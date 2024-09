En cita telemática: así se definió el cierre de filas de RN con Chadwick

Ya casi al finalizar la jornada del domingo, la diputada y jefa de bancada, Ximena Ossandón (RN); y el timonel y senador, Rodrigo Galilea (RN), se pusieron en contacto para aunar posturas.

Los temas que la tienda debía despejar antes de iniciar la semana no eran pocos: cuál sería la postura frente a las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema involucrados en el Caso Audio, qué acciones adicionales tomaría el partido para hacer frente a la crisis del Poder Judicial y cómo enfrentar una nueva semana de cuestionamientos a los involucrados políticos del caso -ligados al sector- como el exministro del Interior Andrés Chadwick (UDI).

Y es que si bien Chadwick no es militante de sus filas, la ascendencia del “coronel” gremialista excede las fronteras partidarias. Uno de sus más férreos defensores ha sido el propio Galilea: “Nunca lo he visto hacer algo que a mí me parezca que tenga ninguna recriminación moral”, dijo a inicios de este mes en Mesa Central de Canal 13. Y el lunes, en una actividad conjunta de los tres líderes de Chile Vamos, reafirmó que “aquí hay gente interesada en vincular al abogado Hermosilla a ciertas personas y a ciertos partidos (...). Las actuaciones reprochables del abogado Hermosilla se dan en un entorno muy amplio, de muchos partidos políticos, de muchos dirigentes”.

Así, aseguran que a la cita telemática por Zoom, se conectó Galilea, Ossandón y los diputados Miguel Mellado, Diego Schalper, Hugo Rey, Jorge Rathgeb, entre otros.

El senador reforzó la postura que ha hecho pública y que ha sido un acuerdo tácito entre Chile Vamos: que los antecedentes conocidos hasta ahora que involucran a sus personeros no revisten delito y que hay que respetar la “presunción de inocencia”. Que particularmente a Andrés “lo conocen” y reiteró la valoración que se tiene de él.

Acto seguido, el diputado Mellado notificó que en la sesión del pasado martes citada por el Frente Amplio para analizar los vínculos del exministro Andrés Chadwick (UDI) en el caso Hermosilla tomaría la palabra. Y así lo hizo: “Se hace indispensable (recordar) que todos estos hechos están sujetos a investigación judicial (...). La facultad de conocer de las causas civiles y criminales (...), resolverlas y ejecutarlas pertenece a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales”, puntualizó.

Mellado también abordó uno de los puntos de cuestionamiento al exministro: los dineros asociados a la defensa de la acusación constitucional en su contra de 2019, donde fue defendido ante el Congreso por Luis Hermosilla. El parlamentario recordó que Hermosilla declaró que no cobró por sus funciones ante la amistad que lo une con Chadwick e hizo la distinción con el controvertido pago a los informes en derecho realizados por el jurista alemán Kai Ambos.

La también vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, si marcó un matiz: que se hace necesario que Andrés Chadwick se pronuncie sobre su vínculo con Hermosilla, más allá de las dos aclaraciones por escrito que ha realizado en torno al caso. Esa misma postura la diputada la ha manifestado en público, lo que terminó enredando el relato de Chile Vamos para enfrentar el tema.

“Sería un acto de generosidad, hacia el sector, hacia la UDI, hacia nosotros, que Andrés Chadwick de alguna forma se defina, cuál es el rol que él ha jugado en esta red”, aseveró el pasado miércoles. La parlamentaria también ha apuntado al costo electoral del caso. Aunque en ese debate, durante la reunión se expuso que los candidatos en terreno han reportado que la seguridad sigue siendo la primera prioridad ciudadana por sobre el escándalo Hermosilla y sus aristas.

Frente a esa inquietud, asesorado legalmente por Samuel Donoso y aconsejado por el analista Gonzalo Cordero, en el sector dicen que el exministro Chadwick no profundizará en el caso hasta que no sea llamado a declarar -hasta ahora- en su calidad de testigo.