Elecciones 2024: el desorden por los apoyos cruzados que mantiene en alerta a la derecha

Un encuentro sostuvo el diputado de Evópoli Jorge Guzmán el sábado pasado, apoyando a distintos candidatos para las elecciones de octubre de este año, entre ellos a Juan Eduardo Prieto, la carta del Partido Republicano para la Gobernación Regional del Maule.

La molestia que se desató al interior de Chile Vamos -especialmente en la UDI- es porque en la cita, tal como consignaron en redes sociales, estuvo institucionalmente el partido de derecha liberal, a instancias de que el candidato de la coalición para esos comicios es Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI).

Ese es solo uno de los casos en que la oposición presenta los denominados “apoyos cruzados”; es decir, respaldos de figuras de alguno de los partidos a candidatos de otras colectividades en zonas donde compiten por el cupo.

Sin embargo, no es el único caso de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) donde algún representante de esa coalición haya concretado un descuelgue para apoyar a una carta de otro partido.

Un poco más al sur, en la comuna de Concepción, el diputado de la UDI por la zona Sergio Bobadilla está respaldando hace varios meses al candidato del partido de José Antonio Kast, James Argo, en desmedro de la carta de su propio partido, Valentina Pavez van Rysselberghe -hija de la expresidenta del gremialismo Jacqueline Van Rysselberghe-.

De hecho, el parlamentario estuvo haciendo gestiones en el periodo de negociación para intentar bajar a su correligionaria, impulsando la idea de hacer encuestas para dirimir al candidato único, pero sin éxito.

Aunque es independiente, uno de los primeros en cruzar la línea fue el alcalde Rodolfo Carter, quien le entregó su apoyo a la candidata del Partido Republicano a la Gobernación de la Región Metropolitana, Macarena Santelices.

En medio de las definiciones de Chile Vamos para levantar una carta para esa zona, es que el alcalde comprometió su respaldo a la carta de republicanos.

Otra figura díscola es del Partido Republicano, en la Región de Los Ríos. En esta zona, el expresidente del partido en esa región -y exconsejero constituyente- Jorge De La Maza estuvo dándole su apoyo al candidato a gobernador de Chile Vamos, Omar Sabat.

Quienes conocen del caso, aseguran que De La Maza conversó con el presidente nacional del partido, Arturo Squella, sobre las razones para entregarle su apoyo a Sabat, pero Squella le retrucó que no era bueno que se registraran descuelgues.

Así, según registraron en las redes sociales, De La Maza y otros candidatos a cores del Partido Republicano sostuvieron una reunión con Sabat el pasado 1 de agosto. Luego de esa cita, aseguran testigos del encuentro, el partido pasó a todos los presentes al tribunal supremo y a los candidatos los bajaron.

Por lo mismo, el extimonel regional, aunque evaluó quedarse en el cabildo regional del partido, finalmente terminó por no continuar militando en la tienda.

25/09/2023 PROCESO CONSTITUCIONAL EN LA FOTO: JORGE DE LA MAZA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En Los Ríos, sin embargo, no es el único caso, pues la senadora de RN María José Gatica tampoco apoya a la carta de su partido. De hecho, no es la primera vez que la parlamentaria se desliga de los lineamientos de la colectividad, pues hace un tiempo impulsó con fuerza a Rodolfo Carter como precandidato presidencial con miras a las primarias, en un contexto en que RN aún no toma una definición de manera institucional respecto a su carta para La Moneda.

Las figuras “en reflexión”

Hay otros nombres en el sector que todavía no toman una postura sobre a quiénes apoyar. Ese es el caso de Carlos Ward (UDI), quien perdió en la primaria que hizo la coalición en Lo Barnechea ante Felipe Alessandri (RN).

Esa campaña estuvo marcada por acusaciones cruzadas y rompimiento de material, entre otras imputaciones. El alcalde de la comuna, Cristóbal Lira (UDI), en entrevista con La Tercera, definió que iba a votar por Alessandri, en desmedro de la carta de su propio partido.

En ese contexto, y luego de decantar la derrota, Ward, en entrevista con este medio, aseguró que Lira “fue un traidor”, y que de cara a las elecciones de octubre -donde además de Alessandri compite el candidato del Partido Republicano, Pedro Lea-Plaza-, “no parece muy razonable que yo aparezca apoyando públicamente a quien fuera mi contendor”.

Y añadió: “Lo más lógico es que permanezca neutral, cumpliré mi palabra y que sean los vecinos los que elijan a sus futuras autoridades”.

11/04/2024 FOTOGRAFIAS A CARLOS WARD MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Además de Lo Barnechea, fuentes de Chile Vamos aseguran que el subjefe de la bancada de diputados de RN, Hugo Rey, se encuentra “en reflexión” para definir su apoyo al candidato a alcalde de la comuna de Curicó.

En esa zona Chile Vamos postula al exdiputado Celso Morales (UDI). Sin embargo, desde esa colectividad acusan que Rey está apoyando a George Bordachar (indep.). En ese contexto, desde el entorno del diputado aseguran que dentro de los próximas días definirá a quién respaldará.