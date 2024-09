El desorden de Chile Vamos en La Araucanía: cómo se enredaron los apoyos para la reelección de Luciano Rivas

Fue el lunes 9 de septiembre cuando el consejo regional de Evópoli en La Araucanía se reunió para analizar la candidatura del hoy gobernador de la región Luciano Rivas (Ind.), quien en 2021 llegó al cargo con cupo del partido. Así, en la instancia y ante las dudas de algunos en la colectividad por su candidatura, se decidió otorgar libertad de acción de cara a los comicios que se realizarán el 26 y 27 de octubre.

Y es que en Chile Vamos y particularmente en Evópoli, las dudas respecto a si respaldar o no la releección del gobernador regional se han mantenido desde que miembros de su equipo más cercano empezaron a ser investigados en el marco del caso Convenios. Y si bien, a fines de julio decidieron inscribirlo en el pacto -esta vez con cupo de RN- las dudas se volvieron a instalar tras la detención de uno de sus hombre más cercanos: Juan Pablo Leonelli, quien hasta junio pasado ejerció como jefe de gabinete de Rivas y hoy se encuentra en prisión preventiva tras la indagatoria que da cuenta del rol que tuvo en los convenios del GORE con las fundaciones Folab y Educc por más de $700 millones.

Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete de gobernador Luciano Rivas.

Según explican fuentes de Evópoli, para algunos, la detención marcó un punto de inflexión al interior del partido, desde donde siempre evidenciaron sus aprensiones de respaldar a Rivas, quien desde el año pasado se encuentra en calidad de imputado. Así las cosas, la colectividad de centroderecha siempre mantuvo la postura de apoyar su candidatura siempre y cuando la situación judicial se aclare.

Actualmente, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en transferencias visadas por Rivas a la Fundación Local, con sede en Valparaíso, por un total de $2.113 millones, relacionadas a un programa de reciclaje para Padre Las Casas, pese a la falta de experiencia de la fundación. También se indagan otros traspasos, y el propio Rivas ha entregado antecedentes al Ministerio Público.

El tema, dicen fuentes de Chile Vamos, no es menor considerando que actualmente Rivas es el único gobernador con el que cuenta la coalición, por lo que se apuesta a su reelección. Lo anterior, se complica también considerando que hay candidatos corriendo por fuera. Mientras el Partido Social Cristiano (PSC) lleva al independiente César Vargas, también va por su cuenta el exdirector nacional de la Conadi, Jorge Retamal, quien es exmilitante de Evópoli.

En ese contexto, los respaldos al gobernador se han ido desordenando, tanto así que unos días después de la determinación del consejo regional de Evópoli, la presidenta del partido, Gloria Hutt, respaldó la determinación del organismo de esa circunscripción.

Gloria Hutt, presidenta de Evópoli.

“Somos muy respetuosos de la institucionalidad interna y hay un grupo importante de militantes de la región que no está disponible a apoyar la candidatura de Luciano Rivas. Nosotros creemos que al menos hay que despejar todos los temas pendientes, ese grupo tiene una fundamentación que han entregado para no darle el apoyo, a pesar de que tenemos dos candidatos a alcalde que sí lo están apoyando. Por eso nos parece importante que sea el consejo regional el que tome esa decisión. Ese consejo ya se reunió y acordaron libertad de acción porque no todos tienen la convicción de que la candidatura de Luciano Rivas sea lo más adecuado para reflejar la postura del partido”, aseguró la exministra hace unas semanas.

En ese sentido, agregó que Rivas “es el candidato oficial de Chile Vamos, pero desde el inicio, desde mayo, venimos anticipando nosotros que ese apoyo está siempre condicionado a la evolución del proceso en el que él no es parte, pero su equipo más cercano sí”.

Rivas, por su parte, también se refirió a la determinación del consejo regional. “Si hay algo que ha mostrado la gestión que hemos tenido como gobernador regional es que no hacemos las diferencias políticas que son de la política antigua y lamentamos que muchas personas, que hablan de un partido que es nuevo y que es renovado, la verdad es que asumen las políticas de la antigua política, que es de la que la gente está cansada”, criticó el gobernador.

El respaldo de RN y la UDI

Fuentes de Chile Vamos en la región, en todo caso, aseguran que la postura de Evópoli no es una sorpresa, pues -dicen- desde la directiva nacional del partido y otros dirigentes nunca se mostraron convencidos en respaldar la candidatura de Rivas.

Al respecto, el diputado en la región, Henry Leal (UDI), aseguró a La Tercera que “la posición que tomó Evópoli en La Araucanía no es nada nuevo, es un partido que tiene un problema interno grave, que hace tres años tenía dos diputados que perdieron, que no tiene ningún alcalde electo, que tiene algunos concejales y está muy disminuido en la región; y tiene un senador que es bastante ausente en La Araucanía, como Felipe Kast”.

En ese sentido, agregó que “son algunos dirigentes a nivel central principalmente quienes pidieron libertad de acción, como el exdiputado Andrés Molina, pero la militancia está apoyando. Rivas cuenta con el apoyo de republicanos, la UDI y RN, de todos los parlamentarios y todos los alcaldes de Chile Vamos”.

Fuentes de Renovación Nacional (RN), en tanto, coinciden y aseguran que es solo un sector de Evópoli el que ha mostrado dudas en torno a la candidatura de Rivas. De hecho -dicen- la directiva regional del partido sigue respaldándolo. Aún así, para algunos el tema no es menor ya que podría desordenar al sector en algunas comunas de la región.

“A nosotros nos pilló por sorpresa. No teníamos información que nos haya llegado oficialmente por parte de Evópoli (...). Esta es una situación que a mi como presidente regional me genera incomodidad. Hoy yo no puedo exigirle a mis militantes apoyar a los candidatos a alcalde de Evópoli en la región, porque si Evópoli dio libertad de acción por qué no RN frente a sus candidatos. Y esto me está generando un problema en Curacautín, en Pucón y en Padre Las Casas, que son tres de las cinco comunas donde llevan candidatos”, dijo el diputado y presidente regional de RN en La Araucanía, Jorge Rathgeb.

En Evópoli, por su parte, si bien reconocen que ha habido descuelgues, aseguran que en el partido también cuentan con dirigentes y candidatos que sí están involcurados en la campaña de Rivas y en ese sentido, recalcan que el tema es principalmente a nivel del consejo regional.