El despliegue regional de Rodolfo Carter y el debate abierto por primarias

Por Concepción, Temuco y finalmente en Pucón para tomar unos días de vacaciones junto a sus hijos. Ese fue el itinerario del exalcalde de La Florida Rodolfo Carter durante la última semana.

Aunque en su entorno descartan que haya sido un viaje con objetivos políticos, sí aprovechó el periplo para reunirse con dirigentes y abordar en medios locales un tema que le inquieta: la posibilidad de una primaria en Chile Vamos. Carter también tuvo un encuentro con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz (Partido Social Cristiano), y con empresarios de La Araucanía en Temuco.

Con Muñoz -según quienes conocieron de la cita- compartió sobre la experiencia en La Florida y la atención médica a domicilio, además de abordar temas de seguridad. Así, en su paso por la Región del Biobío, Carter aprovechó de acudir a la misa de conmemoración del primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

Allí, según consignó Radio Biobío, el exjefe comunal afirmó que “mientras escuchábamos la prédica recordamos los grandes ejemplos que dejó Sebastián Piñera. Uno de ellos, que nunca tuvo temor a competir”.

Y agregó que “fue presidente en dos ocasiones y la última (elección) compitió en primarias, habiendo sido presidente ya. A Piñera jamás se le ocurrió decir ‘no, yo soy expresidente, yo no compito’ (…). Él dejó establecido un estándar: en Chile Vamos los candidatos presidenciales se definen por primarias. Por eso, hoy que Evelyn Matthei ya ha sido proclamada por los dos partidos más importantes, ella ha señalado que está disponible a las primarias. Esperamos no haya letra chica”.

Hace algunos días La Tercera dio a conocer que Carter sostuvo una reunión en la residencia de la abanderada de la UDI y RN, Evelyn Matthei. Con chocolates y una planta de regalo llegó el exalcalde a la casa de la abanderada presidencial. Allí abordaron la idea de una primaria de Chile Vamos, aunque no ahondó en detalles.

“Yo no filtro conversaciones, salvo que la dueña de casa se exprese formalmente al respecto”, señaló Carter.

En el entorno del exjefe comunal también han abogado por la inclusión de su nombre en una primaria. “Rodolfo siempre ha estado en Chile Vamos. Fue militante de un partido, renunció, y aunque es independiente, es genuinamente del sector. Pero si le cierran las puertas a competir en una primaria presidencial... Yo no lo entiendo. No hay que descubrir la rueda para saber que si amplías y sumas actores logras un mejor resultado. Hay que pensar en eso. La necesidad de contar con mayorías en el Parlamento. Y eso requiere unidad”, dijo hace unos días la exministra vocera Cecilia Pérez.

Si bien en la última edición de la encuesta Cadem el exalcalde Carter no figura dentro de las menciones espontáneas, sí se le midió en una primaria hipotética del sector, enfrentándose a Matthei y a la senadora de Demócratas, Ximena Rincón. Bajo ese escenario, se posiciona segundo con un 19% de las preferencias entre quienes votarían en una elección del sector, versus un 68% para la abanderada de la UDI y RN.

Más recientemente, el senador Manuel José Ossandón (RN) afirmó en diálogo con CNN que “una primaria tiene que ser mucho más amplia para que sea de verdad, tiene que ser con Kast (…). A mí me encantan las primarias, pero siempre que sean competitivas. Siempre que sean personas que representen a alguien. O sea, no vas a llevar a Carter a la primaria, sería un chiste. No marca un punto y tiene un forro tremendo con la Fiscalía hoy, con (Manuel) Guerra y con toda la investigación de su juicio. Tiene que arreglar los papeles primero para ser candidato, y además no representa a nadie”.