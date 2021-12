Diego Calderón, candidato a la presidencia DC: “Las opciones de Pérez y Delpín representan más de lo mismo”

Diego Calderón (31) es el candidato más joven entre las cartas que buscan conducir la DC en los próximos años. El partido, que vive una crisis interna -la que se expresó tras la inédita derrota de Yasna Provoste en la pasada presidencial- tendrá que elegir entre el militante LGBTIQ+, la diputada Joanna Pérez y el alcalde de La Granja Felipe Delpin en los comicios del próximo 23 de enero.

En entrevista con La Tercera PM, el también abogado aborda las razones por las que su colectividad ha entrado en lo que considera una “debacle” y los desafíos que tendrá la próxima mesa para recomponer un proyecto que, a su juicio, ha perdido el rumbo.

Varios dirigentes de su partido han señalado que la DC se encuentra en una crisis casi terminal. ¿Por qué una generación como la suya apuesta por tomar esta posta?

Porque creemos que la DC tiene un rol que jugar en la sociedad, pero desde la propuesta a partir de la comprensión del Chile actual. No desde la lógica del poder por el poder como ha sido en la última década. Estamos cansados de dar explicaciones y no hacernos cargo de la caída sostenida en adhesión ciudadana. No pasa solo por lo electoral, la gente, los chilenos, no solo eligen a otros, ya no nos creen. Nuestra lista llamada “Una Nueva Esperanza” va más allá de la cuestión generacional, tiene que ver con una visión de mundo, una nueva forma de hacer política.

¿Cómo se recompone un proyecto con este nivel de erosión?

Con mucho coraje y diálogo. La DC tiene problemas de “marca”, pero eso es una consecuencia de malas decisiones permanentes. Debemos elaborar una propuesta política robusta, moderna, profesional, para tener una mejor acción política partidaria (...). Es clave redefinir los clivajes que le dieron sentido a la Democracia Cristiana en el pasado.

¿Cuáles son las causas que llevaron a la DC a esta situación? Ni el camino propio con Carolina Goic ni una primaria amplia con Provoste les permitió crecer.

Por lo pronto, identificamos dos. La primera, la falta de apertura y la lectura pobre de lo que ha sucedido en Chile durante la última década. Una mirada muy obtusa de la realidad, deriva en proyectos frustrados e impotentes. La segunda razón tiene que ver con el abandono de la reflexión, de las ideas.

La elección pasada demostró que el centro político está difuminado. ¿No fue un error la lógica de las alianzas de estos últimos años hacia el FA y el PC, en vez de afianzar la identidad decé?

Fue un error desprenderse de nuestra vocación de mayorías y dejar de interpretar el sentir ciudadano. La respuesta de la identidad es una cuestión que depende de las circunstancias, porque ahora podríamos decir que frente a los extremos, el centro camina por la calle y no es así. El centro lo fijan las mayorías y eso le cuesta aceptar a varios camaradas nuestros.

Ahora de todas formas han quedado aislados en términos de alianzas políticas. El bloque socialdemócrata se ha desmarcado de proyectar un camino junto a ustedes.

Lo primero es decir que el resultado de la primera vuelta demuestra que hoy la sociedad no está pensando de forma lineal las distintas alianzas, todo el sistema político está en reconfiguración. Y vamos a tener abrir una conversación con otros actores en estos tres años que vienen para encontrar puntos de coincidencia, ofrecer una nueva coalición y, por lo pronto, una alternativa de gobierno. Ahora, cómo se va a componer esa alianza futura es imposible decirlo con antelación.

¿Se imagina una alianza sin el PS?

Tuvimos una alianza con el PS... Hace un mes atrás estábamos ofreciendo gobernar juntos al país. Por lo tanto, es lógico que abramos esos canales. Pero para generar alianzas políticas se requiere un animus societatis.

¿Se ve en un camino con Evópoli, como planteaba el exsenador Ignacio Walker?

No veo posibilidades de construir acuerdos con los que puestos en la dicotomía de erosionar o avanzar en derechos fundamentales estuvieron del lado de amenazarlos, como fue el caso de Evópoli, partido que en la segunda vuelta apoyó a José Antonio Kast. Hay un límite que en la DC no estamos dispuestos a cruzar.

¿Qué rol debiese tener la DC de cara al nuevo gobierno?

Un rol de colaboración que vaya de la mano con la reconfiguración de nuestro instrumento partidario, lo que hagamos o dejemos de hacer no debe ser inocuo a nuestra realidad que es compleja. Debemos ser opción de futuro, no se nos puede olvidar.

¿Fue un error declararse como opositores al gobierno de Gabriel Boric tan anticipadamente?

Nosotros creemos que debemos colaborar, pero sin dejar de lado el desafío urgente que tenemos que es revitalizar al partido. Nuestra conducción buscará acordar con el gobierno una agenda de mínimos comunes que permitan resolver las urgencias de los chilenos.

¿Qué representan las listas alternativas lideradas por la diputada Joanna Pérez y por el alcalde de La Granja Felipe Delpin?

Ellos representan más de lo mismo. ¿No le parece curioso que los que lideran ambas listas sean parte de la directiva actual? La misma que viene administrando la debacle y que hoy nos tiene con menos del 5% de votación a nivel país. Yo me pregunto si realmente quieren hacer cambios y transformaciones o en verdad solo buscan administrar el botín, porque lo cierto, y los datos no mienten, es que en la próxima elección, la DC deja de estar en el sistema de partidos.