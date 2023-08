Y en horario laboral: el funcionario de La Pintana y consejero del Minvu que encabezó la marcha en la que apareció Boric

De tanto en tanto el nombre de José Hidalgo Zamora salta al ruedo y, casi siempre, vinculado al quehacer de alguna autoridad. Sin ir más lejos, este jueves se le vio en la protesta en la que el Presidente Gabriel Boric se saltó el protocolo, intervino e intentó conversar con los manifestantes con un megáfono que, justamente, sostenía Hidalgo. Este último, eso sí, no era un mero transeúnte o protestante. Es, de hecho, uno de los sindicados como organizadores de la manifestación.

Para saber quién es este hombre de 66 años es necesario ir por partes. Actualmente es miembro del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, instancia integrada por cerca de treinta personas, entre parlamentarios, municipalidades, expertos, académicos, gremios y dirigentes sociales. Allí, además de Hidalgo es posible ver al presidente de la comisión de Vivienda del Senado, David Sandoval; el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Saffirio, los exministros de Vivienda y Urbanismo Paulina Saball y Cristián Monckeberg; la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz; el alcalde Estación Central, Felipe Muñoz; o el capellán de Techo, Héctor Guarda.

La de consejero del Minvu no es, eso sí, su única función actual. Y es que, según los registros, desde 1996 es funcionario municipal de La Pintana, donde acorde a Transparencia el último mes recibió $ 5.792.329 brutos como renta, con una asignación de antigüedad y otra de mejoramiento de gestión municipal incluidas.

Justamente, en su calidad de funcionario es que el municipio liderado por Claudia Pizarro (DC) le abrirá un sumario no por haber participado en la manifestación de ayer, sino por haberlo hecho en horario laboral. En La Pintana, además, complica que asocien a Hidalgo al municipio, puesto que sienten que los acusan de tener ingerencia en la organización de la marcha.

A través de un comunicado, desde La Pintana dicen que “el jueves 10 de agosto, en horario laboral, el funcionario se habría ausentado de su lugar de trabajo para participar en un acto en las cercanías del Palacio de La Moneda, el cual no se enmarca dentro de una actividad municipal. Lo anterior deberá investigarse, ya que podría constituir una infracción al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”. Y anuncian: “La administración del municipio ha dispuesto, por tanto, instruir el procedimiento sumarial respectivo, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

No será este el primer encontrón de Hidalgo con la alcaldesa Pizarro. En agosto de 2019, la edil denunciaba en sus redes sociales lo siguiente: “‘A partir de hoy, ya notificamos a la alcaldesa: no la vamos a dejar salir a la calle ni dormir’. Si esto no es una amenaza, díganme qué es. Dirigente de allegados funó inauguración de multicanchas en La Pintana, en protesta por política habitacional del Serviu RM”, señaló, antes de apuntar directamente al funcionario y dirigente: “Se trata de José Hidalgo, quien no es allegado y es funcionario de planta de la Municipalidad de La Pintana desde 1996. Ha sido candidato a alcalde y a diputado, siempre al alero de los allegados”.

Luego se extendió: “Durante un largo tiempo, José Hidalgo ha movilizado a allegados de toda la Región Metropolitana, con la promesa de viviendas sociales en el corto plazo, en el predio de La Platina, La Pintana, a sabiendas de que el Minvu proyecta un trabajo mucho más largo para ese sector. La presión que ejercieron Hidalgo y sus allegados provocó la suspensión de la actividad de inauguración. Mi integridad física estuvo en riesgo severo y debí refugiarme en casa de vecinos, que entraron en pánico, hasta la llegada de Carabineros. Independiente del fondo de sus demandas, la amenaza y la prepotencia no son, en ningún caso, métodos legítimos en democracia, menos cuando los municipios no son los responsables de la política habitacional”.

Efectivamente y como señaló aquella vez la alcaldesa Pizarro, Hidalgo ha sido candidato a diputado, concejal, alcalde e intentó una candidatura como constituyente para el primer proceso de los que ha vivido recientemente Chile. De hecho, compitió en las elecciones municipales de 2016 en que la hoy máxima autoridad de La Pintana resultó vencedora. Esa vez, el dirigente en cuestión salió cuarto dentro de seis contendores, obteniendo el 9,05% de los sufragios. Iba como independiente por Alternativa Democrática Independiente, pacto que aglutinaba a los partidos Liberal, Humanista y Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social y luego, en las parlamentarias de 2017, fue como independiente por Poder Ciudadano, del pacto del Frente Amplio. Antes fue electo dos veces como concejal PPD de Independencia (2000 y 2004) y perdió, en la misma comuna, la carrera por ser alcalde en 2008 (independiente lista Junto Podemos Más) y concejal en 2012 (lista PPD y DC).

Con todo, la movilización vivida ayer no fue la primera vez que se cruzó con el Mandatario. De hecho, en enero de 2022, cuando Boric aún no asumía, fue uno de los que encabezó la manifestación de allegados vivida en La Moneda chica. Esa vez su nombre y su participación ya era criticada por no ser allegado y por su sueldo de más de cinco millones siendo funcionario de La Pintana.

Contactado por La Tercera, Hidalgo se defiende. De entrada, de hecho, dice tener “alrededor de 12 sumarios que me ha fabricado la actual alcaldesa. Efectivamente soy funcionario municipal y ella desde que llegó a su cargo no ha respetado mi calidad de funcionario y no me ha entregado labores, hace seis años me está pagando un sueldo sin pedirme nada que hacer o que yo pueda desarrollar en mi calidad de jefe de Desarrollo Comunitario”.

Justamente, sobre su sueldo, el funcionario municipal dice que “no me lo paga ella ni el municipio, me lo pagan los contribuyentes, por lo tanto, he diseñado un plan de trabajo con la comunidad y el comité de allegados y, en ese trabajo, hasta el momento hemos contribuido a la comuna”.

Hidalgo, además, reconoce haber participado de la organización de la manifestación. “Yo estuve efectivamente en horario laboral cumpliendo con mi compromiso cívico, pero también lo entiendo como una retribución a los pobladores por el sueldo que gano y que no hago nada, en una oficina sin ninguna condiciones. El maltrato por parte de la alcaldesa ha sido largo, me ha tratado de desvincular y no puede, porque no tiene argumentos. En enero tuvo que echar pie atrás porque la demandé. Esto es persecución política, porque sabe que estamos en bandos distintos”.

“Este sumario lo voy a enfrentar como corresponde, porque ella persigue a los dirigentes, en la comuna hay un clima de terror”, agrega Hidalgo, quien, además, no teme que esto le cueste su participación en el consejo asesor. De hecho, asegura que las autoridades de gobierno siempre han sabido de su activismo y que, es más, lo han usado para coordinar actos como el de ayer. “Uno de los jefes de gabinete me comunicó que el Presidente venía bajando y me consultó si era viable hablar con la gente. Hoy sólo agradecemos el gesto con los pobladores. Cuando el ministro Montes nos invitó como dirigentes al consejo le dijimos claro que no tenemos compromisos con este ni ningún otro gobierno, que estaremos siempre movilizándonos. Y el ministro ha respetado eso, incluso el Presidente lo mencionó cuando dijo que la lucha y la marcha son cosas que el pueblo tiene derecho a hacer”.

Hoy, de hecho, el propio Mandatario se refirió a su salida protocolar de ayer. “Ustedes ya me conocen. Soy una persona de convicciones firmes. Ayer había una marcha de pobladores de diferentes sectores de Santiago, luchando por el derecho a la vivienda y salí a saludarlos. Fui afuera de La Moneda y estuve con ellos, conversando con ellos un rato. Hay algunos que se ponen medio nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen no es propio del Presidente”, comentó en un acto por la reforma de pensiones en Macul junto a personas mayores y con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet.

Asimismo, María José Hoffmann, secretaria general de la UDI, aseguró que le parece “curioso que la alcaldesa de La Pintana muestre esta pseudo indignación sobre la discriminación en su comuna y al día siguiente vayan vecinos de la comuna de La Pintana y la verdad es que no le reclamen prácticamente nada al Presidente, parecía más bien una puesta en escena”. Esta es la incomodidad que se menciona en esta nota más atrás.

Así también habló Javier Macaya, timonel de la UDI, quien se refirió, justamente, a la presencia de Hidalgo: “Es una persona que, megáfono en mano, era parte de la municipalidad de La Pintana, fue denunciado por malas prácticas y por violencia. O sea, esa es la persona que le entrega un megáfono para arengar a la movilización al Presidente de la República. Me parece bien preocupante y, evidentemente, lo decía, hay que preocuparse de habitar el cargo, es una propia reflexión que el Presidente hizo cuando asumió como primer Mandatario y esperamos que la pueda volver a tener”.