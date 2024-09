El día después del debate: ¿Quién fue el ganador: Kamala Harris o Donald Trump?

Señalamientos cruzados, encontronazos e información falsa. Así se resume el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump en la carrera por la Presidencia de Estados Unidos. La jornada desarrollada la noche de este martes en Filadelfia se extendió más allá de los 90 minutos presupuestados. Fueron 105 minutos en que los aspirantes a la Casa Blanca protagonizaron duros cruces en temas como la migración, el aborto, la economía, la raza y la política exterior. ¿Finalmente, quién se impuso? La prensa estadounidense, los expertos y las encuestas se inclinan por la candidata demócrata, quien logró poner a la defensiva a su rival republicano tras hacerlo “morder el anzuelo” durante la cita en el National Constitution Center.

Ya en sus titulares, los principales diarios de Estados Unidos dieron cuenta de la mejor performance de la candidata demócrata. “Harris pone a la defensiva a Trump en un feroz debate” fue el titular de The New York Times en su versión digital. En palabras del artículo principal, “la vicepresidenta mostró sus habilidades de fiscal para meterse en la piel de Trump en un choque de visiones y estilo”. “Harris dominó el acto casi desde el inicio. Ella puso el cebo. Él mordió el anzuelo. A contrapié, Trump se metió una y otra vez en callejones sin salida retóricos”, argumentó. Respecto a su rival republicano, el medio señaló: “Trump se encontró en una posición defensiva, volviendo a litigar su historial en vez de destrozar el de ella”.

“Harris ataca duramente a Trump, lo que provoca réplicas con una retórica ardiente”, destacó por su parte The Washington Post en su edición digital. Es más, el periódico concluye que el debate marcó un antes y un después tras la salida de Joe Biden de la campaña: “La actuación de la vicepresidenta Kamala Harris y la reacción a menudo frustrada de Donald Trump subrayaron cuánto ha cambiado la dinámica de la carrera desde que el presidente Joe Biden terminó su campaña”. Para el medio, Harris consiguió meterse “en la piel de Trump con el objetivo de ‘provocarlo’”, objetivo final del equipo de la candidata demócrata en el que ha estado trabajando durante varios días.

Por su parte, The Wall Street Journal resumió que “Harris ceba a Trump en un acalorado debate presidencial”. Para el medio económico, Harris se burló y criticó a Trump cumpliendo así con su “estrategia destinada a sacar al expresidente de su juego”. Lo consiguió, considera el citado periódico, que destaca una frase de la candidata demócrata a su rival: “No estás compitiendo contra Biden, estás compitiendo contra mí”.

David Firestone, editor adjunto del consejo editorial de The New York Times, comentó que “Trump volvió a ser quien es en realidad”. “Durante los primeros 10 minutos aproximadamente del debate del martes por la noche parecía que podría haber aparecido en Filadelfia la versión contenida de Donald Trump, el que aprendió la lección tras no haber podido controlar sus impulsos en los debates de 2020 con Joe Biden (…) Pero no duró, y nadie que haya seguido a Trump en la última década pensó que pudiera durar”, escribió. A juicio de Firestone, “el debate fue un éxito rotundo para Harris, no solo porque pudo definirse a sí misma y sus planes, sino porque pudo presionar algunos botones y dejar que Trump mostrara su verdadero yo”.

En una columna de su consejo editorial, The Washington Post aseguró que “la vicepresidenta ganó el debate presidencial del martes tanto por el tono como por el contenido”. Según el medio: “Harris presentó una visión positiva de una nación que, a pesar de sus defectos, se encuentra en una situación extraordinariamente buena, implorando al país que escape de la crueldad que ha definido su política reciente. Trump, en cambio, describió un Estados Unidos ficticio que es una ‘nación fallida’ al borde de una ‘Tercera Guerra Mundial’, en la que el crimen está aumentando y los inmigrantes se están apoderando violentamente de pequeñas ciudades y se están comiendo a las mascotas de los estadounidenses. La esencia que se desprendía de esta actitud, a la vez oscura y egocéntrica, contrastaba con la perspectiva positiva de Harris”. “Esta poesía de campaña todavía tendrá que traducirse en prosa política, pero habla con más elocuencia sobre la posición y el potencial del país que la retórica más oscura de Trump”, concluyó.

Para Frank Bruni, profesor de periodismo y políticas públicas en la Universidad de Duke y autor del libro The Age of Grievance, “el martes por la noche Trump hizo el ridículo de manera delirante y divagante, y aunque Harris no hizo todo bien, tuvo el buen sentido de alternar entre llamarle la atención y simplemente observar cómo se desmoronaba”. “Y Trump puede ser derrotado. Esa fue la conclusión más clara del martes por la noche. Insuficientemente preparado y manifiestamente perturbado, se vio reducido a insultos y silbidos”, escribió en The New York Times.

“La performance de Kamala fue mejor de lo que se esperaba. Los dos buscaron provocarse y no sé si llamaría ‘explosión’ lo de Trump, pero claramente Harris consiguió generarle molestia y bastante agitación. Pero, por otro lado, creo que Kamala no hablo mucho de la parte sustancial. Fue un debate bastante básico”, afirmó Martín de Luca, exfiscal de Nueva York y asesor estratégico, a France 24.

Y las encuestas parecieron confirmar la buena evaluación de Harris en el debate. Los observadores del cara a cara en Filadelfia dijeron a CNN, con un 63% frente a un 37%, que Harris tuvo un mejor desempeño en el escenario del National Constitution Center.

Los resultados de la encuesta anticipada marcan un cambio con respecto a la reacción al debate presidencial de junio, cuando los votantes que vieron el enfrentamiento entre Trump y Joe Biden dijeron, con un 67% frente a un 33%, que el republicano superó a su rival demócrata. Ese cara a cara fue una rara victoria presidencial para Trump: en 2020 y 2016, los observadores de los debates consideraron que Biden y Hillary Clinton lo superaron en todos los debates presidenciales.

Antes del debate de este martes, los mismos votantes consultados por CNN estaban divididos en partes iguales sobre qué candidato tendría un mejor desempeño: el 50% dijo que Harris lo haría y el otro 50%, que Trump. Y después, el 96% de los partidarios de la demócrata que sintonizaron el debate dijeron que su candidato elegido había hecho un mejor trabajo, mientras que una mayoría más pequeña, el 69% de los partidarios de Trump, le atribuyeron el mérito de haber tenido una mejor noche.

Sin embargo, una mayoría del 82% de los votantes registrados que vieron el debate del martes dijo que no afectó su elección de presidente. Otro 14% dijo que les hizo reconsiderar su decisión, pero no cambiar de opinión, y un 4% dijo que les hizo cambiar de opinión sobre a quién votar.

The Washington Post preguntó tras el debate a un grupo de votantes de estados clave. De los 25 participantes, 23 opinaron que Harris tuvo un “mejor desempeño” frente a Trump. Harris parece haber consolidado el apoyo de los votantes que se inclinaban hacia ella, apuntó el diario. Entre los 12 votantes que dijeron que “probablemente” la apoyarían antes del debate, cinco dijeron que “definitivamente” la votarían, y el resto dijo que todavía se inclinan por ella. Entre los nueve votantes que se mostraron a favor de Trump y respondieron la pregunta posterior al debate, ninguno dijo que definitivamente lo apoyaría. Dos señalaron que probablemente votarán por Harris y uno planea votar por un tercer partido.

Con todo, Stephen Collinson, en un análisis de CNN, advirtió que si bien “Harris superó a Trump en el debate”, “no hay garantía de que eso influya en las elecciones”. Aunque el republicano, una vez finalizado el debate, como “buen vendedor”, como lo calificó The New York Times, se dirigió a la sala de prensa para repasar su propia actuación. “Ha sido el mejor debate de mi vida”, aseguró.