El alejamiento de la primera línea de Macarena Bravo, una de las republicanas favoritas de Kast

En abril fue una de las últimas veces en que la exprosecretaria del Partido Republicano, Macarena Bravo, publicó un posteo en Instagram haciendo campaña como candidata a alcaldesa por Maipú, y el 2 de febrero fue una de sus últimas apariciones en el programa de streaming de YouTube en el que tenía un rol protagonista junto a José Antonio Kast.

Para nadie en republicanos es un misterio que Bravo era una de las figuras que la tienda con sede en Presidente Errázuriz quería posicionar como una de sus referentes. Siendo mujer, y con un historial de dirigenta social, es que el pasado 27 de marzo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anunció una serie de candidaturas a la Región Metropolitana, entre ellas la Bravo, quien iba a ir como postulante por Maipú. La también prosecretaria de la directiva había sido candidata sin éxito para los dos procesos constituyentes, y era una figura querida en el partido.

De hecho, en junio de 2023, Bravo fue anunciada como la conductora protagonista del noticiero “Semana Re”, en el que compartía espacio con el mismísmo Kast, y otras figuras del partido, como el ideológo de la tienda, Cristián Valenzuela; el timonel Arturo Squella; y la secretaria general Ruth Hurtado. Cuando se anunció su candidatura, al igual que en otras campañas, se relevaba el origen de Bravo siendo hija de un feriante y de una asesora del hogar. Su eslogan de campaña era: “La candidata de Kast”.

También se destacaba su figura mediática, pues era panelista en programas como “Sin Filtros” y también en la Radio Agricultura.

Bravo era una de las figuras principales de "Seman Re".

Pero con el paso del tiempo se fue alejando de la primera línea del partido, en el que -según afirman en la colectividad- mantiene su militancia. El 5 de junio dejó su puesto en la directiva y escribió en Instagram: “En la vida a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero debes hacerlo por ti y eso también es ser valiente. Solo decir gracias totales por estos más de dos años como prosecretaria del Partido Republicano”.

A lo que se sumó que este miércoles, el Partido Republicano anunció con bombos y platillos la candidatura de Enrique Bassaletti como postulante a candidata por Maipú, en un punto de prensa en que Squella alabó al exgeneral (r) de Carabineros, pero no tuvo ninguna palabra para referirse a Bravo.

La propia exprosecretaria salió a explicar este miércoles en la noche que la bajada de su candidatura se debía a temas personales y familiares, debido a una enfermedad de su madre. “La familia es lo primero y hoy mi mamá me necesita. Por eso he decidido no postular como alcaldesa de Maipú, porque los vecinos necesitan una persona que se entregue al 100% y con humildad debo reconocer que hoy no podría. Le entrego todo mi apoyo a Enrique Bassaletti y seguiré trabajando por mi querida comuna desde otros espacios”, escribió.

Bravo, al ser consultada por este medio, no quiso explicar sus motivos, pero algunas fuentes del partido afirman que su alejamiento se debió a motivos personales.

En todo caso, respecto a su historial electoral, Bravo nunca alcanzó votos suficientes para ser electa. En 2023 obtuvo 163.521 votos, y le faltaron cerca de 60 mil para ser elegida, mientras que en 2021 -para el primer proceso constituyente- obtuvo solo 8.351 sufragios en el distrito 8, que incluye algunas comunas como Maipú.

El anuncio de Bassaletti generó polémica con el resto de la derecha. Durante las negociaciones desde Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) habían manifestado que Bravo era poco competitiva y aspiraban a disputar ese cupo, o cederlo a Demócratas. De hecho, el viernes pasado, se acordó que se resolvería por encuestas.

Sin embargo, el anuncio republicano de Bassaletti pone en jaque a Chile Vamos, debido a que algunos consideran que es una carta “imposible” de no apoyar, debido a que tiene un fuerte perfil en seguridad, lo que es compatible con el discurso del sector.

Rol en campaña de Cubillos

En el partido comentan que -en medio de su alejamiento- generó tensiones que Bravo se juntara -sin autorización- con la exministra Marcela Cubillos durante un viaje a España, en marzo pasado, donde la exconvencional se encontraba visitando a su marido Andrés Allamand.

Pese a su alejamiento con republicanos, Bravo ha seguido en la vitrina pública y adquirió un rol relevante en la campaña de Cubillos, con quien colabora para su candidatura a alcaldesa por Las Condes.