Desinterés por la política o porque trabajan: las razones de los chilenos que hoy decidieron no votar

Aunque a esta hora miles de personas continúan haciendo filas y votando para aprobar o rechazar la elaboración de una nueva Constitución, con el 100% de las mesas constituidas desde el mediodía, hay quienes se restaron voluntariamente del proceso.

No muchos, pero los hay. Deambularon por plazas, parques y locales comerciales. También por Internet y los servicios de streaming. Y esgrimen algunas razones concretas: desinterés por la política y apatía respecto del proceso, o bien porque prefieren cumplir con sus labores en sus respectivos trabajos, que en medio de la pandemia recién comienzan a repuntar.

Consuelo González (46), a pesar de que votaba en el Liceo Alemán, de Las Condes, sostuvo que “no me interesa una elección en que va a ganar la opción Apruebo, eso ya se sabe, es una pérdida de tiempo. Prefiero quedarme en la casa con mis hijos que hacer una fila larga durante toda la mañana para votar en una elección que no me representa y no tiene sentido”.

Pasadas las 12.30 horas en los locales de votación se podían ver extensas filas. Otros, optaron por descansar, hacer deporte o pasear a sus mascotas. A pesar del calor, los parques Inés de Suárez, Almagro y Bustamante, en la capital, lucían al mediodía con una importante cantidad de personas.

Alberto Céspedes (32) tiene un pequeño local de abarrotes en la comuna de Macul. Explicó que él cree en el plebiscito y en un periodo de reformas, pero también subraya que abrió su negocio hace pocas semanas: “Yo siempre he ido a votar, pero esta vez tuve que quedarme y trabajar, han sido meses muy duros, con nada de ventas, así que ahora hay que recuperar terreno; desgraciadamente, no me puedo dar el lujo de no trabajar en este día”.

25 DE OCTUBRE 2020 / ANTOFAGASTA Pareja pasea a sus perros por parque Trocadero ,durante el plebiscito 2020 para una nueva constitución que se realizan el país FOTO CAMILO ALFARO / AGENCIAUNO

Daniel Fernández (23), en tanto, suscribe más a la vereda de la apatía. “No me interesa la política y creo que ir a votar es tiempo perdido”.

Luz Céspedes (53), quien sufraga en la comuna de San Antonio, afirmó que tampoco acudirá a las urnas porque “hemos visto mucha violencia; esta votación se hizo por lo que pasó el 18 de octubre y no me parece que sea la solución. No quiero participar. Además, hemos estado durante meses en la casa cuidándonos por el Covid-19 y ahora, por esta elecciones, no me voy a exponer”.

“Me interesa bien poco”

En la Región de Valparaíso el ambiente era parecido al de la capital. Mucha gente votando, pero también parques y paseos con bastante afluencia.

“Prefiero trabajar que ir a votar”, afirmó Pedro Castro (57), dueño de un quiosco en la esquina de 5 Norte con 3 Poniente, en Viña del Mar. Añadió que “me interesa poco la votación. Sé que tiene que haber un cambio, pero nosotros somos obreros y con el resultado que sea, tengo que trabajar. La política, realmente, no me interesa”.

Pablo Pino (46) lleva 20 años estacionando automóviles en la Población Vergara, de Viña del Mar. Sobre el plebiscito, dijo que no participará. “No estoy ni ahí. Vivo de lo que trabajo. Mis hijos necesitan su pan, leche y pañales. Entonces, no me sirve. Una Constitución nueva o antigua, es lo mismo. Uno tiene que trabajar igual. Cuando salió el Sí y el No también dijeron que iba a ser diferente y no fue así”.

Un caso diferente es el de Antonio Segovia (34), quien explicó que hoy no votará pues “se me quedó el carnet en el trabajo. No me di cuenta. Imposible ir a buscarlo. Es fome, porque igual quería ir a votar por el apruebo”.

En la Región de La Araucanía, Patricia Caquilpan, originaria de Temuco, aseguró que "no creo mucho en los cambios. Se perdió la confianza en los políticos, independientemente de que quieran reformar la Constitución. La gente no cree en los políticos, de lo pueden hacer para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Pedro Abello, residente de la misma ciudad, añadió que “no creo en nada que puedan hacer los políticos para mejorar las cosas, somos gente trabajadora no creo que el gobierno me vaya a resolver la vida, es el trabajo lo que me da para vivir. Si quiero educación para mis hijos, tengo que trabajar para sacar adelante a mi familia, hay que sacarse la cresta para tener una mejor calidad de vida y no esperar que el gobierno o los políticos, sean capaces de resolver mis necesidades”.

Norte seguro

En Iquique, a diferencia de los últimos domingos, no se veía gente en la playa o practicando actividad deportiva. Había mucha afluencia de público en locales de votación. Sin embargo, también había uno que otro desinteresado en el proceso.

Carolina González, quien vota en el Liceo Luis Cruz Martínez, decidió no concurrir a emitir su sufragio, principalmente, por razones sanitarias. “Me he cuidado mucho durante toda la pandemia y no quiero exponerme a un contagio con Covid-19. Tengo enfermedades de base, diabetes e hipertensión, en esta ocasión me toca privilegiar la salud por sobre la participación en el proceso”, explicó.

Mareen Pérez resultó electa vocal de mesa y no participó en el proceso. “He sido elegida varias veces vocal, en otras ocasiones he cumplido con el proceso pero esta vez definitivamente no. Soy asmática y por la situación de pandemia no me arriesgaré, tengo temor de contagiarme”.

Juan Chávez, prefirió ir de compras a la feria Quebradilla en Alto Hospicio. “En realidad el domingo es el único día que tengo para dedicarme a mis cosas de la casa, trabajo durante toda la semana. Voto por el apruebo, pero vamos a ganar sin problemas. Un voto más o un voto menos no creo que sea significativo, pues por lo que escuché hay mucha espera en algunos locales de votación”.