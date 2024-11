El último mensaje de Monsalve a la víctima

Este jueves 14 de noviembre, justo cuando se cumplía un mes desde que una funcionaria de la Subsecretaría de Interior denunció por violación a su jefe, el entonces subsecretario de la cartera Manuel Monsalve, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, solicitó una orden de detención para la exautoridad.

A través de un llamado telefónico a la jueza Isabel Margarita Correa, otro de los investigadores -el fiscal jefe Francisco Jacir- relató cuáles eran los antecedentes que durante un mes reunió el Ministerio Público para imputarle al exmilitante socialista dos delitos de índole sexual: una violación consumada y otro intento de agresión sexual. Todos los hechos cometidos la noche del 22 de septiembre pasado en el céntrico Hotel Panamericano, en la habitación 719, que arrendaba Monsalve en Santiago para ejercer sus labores en La Moneda, ya que su domicilio particular está en Viña del Mar.

Fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz encabeza las diligencias. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La magistrada poco antes de las 10:00 horas de este jueves dio una “orden verbal” que ejecutó la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que tras leer los derechos al exdiputado procedió a trasladarlo a Santiago para ponerlo a disposición de los tribunales de justicia, donde será formalizado.

Un mes de diligencias

Desde hace más de cuatro semanas se sabe de esta indagatoria penal en contra del exsubsecretario y que ha generado una dura crisis al gobierno, que -tras enterarse de la denuncia el 15 de octubre- lo mantuvo en el cargo por al menos dos días, permitiendo incluso que renunciara en uno de los patios emblemáticos del Palacio de La Moneda.

Fiscal Francisco Jacir es la dupla de Armendáriz, quienes llevaron adelante la investigación.

Su dimisión solo ocurrió el jueves 17 cuando La Segunda traía en su portada la primera información del hecho, una presunta denuncia por abuso sexual, que con el correr de los minutos La Tercera -ese mismo día- pudo comprobar que se trataba de una acusación aun más grave: una subalterna lo acusaba de violación.

A pocas horas de su salida del gobierno, Monsalve fichó a tres reconocidos abogados de la plaza: María Inés Horvitz (exconsejera del CDE), Cristián Arias y Lino Disi.

Estos últimos, pese a mantener un bajo perfil, aseguraron que su cliente estaba disponible para enfrentar un interrogatorio de la Fiscalía, en medio de esas coordinaciones estaba cuando la PDI tocó a la puerta del departamento en Viña del Mar exhibiendo una orden de detención.

Personal PDI detiene al exsubsecretario Manuel Monsalve en su domicilio en Viña del Mar. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

El exsubsecretario, siempre tan acostumbrado a estar del lado de los persecutores, tuvo que unir sus muñecas y aceptar ser esposado y cruzar a la vereda de los imputados.

Arriesga 15 años de cárcel

¿Era necesario detenerlo? Fue una de las interrogantes que rondaron hoy, teniendo en cuenta que la propia prensa hacía puntos fijos en su casa, por lo que el riesgo de fuga era mínimo, al ser además un personaje conocido. Quienes saben de las decisiones que tomó el Ministerio Público aseguran que tiene que ver con la propia ley. Y es que para los fiscales Armendáriz y Jacir, el exjefe de las policías está en un escenario de pena de crimen.

“Podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena privativa de libertad”, señala el artículo 127 del Código Procesal Penal.

Y es que los investigadores al imputar dos delitos de violación, uno consumado y el otro tentado, hacen una prognosis de condena de 15 años para quien fuera uno de los hombres fuertes de La Moneda, a cargo de la seguridad del país. Con todo, su aprehensión vino a confirmar que además los persecutores pedirán prisión preventiva.

No da el tipo penal

Tras estudiar detenidamente las actuaciones posteriores que hizo Monsalve, quien invocó la Ley de Inteligencia, asegurando haber sido drogado y eventualmente ser víctima de extorsión, ya que refirió no recordar nada él tampoco, finalmente Armendáriz y su equipo decidieron no imputar infracciones a la Ley de Inteligencia, debido a que el tipo penal no daría en este caso.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

Esto, según los entendidos, ya que la norma está hecha para castigar a agentes de inteligencia de las policías y de la ANI y no a civiles, como es el caso de la otrora autoridad.

Lo que sí, dicen las mismas fuentes, sus actuaciones con Inteligencia de la PDI previo a ser denunciado, y que le costaron la salida a la prefecta Cristina Vilches, dan cuenta de maniobras que sustentan aun más la sospecha fundada de la existencia y participación del delito y, junto con ello, la necesidad de cautela, lo que incidiría en su prisión preventiva. Esto, ya que muchos de sus actos se entienden como una forma privilegiada de obtener información previa a que se abriera una indagatoria formal en su contra.

Los detectives que han declarado aseguran: fuimos engañados.

La alta oficial de Inteligencia Cristina Vilches debió salir del alto mando por el caso.

Se levanta el secreto

Luego de concretarse la detención, el Ministerio Público abrió para todos los intervinientes las piezas que hasta hoy estaban secretas en la indagatoria y que serán expuestas en la formalización este viernes a las 9:00 horas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En estos 31 días la Fiscalía ha recopilado una serie de testimonios, entre ellos el de la víctima, que dan cuenta de cómo ocurrieron los hechos que tuvieron como preludio una cena la tarde noche del 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco Místico, en pleno centro de Santiago.

Ese día, según denunció la mujer, su jefe la citó para una reunión de trabajo y tras consumir cerca de cinco pisco sour entre los dos, ella refirió haber perdido la memoria, haberse borrado y haber amanecido en la pieza de Monsalve sin su ropa y con signos de una agresión sexual.

PDI realiza diligencias en restaurante Ají Seco Místico.

El chofer: testimonio clave

Para corroborar la versión de la víctima, que denunció los hechos 21 días después de lo ocurrido, fueron fundamentales para los investigadores los peritajes del SML, un match de ADN y la incautación de cámaras. Con estas se logró reconstruir todo el trayecto de ambos esa noche cuando se trasladaron en un taxi al que Monsalve le dio $20 mil, luego que la denunciante vomitara debido a su complejo estado etílico.

En esa misma línea, al dar con el chofer del taxi este habría entregado más detalles de cómo la víctima en al menos tres oportunidades refirió querer irse a su casa, que se encontraba a pocas cuadras del restaurante, y, sin embargo, habría sido la entonces autoridad de gobierno quien insistió con que el destino final fuera su hotel.

Exterior del Hotel Panamericano, ubicado en el centro de Santiago. Sebastián Cisternas/ Aton Chile

Su último mensaje

Entre los antecedentes con los que cuentan la Fiscalía Centro Norte y la PDI están los intercambios de chats que hubo entre la víctima y el imputado en fechas previas al delito que se investiga y también posteriores a la violación denunciada.

El miércoles 25 de septiembre, y cuando la víctima ya había develado -el día anterior- a dos de sus compañeros lo que había pasado, Manuel Monsalve -poco antes de las 8:00 a.m.- la llamó por WhatsApp, pero ella no contestó.

A los 15 minutos le manda un mensaje por Signal, la aplicación de mensajería encriptada y que borra las comunicaciones, que él mismo le había dicho que bajara, previo a los sucesos de la indagatoria.

Ahí le dice: “Hola, te llamé”. La mujer no contesta.

Dos minutos después Monsalve mandaría un último mensaje del cual la víctima dejó registro con un pantallazo a su celular y al cual accedió La Tercera.

Este decía:

Manuel Monsalve: “El silencio y la indiferencia es una forma de menosprecio, de ofensa”.

Tampoco hubo respuesta en ese momento. 19 días después la mujer estampó una denuncia en contra de Manuel Monsalve, sellando la caída del “sheriff” de la seguridad en el país.