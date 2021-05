El abogado de la ANFP analiza el juicio contra Nike: “Litigaremos donde sea necesario”

El lunes de la semana pasada, la ANFP le dio el primer golpe en tribunales a Nike, uno de sus principales socios comerciales. El Décimo Juzgado Civil de Santiago rechazó de plano todas peticiones de nulidad interpuestas por la empresa estadounidense, que buscaba evitar mostrar los antecedentes relacionados con el cumplimiento (o incumplimiento) de sus obligaciones emanadas del contrato suscrito con la sede de Quilín.

La casa del fútbol chileno acusa a uno de sus principales socios comerciales de no pagar la cuota correspondiente a los meses de julio de 2019 a julio de 2020. Según el contrato que ambas partes firmaron, la empresa que viste a la Roja desde 2015 debía cancelar $4.248.500.000 por el año calendario, a lo que se busca abonarle la multa por no pagar en el plazo establecido, que fue fijado en $5.860.000.000.

En conversación con El Deportivo, el abogado Jorge Schenke explica los detalles de la primera batalla ganada por la sede de Quilín. Hace pocos días se fijó la audiencia para exhibir los documentos que busca conocer la ANFP, que finalmente se realizará el próximo 12 de agosto, a las 10 de la mañana.

¿Qué conclusiones saca de la resolución del tribunal?

En resumen, Nike de Chile tendrá que exhibir los documentos que le hemos requerido desde un inicio y que, en definitiva, son necesarios para determinar el grado de incumplimiento en el que Nike ha incurrido respecto de los contratos firmados con la ANFP.

¿La deuda corresponde a la cuota 2019-2020 y al porcentaje de ventas del mismo periodo?

Sí, fundamentalmente corresponde al último año contractual, que es el año que por las razones que todos conocemos, una pandemia mundial, se suspendieron temporalmente los partidos comprometidos. Con el correr de los meses, esos partidos sí se han jugado y, por lo tanto, la supuesta falta de exhibición de Nike durante esos encuentros no ha sido tal.

¿Qué buscan como ANFP?

Lo que la ANFP quiere es que Nike, simplemente, cumpla con sus obligaciones contractuales. Ha sido lo que le hemos pedido desde un inicio. La ANFP siempre ha estado dispuesta a buscar alguna solución para ver cómo poder seguir adelante con este contrato que es tan importante para todos.

¿Por qué Nike insiste en que resuelva el tema en los tribunales de Estados Unidos?

Para cualquier chileno, litigar en el extranjero es una dificultad adicional a las propias de un juicio. Nike puede creer que la ANFP no demandará en USA o que negarse a conversar en Chile puede mejorar su capacidad negociadora. Pero ese es un cálculo equivocado: la ANFP, así como está dispuesta a conversar y a darle una salida amigable a esta situación, está igualmente dispuesta a litigar donde sea necesario para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es una decisión de la ANFP, porque la obligación que tiene el directorio y el consejo de presidentes es, precisamente, proteger el patrimonio de la asociación y en ese sentido, exigir las obligaciones de las que es titular. Si no hay otro camino que permita llegar a ese, entonces serán los Tribunales Arbitrales de la CCI, en Nueva York, los que resuelvan el conflicto.

Ahora el tribunal se declara competente y pide exhibir los documentos…

Desde un inicio plateamos que los tribunales chilenos son competentes para conocer de las gestiones preparatorias-probatorias del juicio, y así ha sido recientemente resuelto. El Décimo Juzgado Civil, en una fundada resolución, ha señalado que esas gestiones -previas al juicio de fondo- son de su competencia. Por lo mismo, ha ordenado a Nike a que exhiba los documentos que tienen que ver con el contrato suscrito con la ANFP.

Pero que exhiban los documentos contables está establecido en el contrato…

Sí, de acuerdo al contrato podemos acceder a esos documentos, pues son los antecedentes para determinar los montos a los que la ANFP tiene derecho. Y dado que Nike no ha querido exhibirlos de forma voluntaria, hemos tenido que recurrir a la justicia para que esta primera etapa se haga efectiva, y en Chile como el contrato lo dispone. Si es que no hay avances y persiste la disposición de Nike a no conversar, la segunda etapa, la de fondo, se tendrá que resolver en Estados Unidos.

¿Por qué Nike no quiere exhibir esos documentos?

Habría que preguntárselo a Nike, pero es una negación injustificada, pues el contrato establece expresamente el derecho de la ANFP de acceder a la información necesaria para determinar los pagos que Nike, en cada año contractual, debe hacerle.

¿Bajo qué condiciones se podría trasladar el juicio a Estados Unidos?

El juicio de fondo, es decir, el Tribunal que confirme los incumplimientos de Nike, es uno arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Nueva York. Eso es así, pues el contrato así lo dispone.

¿Han vuelto a conversar con la empresa estadounidense luego de presentar la denuncia?

Antes de iniciar este proceso judicial conversamos con Nike. Yo mismo estuve presente en reuniones con algunos de sus ejecutivos regionales y sus abogados, pero sin ningún éxito. Lo que Nike ha tratado de hacer es imponer su tamaño, su condición de empresa multinacional. Lo que esperamos es que en algún momento alguien revise objetivamente este asunto y se nos acerque para llegar a un acuerdo razonable.

¿Y si no es posible llegar a un acuerdo?

Si no es posible, para eso están los tribunales. Tenemos la absoluta de convicción que los tribunales van a obligar a Nike que el cumpla del contrato de buena fe e íntegramente.