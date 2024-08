Fiscalía le respira en la oreja al GORE de La Araucanía: los chats y audios que sellaron la caída del mano derecha de Luciano Rivas que quedó tras las rejas

Un año, un mes y 24 días es el tiempo que ha pasado desde que la Fiscalía Regional de La Araucanía anunció la apertura de una investigación sobre los convenios alcanzados entre el gobierno regional (GORE) y diferentes organizaciones en el marco del denominado caso Convenios -también llamado líos de platas. A 421 días de aquello, la indagatoria del Ministerio Público ha avanzado y, este miércoles, derivó en que la justicia decretó la prisión preventiva de Juan Pablo Leonelli Lepín, mano derecha del gobernador Luciano Rivas (ind.-Evópoli).

El exjefe de gabinete, quien permaneció en ese cargo hasta junio pasado, es imputado en el caso Manicure, arista en la que se le imputa el delito de fraude al Fisco reiterado. En esta arista de la indagatoria de los traspasos de dineros públicos a organizaciones privadas, el también otrora integrante de la Comisión para la Paz y el Entendimiento es investigado por su rol en los convenios del GORE con las fundaciones Folab y Educc por más de $700 millones.

En la audiencia de formalización la Fiscalía expuso una serie de antecedentes los cuales dan cuenta del rol que habría tenido “la mano derecha de Rivas” en los convenios, entre los que se encuentran una serie de conversaciones a través de WhatsApp e incluso de audios.

Audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco, durante tres días, luego de que la PDI detuviera al exfuncionario el pasado domingo. El fiscal Carlos Cornejo, afirmó este martes que durante la audiencia de formalización del exjefe de gabinete “se dio cuenta al tribunal de versión de coimputados, de testigos, comunicaciones de WhatsApp, así como también referencias de peritajes que se han logrado obtener en esta causa y que permiten acreditar una vinculación directa del imputado con gestiones específicas del gobierno regional donde se posibilitó esta defraudación”.

El rol de Leonelli Lepín

En el denominado caso Manicure, la Fiscalía indaga las gestiones que realizaron funcionarios públicos para favorecer a las fundaciones Folab y Educc, las cuales son de propiedad de Rinett Ortiz. En ese sentido, el Ministerio Público logró el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (ind.-exbancada republicanos), quien junto a su equipo habría realizado el contacto de Ortiz con el GORE.

Ojeda era amigo de Ortiz, por lo mismo le habría recomendado postular a estos convenios -principalmente de tratamientos estéticos- con el fin de obtener recursos. En paralelo, el diputado también le facilitó dineros, los cuales la representante de Folab y Educc los devolvería una vez que se concretaran los millonarios convenios, lo que finalmente ocurrió.

Es precisamente en esa etapa en la cual el exjefe de gabinete habría tenido un rol fundamental, algo que imputó la Fiscalía. Y es que según los antecedentes expuestos por el fiscal Carlos Cornejo, se habría vinculado con un asesor del diputado Ojeda, así como también con la propia Ortiz, a quien habría asesorado para lograr los convenios del GORE del cual era jefe de gabinete.

En detalle, según el Ministerio Público, Leonelli Lepín, antes de los convenios, concretó reuniones con la ONG en las oficinas de esta, tiene mensajes con la propia Ortiz, realizó gestiones de revisión de los convenios entregados por Folab y Educc, así como también compartió contactos para la fundación.

Los mensajes claves

Uno de los primeros antecedentes que probarían lo anterior, es la conversación que tuvo Juan Pablo Leonelli con Claudio Aceitón, quien es parte del equipo del diputado Ojeda. La conversación, ocurrió el 20 de abril del 2022 y da cuenta que el exjefe de gabinete tenía “un compromiso” con los convenios alcanzados por el GORE.

Claudio Aceitón: Hola Juan Pablo espero te encuentres bien

Claudio Aceitón: Quería hacerte una consulta

Claudio Aceitón: Los resultados del concurso que se hizo con la autónoma los tienes a mano ??

Claudio Aceitón: Ayer me hablaron parte de los emprendedores del listado que en su momento entregué y que quedaron admisibles

Claudio Aceitón: No supe que indicarles

Claudio Aceitón: Ojalá me puedas ayudar en eso porfa

Claudio Aceitón: Muchas gracias

Juan Pablo Leonelli Lepín: Hola Claudio

Juan Pablo Leonelli Lepín: Te los envío enseguida

Juan Pablo Leonelli Lepín: *Archivo Excel con lista de convenios

Claudio Aceitón: Gracias Jp como siempre ud un caballero

Juan Pablo Leonelli Lepín: De nada compa un abrazo

Claudio Aceitón: Que tengas un lindo día amigazo

Juan Pablo Leonelli Lepín: Listado definitivo

Juan Pablo Leonelli Lepín: *Archivo Excel con convenios seleccionados

Claudio Aceitón: Se agradece que se haya respetado el acuerdo JP, habla muy bien de ustedes

Claudio Aceitón: De las iniciativas de mi listado solo 3 quedaron fuera 👏👏👏👏👏👏

Claudio Aceitón: Excelente

Juan Pablo Leonelli Lepín: Gracias master 💪🏻💪🏻💪🏻

Otra de las conversaciones claves que sellaron la caída del exjefe de gabinete del gobernador Rivas, es la que este tuvo con la propia representante de las fundaciones, en la cuál este le indicó a los cursos a los que debían postular y los montos de dinero para evitar que estos convenios tuvieran que ser votados por el CORE.

Dichos registros se obtuvieron ya que Rinett Ortiz se los reenvió a un trabajador de Folab y Educc:

Rinett Ortiz: *Mensaje reenviado de Juan Pablo Lepín:

-Podría ser masoterapia, peluquería maniquiure (sic)

-Así se apruebas rápido y no pasa por core

-Trata de hacerlo por menos de 5.000 utm a enero de 2021

Rinett Ortiz: Eso me envió Juan Pablo

Rinett Ortiz: *Mensaje reenviado de Juan Pablo Lepín:

-Traten de formularlo luego y si tienen dudas me van preguntando

Otro de los registros de los que da cuenta la misma conversación, es que el propio exjefe de gabinete revisó previamente los convenios que las fundaciones de Ortiz enviarían al gobierno regional.

Rinett Ortiz: *Mensaje reenviado de Juan Pablo Lepín:

-Si, envíamelo antes x acá para revisarlo primer

Rinett Ortiz: Eso me escribió Lepín

Rinett Ortiz: *Mensaje reenviado de Juan Pablo Lepín:

-Traten de apurar ustedes para poder hacer el aguante yo

Los audios de la causa

Otros de los antecedentes claves que existen en esta investigación, son al menos dos audios en los que se escucha a los implicados en esta causa hablar sobre los convenios. Uno de estos es entre -nuevamente- Aceitón y Leonelli, y en el cual el primero se refiere a lo ocurrido, dando cuenta de la coordinación que existía en la tramitación de los millonarios acuerdos.

“Juan Pablo tengo una dificultad con temas de los proyectos con Mauro Ojeda. Hay 100 millones de pesos para poder meter proyectos que dentro de un listado gigante se van a priorizar, pero hace poco yo te comenté que hablé con el alcalde de Temuco y le comenté la idea de poder generar unos acuerdos con el gobernador (Luciano Rivas), con Mauro (Mauricio Ojeda) igual, para poder hacer unos proyectos para los adultos mayores”, dice en un comienzo el miembro del equipo del diputado.

En ese mismo registro, también se le puede escuchar decir: “sería bueno agregarlo si es que ustedes pueden, pero si no se puede, no importa. Ahí podemos meternos, hay hartos proyectos en los que nos podemos meter de lleno y ahí la idea es que Luciano pueda estar ahí e ir él”.

Escucha el registro completo:

En la misma causa, y también expuesto en la audiencia de formalización, es un registro del propio diputado Ojeda, en el cual se da cuenta del esfuerzo financiero que realizaría para poder ayudarla económicamente. Conversación en la cual, además, hace referencia a una frase del caso Penta.

“Aún estoy esperando la respuesta Reinecita. Pero mira, estuve mirando y en el peor de los casos, yo no tengo ninguna posibilidad de crédito ni nada. Nada, nada, nada, porque llegué a tope con el tema de la construcción y además con el tema que no me han pagado el arriendo hace cinco seis meses de la casa y ya van como ocho meses que no me han pagado la camioneta. Entonces, ninguna posibilidad”, dice el diputado en su audio.

Mauricio Ojeda

Junto con eso, también le señala a Ortiz que “lo único hoy día que me queda a mano, así como de una cuenta, un poquito en la tarjeta de aquí y allá, estaba cachando que puedo hacer un raspado de la olla, pero a costa de líneas de crédito, de todo, o sea quedar reventado. Puedo llegar a hacer tres, seis, como siete, una cosa así. Entonces, en el peor de los casos, que me vaya mal, voy a raspar la olla, como te digo, a costa de reventar las tarjetas, lo poco que me queda de espacio”.

Escucha el registro completo: