El abogado de la ANFP aviva la guerra con Nike: “Que nos paguen lo que nos deben”

La ANFP y Nike están en guerra. Desde Quilín acusan a la marca estadounidense que viste a la Roja desde 2015 de no pagar la cuota correspondiente a los meses de julio de 2019 a julio de 2020. Según el contrato que ambas partes firmaron, la empresa con sede en Oregón debía cancelar US$ 7 millones anuales que se abonarán hasta el Mundial de Qatar 2022. Frente a tal escenario, se presentó una medida prejudicial preparatoria en el 10 Juzgado Civil de Santiago.

Desde el gigante estadounidense pidieron suspender la audiencia pactada para el día de ayer. El tribunal accedió a la espera de recopilar antecedentes. Nike Chile acusó a la ANFP de “actuar abusivo” y “mala fe”, asegurando que no suscribió el aludido contrato, pues la empresa que lo hizo fue Nike European Operations Netherlands B.V. (NEON). Además, aseguran que la Roja no cumplió los diez partidos que se fijaron al momento de pactar el acuerdo.

En entrevista con El Deportivo, Jorge Schenke, abogado de la ANFP, explica el proceso que se está llevando adelante frente al principal socio comercial de la ANFP.

¿Por qué se suspende la audiencia?

Las audiencias de este tipo es bien frecuente que se suspendan porque cuando la parte solicitada no quiere exhibir los documentos que se les requiere, se pide que se suspenda el procedimiento hasta que esté aclarada esta negativa. Nosotros vamos a evacuar los traslados, que en definitiva es la opinión que nos pide el tribunal sobre este escrito. Una vez evacuado el traslado, el tribunal va a tener que resolver y probablemente la audiencia se tendrá que realizar igual.

¿Qué documentos piden que exhiba Nike?

En el contrato que se firmó uno de los conceptos de remuneración son las regalías. Y esas regalías dependen de las ventas netas que Nike Chile haya realizado durante cada año contractual. Es lo que nosotros necesitamos para saber si las liquidaciones anteriores han sido bien hechas, para saber cuál es la regalía que corresponde de acuerdo al último periodo del contrato. Eso le estamos pidiendo a Nike Chile.

¿Por qué buscan conocer las ventas de Nike si el monto anual está pactado?

Es que en base a esa venta, se calcula la regalía que es una parte del pago del contrato. El contrato tiene una parte que es una remuneración fija que es anual y una remuneración variable que depende de la cantidad de venta que realice Nike. Nosotros necesitamos esa información para poder hacer el cálculo de esa regalía. Se adeuda todo, parte de la remuneración fija y de la variable.

¿Cuánto se les adeuda?

Por un lado está la diferencia de remuneración que son cerca de 145 mil UF ($ 4.248.500.000). Y por otro lado está la multa del contrato que son 200 mil UF más ($ 5.860.000.000).

¿Qué es lo que le exige la ANFP a Nike?

El contrato establece estas dos remuneraciones que son fundamentales. Una que es una remuneración fija y otra que es la remuneración variable que son las regalías. Esta remuneración, Nike estimó que por haberse suspendido nueve partidos debía rebajarse la remuneración total en un 90%.

¿Por qué Nike determina pagar solo el 10%?

Porque en el contrato dice que se puede rebajar hasta un 10% la remuneración. Lo que Nike sostiene es que se rebaja en un 90% y solo estuvo dispuesto a pagar el 10% que reconoce como deuda. Nosotros sostenemos como ANFP que los partidos no se cancelaron, se suspendieron. Y parte de esos nueve partidos ya se han realizado por lo que no hay argumentos para esa rebaja. Lo segundo que decimos es que hay un solo gran evento y esa es la pandemia. Adicionalmente, en el contrato se dice que se puede rebajar hasta un 10%, no un 10% por partido.

Nike los acusa de actuar abusivo y de mala fe...

Los únicos que han actuado de forma abusiva y de mala fe es Nike. No hay ninguna duda que Nike Internacional, que es Neón, ha ejecutado el contrato a través de Nike Chile. De eso no hay duda. Como de eso no hay dudas, a la única que yo puedo requerir información para determinar esta remuneración variable es Nike Chile. ¿Cómo voy a ir a Nike Internacional para que me exhiba las ventas netas de su producto? Es cierto que Neón tiene la facultad de cumplir el contrato a través de sus sociedades que constituyen el grupo Nike. Es precisamente lo que hizo Chile ya que el contrato se hizo a través de Nike Chile. Para los efectos de esta gestión, de saber cuánto se me debe, es Nike Chile la que me debe responder. Después, para los efectos de hacer cumplir el contrato, será o podrá ser Nike internacional. En lo inmediato, para saber cuánto me deben, debo recurrir a Nike Chile.

Y también los acusan de tergiversación abusiva....

Es curiosa la afirmación. Dicen que tergiversamos el contrato, pero los que omiten una cláusula del contrato son ellos. Porque el contrato efectivamente establece que el conflicto de fondo tiene que resolverse en un tribunal arbitral en Nueva York y un tribunal designado por la ICC (Cámara Internacional de Comercio). Pero en esa cláusula, en sus dos párrafos posteriores, que son los dos finales, se señala que las medidas cautelares se pueden enfrentar en los tribunales competentes del equipo cubierto, que esos son los chilenos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. También en el párrafo final se dice que las partes renuncian a objetar la competencia de esos tribunales (los chilenos), que es precisamente lo que están haciendo ellos ahora. Nosotros no hemos tergiversado nada, hemos respetado el contrato en forma íntegra. Los que omiten párrafos del contrato son Nike y lo hacen para intentar eludir esta obligación de exhibir estos documentos que nosotros necesitamos para determinar el total de remuneración que se le debe realizar a la ANFP.

¿Nunca le requirió a Nike Chile la información?

Le requerí por carta la información. Nike Chile envió una información pésima, porque era una planilla excel que no tengo ninguna certeza que fuese real. Pero estuvieron dispuestos a que fuéramos a sus oficinas a revisar sus libros contables. Ahora me dicen en el tribunal que no les pida nada porque no tienen nada que ver. ¿Pero cómo no tienen nada que ver? Nike Chile es el vehículo por el que Nike internacional hizo el contrato con nosotros.

¿Existe riesgo que se rompa el contrato?

Sí, existe riesgo que el contrato se declare terminado por el incumplimiento de parte de Nike, que es probable que nosotros lo pidamos. También vamos a pedir que nos paguen lo que nos deben y que paguen las indemnizaciones que están estipuladas en los contratos. Cuando uno demanda tiene que demandar el incumplimiento del contrato o tiene que demandar su resolución con indemnización de perjuicios. Esas son las dos alternativas y una de esas dos se va a ejercer.

¿Se intentó negociar para acordar una prórroga de los pagos?

Se intentó. Yo mismo tuve entrevistas y reuniones con representantes de Nike a nivel un poco más global. Pero la posición de Nike fue totalmente intransigente. Es lamentable porque la posición de la ANFP era que atendida las circunstancias que todo el mundo conocía había que intentar darle una salida a esta problemática. Pero Nike fue totalmente intransigente para definir esta situación.

¿La Roja dejará de usar Nike hasta que se resuelva el conflicto?

No, mientras esté el contrato vigente la ANFP cumplirá con lo pactado.

¿Se ponen un plazo? No están recibiendo dinero...

Estrictamente hablando el conflicto corresponde al último año contractual. Habrá que ver qué pasará el año contractual que está vigente, pero el conflicto tiene que ver con ese año contractual. Supongo que como la ANFP seguirá cumpliendo el contrato, las selecciones de Chile seguirán exhibiendo la marca, Nike asumirá sus obligaciones posteriores. El hecho que exista un juicio no significa que se suspende el pago de las obligaciones.

Este contrato con Nike se firmó bajo la gestión de Sergio Jadue. ¿Se encontró alguna irregularidad?

No, el contrato es bastante estándar. Se establecen obligaciones recíprocas. Me parece que está todo en orden y espero que así sea. Nike no se habría prestado para una irregularidad en la celebración de este contrato.