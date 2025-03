Tragedia en el deporte nacional: ciclista fallece tras accidente en la Vuelta Ciclista Pucón

Una tragedia enluta al deporte nacional. Este domingo falleció el ciclista Luis Reyes tras protagonizar un accidente en la comuna de Curarrehue, mientras se encontraba compitiendo en la Vuelta Ciclista Pucón, carrera desarrollada en la región de la Araucanía.

El incidente se produjo específicamente en el sector Carén de la ruta internacional CH 199, a eso de las 10:40 de la mañana. Precisamente a esa hora, el personal de Carabineros de la Tenencia de Curarrehue fue informado de una colisión entre dos ciclistas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 127,600 de la mencionada ruta. Al llegar, los funcionarios policiales se encontraron con que algunos lugareños estaban asistiendo a uno de los deportistas involucrados, identificado como Raimundo Carvajal, de 18 años.

Por otra parte, Reyes, de 57 años, era atendido por personal de una ambulancia de la ACHS. Ahí, le practicaron maniobras de reanimación, pero los esfuerzos no fueron suficientes. Mientras era trasladado al CESFAM de Curarrehue, se produjo el deceso del ciclista.

Así lo informó también la Federación de Ciclismo. “La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo lamenta informar un accidente ocurrido el día de hoy. Siendo a las 10:40, la organización fue notificada de una colisión frontal entre dos competidores, resultando uno de ellos fallecido, el deportista federado Master Luis Reyes. El otro ciclista involucrado se encuentra en estado estable y recibiendo atención médica en el hospital”, comenzó señalando la entidad.

“La Federación de Ciclismo y toda la comunidad están profundamente conmovidos por este triste suceso. En estos momentos difíciles, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia del piloto fallecido y nos unimos en su dolor por esta irrecuperable pérdida para el mundo del ciclismo”, sentenció el mensaje publicado en sus redes sociales.

Una competencia no informada

El teniente Pedro González, perteneciente a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Cautín, afirmó que el accidente se produjo entre dos ciclistas que “participaban de una competencia”. “A raíz de esto, ambos conductores resultaron con lesiones de diversa consideración, y finalmente uno de ellos fallece en camino a un centro asistencial”, continuó.

Por otra parte, Andrés Cayul, seremi de salud de La Araucanía, aseguró que la carrera no fue informada a la red de salud, por lo que no se contaba con un equipo de respuesta para atender este tipo de urgencias. “Efectivamente, esta carrera no fue informada oportunamente a la red de urgencia del Servicio de Salud. Es una carrera seguramente legal, pero la red de urgencia del Servicio de Salud me informa que no estaba notificada de esta carrera para poder tener una mejor respuesta frente a esta emergencia”, explicó.

“Siempre en todo evento masivo, tanto la red de urgencia del mismo Servicio de Salud o de Salud Municipal están presentes en grandes eventos cuando se nos informa”, agregó.

La SIAT de Carabineros se encuentra realizando los peritajes técnicos correspondientes para esclarecer los hechos.