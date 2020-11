El plan de Carabineros para reforzar la moral de la tropa: sicólogos, acceso a beneficios y coaching

La última encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, además de la vicitmización y hechos delictuales, midió la confianza de la ciudadanía en las instituciones que forman parte del sistema de penal. Así, en un hecho que ya a pocos les llama la atención, Carabineros apreció como la institución con menos respaldo, con una nota 3,6, la más baja en los últimos diez años.

El dato es una palada de tierra más para una institución que ostentaba la buena aprobación de la ciudadanía, hasta 2017. Ese año comenzó una debacle que empezó con el fraude en Carabineros, la fallida Operación Huracán, el caso Catrillanca, y finalmente, lo que hoy los tiene en el permanente foco de cuestionados, las actuaciones del personal de Orden Público, en manifestaciones y hechos violentos, desde el 18 de octubre a la fecha.

Las críticas, tanto de organizaciones de derechos humanos, y la oposición, sumado la “bullying” constante en redes sociales, son asimiladas de dos maneras en la institución. Según distintas fuentes uniformadas, por un lado hay quienes están cansados de las críticas, con serias ganas de abandonar la filas policiales; y por otro, quienes atribuyen los cuestionamientos a una parte de la sociedad, pero que sienten respaldo de otra mitad.

A esto se suma que, según a la apreciación de algunos, existiría un distanciamiento entre los mandos y la tropa, los suboficiales, especialmente quienes tienen que controlar el orden público. Cuentan que falta un apoyo más firme del general director, Mario Rozas.

Es en ese escenario que Rozas y su nuevo alto mando, confirmado por el Presidente Sebastián Piñera el viernes pasado, quieren reforzar la moral de Carabineros. En el círculo interno del general director, señalan que no ven una “moral baja”, sino que un desgaste natural, dado que diariamente los policías están asumiendo 27 procedimientos por minuto.

Por lo mismo, el Alto Mando dispuso la visita en terreno de los psicólogos institucionales en todas las comisarías del país, especialmente para entrevistarse con el personal de orden público que ha sufrido lesiones en el control de protestas violentas.

Este programa, además, incluye un plan de acompañamiento a los policías que están más afectados sicológicamente por las lesiones sufridas por quemas o agresiones graves. A partir de eso, se elaborará un diagnóstico para que la institución pueda reforzar la confianza de estos uniformados.

Otra medida, es que están haciendo coaching de liderazgos para los jefes de cada unidad policial, y así poder establecer un relato común entre los mandos altos, medios, y bajos de Carabineros. Cuentan, por ejemplo, que en Control y Orden Público (COP) se está trabajando en base a tres elementos: competencias para asumir procedimientos, características cognitivas del personal y reafirmar los valores éticos de la función policial.

Además de lo sicológico y ánimo, el mando busca entregarle una tranquilidad financiera a los carabineros. Es por eso que, desde la Dirección de Bienestar buscan flexibilziar el acceso préstamos y facilidades de pago de créditos, con hasta tres meses de condonación de la deuda.

Desde la Fundación Nos Importan, agrupación que entrega asistencia jurídica a uniformados por casos post 18 octubre, señalan que “es necesario que los carabineros, especialmente aquellos destinados al control del orden público, cuenten con el respaldo tanto del Alto Mando, como del gobierno y la ciudadanía para ejercer su labor. Ellos están realizando su trabajo en circunstancias extremadamente difíciles por mandato expreso de la Constitución y cuesta entender que ante cualquier incidente en el que haya algún civil herido (que desgraciadamente los hay, dado el nivel de violencia de los enfrentamientos), sean inmediatamente tildados de culpables por la opinión pública, y muchas veces dados de baja de la institución por causales menores, solo con el fin de bajar la presión mediática y política (...) Las familias de los carabineros están muy desmoralizadas, preocupadas y asustadas. Tanto es así que muchos familiares les piden que por favor se salgan de la institución o que pidan licencia cuando saben que se van e enfrentar a situaciones violentas o conflictivas".

Subdirector: “(Las críticas) nos afecta, pero no nos debilitan"

El general Ricardo Yáñez asumió viernes como subdirector de la institución y, hasta entonces, era el jefe nacional de Orden y Seguridad.

El oficial asegura que no hay un distanciamiento con los carabineros de más bajo rango y que, al contrario, están pendientes de esta situación, atribuyendo las críticas más duras a grupos de personas que no salieron bien de la institución.

“Nuestros carabineros enfrentan las dificultades propias del trabajo de estar permanente brindando seguridad a las personas y gente que quiere destruir la sociedad en su conjunto. Obviamente nuestros carabineros están cansados, con jornadas extenuantes, ya que salimos del estallido social, entramos en una pandemia, volvieron las manifestaciones, estuvimos resguardando la seguridad del plebiscito, y sumado a eso a cargos de la seguridad, como la prevención, robos, accidentes de tránsito, y todo lo que conlleva nuestra labor”, dice Yáñez.

Agrega que “además, en La Araucanía el jueves atacaron una subcomisaría, el miércoles balearon a un funcionario del OS-7 en un procedimiento de drogas, entonces, me saco el sombrero con nuestro policías. Están exponiendo su vida y pese a ello no se desaniman, y no nos desanimamos. Los carabineros se levantan a hacer el bien y entregar sus capacidades en beneficio de la comunidad”.

¿Cómo asumen la crítica? Según el general Yáñez, "hay que asumirla, y aceptarla cuando es constructiva. Con eso no tenemos problemas, ahora, hay situaciones muy complejas de la función policial que difícilmente es comprendida por la gente que no está en esto, pero el carabinero con su formación y vocación tiene que hacer frente a esa realidad que es compleja. Nos afecta cuando hay personas que desmedidamente quieren generar un quiebre y socavar las bases de la disciplina, y eso nos afecta y nos duele, pero no nos debilita”.

El caso Pío Nono y la carta del carabinero a sus compañeros

Otro hecho que reactivó las críticas hacia Carabineros fue el caso Pío Nono, donde el carabinero Sebastián Zamora (24) fue imputado por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la caída un joven de 16 años, desde el puente hacia el río Mapocho, el 2 de octubre.

El policía niega una intencionalidad dolosa y su defensa sostiene que intentó detener al manifestante, que todo fue un accidente que lamenta.

El padre del carabinero, Michel Zamora, señala que los carabineros “están en la mira de todos, esperando a que cometan cualquier acto para procesarlos. Sus procedimientos están llenos de observadores con cámaras, otros con celulares (...). Trabajan 12 a 16 hrs al día, no almuerzan como se debe, no duermen, están al llamado. Algo que también sucede en la PDI. Cualquier funcionario de esas instituciones, con verdadera vocación, merece respeto y admiración por dedicar su vida a la ciudadanía”

El viernes, el propio Sebastián Zamora envió una carta a sus compañeros y colegas, donde señala que “ya pasó un mes y algunos días desde que salí a trabajar temprano, como todos los días con mi sección número 25 de la 40 Comisaría Control Orden Público al sector de Plaza Baquedano. Ese día fue un día largo, donde procedimos varias veces durante el día, lo que todo fue sin novedad, hasta que llegó el momento del Puente Pío Nono y el lamentable accidente que ocurrió y por lo que estoy en calidad de imputado”.

Dice que del procedimiento no se referirá, dado que hay una investigación en curso. En su mensaje agrega que “somos uno solo, me tocó a mí. Mi tío, mi Sargento 2do. Zamora Álvarez, me dice ‘por qué no fui yo’ Pero él es padre, tiene su familia y debe guiar a su hijo a quien adoro. Hubiera sido todo más difícil. En cambio yo, tengo 22 años y una vida por delante, pero claro, yo quería y quiero aún seguir haciendo mi vida y trabajando en Carabineros de Chile y obviamente quiero sentarme en el asiento del bus de mi sección, donde estaba desempeñando mis labores ese día 2 de octubre”.

El policía sostiene que “agradecer a cada uno de ustedes, que me han apoyado y han apoyado a mi familia en todo este proceso que estoy viviendo. Yo estoy tranquilo, cada acto que he realizado ha sido en razón de que se conozca la verdad, cómo sea. Sigan trabajando de la misma forma profesional en que la hacen día a día. Yo me saco el quepis por ustedes, por mis camaradas y sé de las largas y extenuantes jornadas que vivimos y sé que ningún carabinero se levanta pensando en hacer el mal. Somos profesionales, somos personas y lo más importante, somos carabineros”.

Finalmente, Zamora se dirigió a las prefecturas de Control y Orden Público: “Como dijeron el día de mi formalización ‘somos la elite’, no todos tienen el privilegio de estar en un teatro de operaciones ejerciendo la labor de Control de Orden Público. Los extraño, extraño usar mi casco con el número 25-12, y les agradezco a todos ustedes desde Arica a Coyhaique que han llamado a mi tío otorgando palabras de apoyo. Muchas gracias mis GAMA. Quiero a su vez, enviar un saludo especial a la 40° Comisaría C.O.P. Y 7ma Comisaría C.O.P. Valparaíso. Espero algún día agradecer personalmente a todos ustedes, pero por razones obvias no puedo en estos momentos”.