El nuevo round entre el contralor Bermúdez y Matthei por las horas extras de los funcionarios públicos

Si cualquier persona pone en un buscador de Internet “Contraloría y Evelyn Matthei”, son varios los enlaces que llevan a una noticia en que se relata una pugna entre la institución liderada por el contralor Jorge Bermúdez y la alcaldesa de Providencia: una auditoría a la municipalidad, un dictamen para que los alcaldes regulen su participación en matinales y hasta el rol de contralorito en redes sociales, enjuiciado por la jefa comunal UDI.

Y hoy, hay un nuevo episodio entre el ya histórico duelo entre ambas autoridades: las horas extras de los funcionarios municipales, tras un dictamen en que Contraloría limita el pago de este beneficio, dada la contingencia de teletrabajo por el coronavirus.

El 17 de marzo, Contraloría dictaminó sobre “la incidencia que la situación de emergencia que afecta al país por el brote del coronavirus 2019 (COVID-19) tiene en el funcionamiento de los organismos de la Administración del Estado”. Allí, entre muchas otras cosas, el ente contralor explicó que “en lo referente a la posibilidad de realizar trabajos extraordinarios por el personal sujeto a trabajo a distancia como medida dispuesta en el contexto de la contingencia sanitaria, debe concluirse que atendido que dichas labores se prestaran, fuera del lugar de trabajo y sin sujeción a las medidas de control establecidas en situación de normalidad, ello no resulta jurídicamente admisible”.

Pues bien, a mediados de abril llegó a las oficinas de la Contraloría una solicitud de reconsideración por parte de la Municipalidad de Providencia, señalando que la medida impuesta afectaba “las garantías constitucionales” de los funcionarios. El oficio enviado por la institución representada por Matthei argumentó que “el no pago de horas extras al personal que desempeña sus labores mediante teletrabajo generaría un desmedro en sus derechos funcionarios”.

Además, agregan que “ello podría implicar que funcionarios en cuarentena o contagiados con el Covid-19, oculten información e infrinjan dicha medida sanitaria concurriendo a trabajar para obtener esa retribución”.

La respuesta de Contraloría llegó a los pocos días, el 23 de abril, donde Bermúdez rechazó los argumentos de Providencia dejando a firme su dictamen anterior, ratificando lo señalado en marzo, advirtiendo que habiendo teletrabajo no era posible controlar los horarios que regulan el pago de horas extras.

“Con la finalidad de evitar el enriquecimiento sin causa de parte de la Administración y la consiguiente afectación de los derechos de los funcionarios al no ser retribuidos por el trabajo extraordinario, a que alude la municipalidad recurrente, cabe concluir que las jefaturas deberán abstenerse de disponer dichos trabajos respecto del personal que desarrolla sus funciones en forma remota”, dice la respuesta de Bermúdez.

Finalmente, el contralor quiso dejar un punto claro, respecto de la eventualidad de que funcionarios vayan a trabajar solo para cobrar horas extras, exponiendo su salud y la del resto, tal como lo advirtió la respuesta de Providencia. “Dicha alegación no solo por ser hipotética, sino porque un eventual hecho de esa naturaleza -que constituye un ilícito administrativo y penal- no puede servir para orientar la interpretación administrativa encargada a esta Contraloría General. De esta manera, no se advierten elementos para admitir que los funcionarios municipales que actualmente desempeñan sus labores en la modalidad de trabajo a distancia en atención a las actuales circunstancias sanitarias, puedan percibir el pago de horas extraordinarias ni acceder al descanso compensatorio”, concluyó.