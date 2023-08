El 11 se prende en la Cámara: socialistas logran instalar homenaje a Allende y sugieren a la DC revisar su postura sobre el Golpe

Poco ambiente existe en el Congreso para un acto de unidad que permita conmemorar los 50 años del Golpe Militar.

Mientras que el Senado en sus reuniones formales de comités ni siquiera ha abordado la posibilidad de realizar una actividad conmemorativa, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), desde el lunes ha sostenido conversaciones con distintas bancadas para sondear posturas.

Sin embargo, hasta ahora el titular de la corporación ha encontrado respuestas negativas o bien disposición de hacer acciones particulares que reflejen la identidad de cada partido o sector político.

El lunes, Cifuentes se reunió con el jefe de diputados socialista, Daniel Manouchehri, quien le comunicó que ya había comenzado a juntar firmas para realizar una sesión especial para reflexionar sobre el Golpe de Estado y hacer un homenaje al fallecido expresidente Salvador Allende.

Esta última solicitud encontró eco sorpresivo en la reunión de comités, donde bastaba una mayoría para acceder a la realización del acto en memoria del difunto exmandatario socialista. En el encuentro, las bancadas de derecha no se opusieron, ya que existiría un acuerdo reglamentario para aceptar automáticamente reconocimientos a personas fallecidas cada 10 años.

Además, a semanas de que se cumplan los 50 años del Golpe, Manouchehri mencionó que el socialismo ya hizo su autocrítica por su responsabilidad en los sucesos previo al quiebre institucional, sin embargo, a su juicio, falta que otros sectores hagan su introspección.

“En la década de los 80 la izquierda hizo una autocrítica respecto de su rol en el gobierno de la Unidad Popular (UP), eso dio paso a la renovación del socialismo chileno, pero en Chile no ha habido una autocrítica de la derecha y de una parte de un sector de la DC respecto del rol que jugaron en ese tiempo. Esto puede ser una oportunidad no para tapar el pasado, sino para mirar los errores que se cometieron anteriormente”, indicó.

“Queremos escuchar a la derecha y a quienes de una u otra manera apoyaron el Golpe, qué piensan hoy día”, añadió a su turno el diputado Jaime Naranjo (PS).

De hecho, especialmente en la Cámara de Diputados está presente la declaración del 22 de agosto de 1973, que contó con el apoyo mayoritario de los diputados DC y que acusaba al gobierno de Allende de quebrantar el orden constitucional.

Durante la dictadura esa resolución, firmada por el entonces presidente de los diputados, Luis Pareto (DC), fue usada como fundamento jurídico para justificar el Golpe Militar. Incluso, a juicio de algunos dirigentes democratacristianos, como el fallecido exsenador y expresidente falangista, Renán Fuentealba, quien fue uno de los 13 militantes que condenó la intervención militar, fue “la luz verde” para el Golpe.

El mismo actual presidente de la Cámara, quien fue discípulo de Fuentealba, coincidió en esa reflexión en una entrevista en La Tercera.

Independientes de que la Cámara haya visado una acto en memoria de Allende, ello no garantiza que el debate político sea reposado ese día. De hecho, los jefes de bancada de la derecha de le advirtieron a Cifuentes que los ánimos inevitablemente se “encarajinarán” ese día, al menos a través de los discursos.