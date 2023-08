El dramático presente de Robert J. O’Neill, el comando estadounidense que asegura haber matado a Osama bin Laden

Cuando recién iniciaba el tercer milenio, por allá en 2001, una noticia sacudió a la nación más poderosa del mundo. Corría el mes de septiembre y dos aviones impactaban contra el World Trade Center, conocidas como las Torres Gemelas, en Nueva York, generando una reacción en cadena que culminaría 10 años después bajo el gobierno del expresidente Barack Obama.

La operación conocida como Operación Lanza de Neptuno se llevó a cabo en mayo de 2011 y acabó con la vida de Osama bin Laden, fundador y primer líder del grupo militante islamista Al Qaeda señalado como la mente criminal detrás del atentado. Realizada por el SEAL Team Six, también conocido como DEVGRU, trascendió entre sus miembros el nombre de Robert J. O’Neill, un entonces marine autoproclamado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de bin Laden, y que durante esta semana volvió al centro de la noticia al trascender que el miércoles pasado fue detenido por agresión e intoxicación en Texas.

La segunda torre del World Trade Center estalla en llamas tras ser alcanzada por un avión secuestrado en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. Foto: Reuters

Actualmente de 47 años, O’Neill se ha dedicado durante los últimos años a desarrollar un pódcast dedicado a temas militares, y fue posterior a la grabación de un capítulo en un salón de fumadores de Frisco, Texas, donde la policía lo detuvo el miércoles pasado.

Si bien los detalles del arresto no se especificaron, los registros oficiales muestran que su ficha fue procesada en la cárcel en el condado de Collin, para luego ser puesto en libertad bajo una fianza de 3.500 dólares, detalló The Dallas Morning News. O’Neill no dio declaraciones a los medios, y tampoco quedó claro si contaba con un abogado.

Según la declaración escrita de la policía local, el exmarine se enfrenta a un cargo de delito menor de clase A, relacionado con una agresión que causó lesiones corporales, y otro cargo clase C por intoxicación pública. En la lista oficial solo está el registro de los cargos por asalto.

Robert J. O’Neill durante alguna operación en la Marina, sin fecha asociada. Foto: Twitter

Este lunes, el mismo periódico tuvo acceso a un informe policial en el que se reveló que O’Neill está siendo acusado de golpear a un agente de seguridad de un hotel de Frisco, donde, además de haberse encontrado en estado de embriaguez, habría proferido insultos racistas contra la persona afectada.

A través de X, antiguo Twitter, el exmarine se defendió afirmando que nunca utilizó el “horrible lenguaje recientemente denunciado”.

Pero no es la primera ni la segunda vez en que O’Neill se enfrenta a la justicia.

Condecoraciones y problemas

La muerte de Osama bin Laden, en 2011, fue celebrada por numerosos ciudadanos estadounidenses como si se tratara de la final de un campeonato mundial. Llantos, banderas nacionales y masivas salidas de personas a las calles neoyorquinas se vieron la jornada en que se entregó la noticia. Y detrás de ella, un hombre se adjudicaría años después la autoría del asesinato.

Protestas a favor de Osama bin Laden en Pakistán. Foto: Archivo

Fue durante 2014, en una entrevista con The Associated Press, que O’Neill reveló por primera vez que había sido él quien realizó los disparos. “A pocos metros delante de mí, en dos pies, estaba Osama bin Laden”, dijo a la agencia de noticias. “Le disparé tres veces en la cabeza y lo maté”.

Sus palabras fueron recibidas con críticas por parte de la comunidad de la guerra de operaciones especiales, al igual que su posterior libro llamado “The Operator”, publicado en 2017 y donde narró sus memorias como miembro del Navy SEAL Team 6. Según la cadena Fox News, ese reducido grupo de exmiembros se rige bajo un código de silencio que pocas veces se rompe, especialmente cuando se trata de misiones encubiertas.

Estados Unidos nunca ha negado ni confirmado la versión de O’Neill, sin embargo, Matt Bissonnette, otro ex SEAL, aseguró en su propio libro que la historia del autoproclamado asesino de Bin Laden era falsa. Bissonnette asevera en su libro que la persona encargada de disparar fue otra, consignó el mismo medio.

Robert J. O’Neill firma su biografía. Foto: Twitter

Con más de 400 misiones de combate en el cuerpo en sus 16 años y medio de servicio, Robert J. O’Neill recibió dos Estrellas de Plata, cuatro Estrellas de Bronce al valor y una Medalla de Encomio del Servicio Conjunto, aseguró el propio exmarine en sus memorias. También fue parte del equipo –oficiando como el principal saltador– que rescató al capitán Richard Phillips de un barco secuestrado por piratas somalíes en 2009, hecho que luego se transformó en la película “Capitán Phillips”, protagonizada por Tom Hanks y estrenada en 2013.

Pero su lista de condecoraciones compite con la de sus encuentros con la justicia y otras autoridades, incluidas de la propia Marina.

El primero ocurrió en 2016, en su natal Montana. Según un reportaje de la cadena WNCT, O’Neill fue detenido aquel año bajo la sospecha de conducir bajo los efectos de alguna sustancia ilegal. Según las autoridades, el ex SEAL fue encontrado durmiendo en su auto, en el asiento del conductor, mientras el vehículo se mantenía en marcha. El acusado se declaró inocente, alegando que había ingerido “un somnífero recetado para ayudar con el insomnio severo de larga data”.

La fiscalía terminó retirando los cargos al determinar que la medicación fue la responsable de que se durmiera, sin embargo, fue acusado de negligencia peligrosa en virtud de un acuerdo que le permitía aplazar el procesamiento mientras era parte de un plan de tratamiento con el Departamento de Asuntos de Veteranos, consignó Fox News.

En 2020, en tanto, en plena pandemia causada por el Covid-19, al exmarine le fue prohibida la entrada a aviones de la aerolínea Delta Air Lines luego de que, en un viaje con destino a Newark, Nueva Jersey, este se sacara la mascarilla en un momento en que no estaba permitido, detalló The Associated Press. Según el acusado, tenía su mascarilla en el regazo.

La última de sus polémicas, previo al reciente arresto, se dio a través de redes sociales. En mayo de este año, y tras el anuncio de que una drag queen sería la primera “embajadora digital” de la Marina, O’Neill explotó contra la comunidad y contra los propios altos mandos de la institución en Estados Unidos.

“De acuerdo. La Marina de EE.UU. ahora utiliza un marino alistado Drag Queen como reclutador. Se acabó. China nos va a destruir. LO CONSEGUISTE, MARINA. No puedo creer que luché por esta mierda (sic)”, escribió en Twitter, desatando un debate sobre la representación LGBTQ+ en las fuerzas castrenses y alargando su lista de polémicas personales.