efectivamente dentro de salidas institucionales y democráticas, así que, como partido, vamos a intentar llevar las cosas hacia ese camino”.

La secretaria general del partido, Andrea Balladares, en tanto, coincidió. “Desde RN siempre valoramos la vía institucional. Por esto es que la decisión de Karla Rubilar de competir en una comuna tan importante para nosotros como Puente Alto y que busque definir la candidatura, en base a la unidad (...) llamando incluso a una primaria en el sector, es, a mi juicio, un camino correcto”, señaló Balladares.

Y agregó que “nosotros esperamos que un candidato único por Puente Alto se defina bajo la institucionalidad, con democracia”.

Hace unas semanas la opción que sonó en la directiva de RN era realizar una encuesta que defina al candidato del sector.

En medio de la controversia, el actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien ya cumplió con sus tres periodos legales al mando del municipio, ha respaldado públicamente la candidatura de Rubilar, lo que le ha generado ciertos roces con el senador, quien defiende la postulación de su sobrino.

La situación incluso obligó la intervención del tribunal supremo de RN que, a principios de enero, decidió por unanimidad abrir una causa de oficio en contra del senador Ossandón y el alcalde Codina, por “infracción al deber de lealtad” y abrir un expediente disciplinario.

Esto, luego de que Ossandón realizara una fuerte arremetida contra la exministra Karla Rubilar, quien en ese entonces se desempeñaba como coordinadora social del gabinete del propio alcalde.

“O aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad, porque la candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña; ¿cómo es eso? no hay fair play ahí”, señaló Ossandón en esa ocasión.

Tras la arremetida y luego del apoyo de RN de Puente Alto, Rubilar renunció a su cargo en la municipalidad.

Respecto a la posibilidad ir a primarias, el senador Ossandón señaló a este medio que “la candidatura es de Felipe y él lo que me ha contado es que siente que no hay garantías para ir a primarias porque, a su juicio, el aparato municipal está trabajando para la candidatura de Karla. Los detalles más puntuales los debiera entregar él porque yo formo parte del tribunal electoral del partido”.

La Tercera se intentó contactar con el concejal Ossandón, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.