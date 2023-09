La trastienda de la nota de protesta de Cancillería a Nicaragua por críticas de Ortega a Carabineros

“El 44% de los chilenos siguen añorando a (Augusto) Pinochet y que gobiernos fascistas lleguen al poder (…) están los Carabineros, y los Carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua. Están formados por el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo”.

De esta manera, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió el martes 12 de septiembre a Carabineros, en medio de un discurso en el que hacía referencia a los 50 años del golpe militar.

Sus declaraciones desataron la molestia en el gobierno, lo que motivó dos reacciones. La primera de una manera más diplomática, donde Cancillería entregó una nota de protesta a Nicaragua -es decir, un reclamo formal- haciéndole ver el disgusto del Ejecutivo con la intervención de Ortega; y la segunda, en un corte más político y directo, a cargo del Presidente Gabriel Boric, quien salió a respaldar a la policía uniformada de manera pública.

“Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Quiero que sepan, Carabineros, que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, que presentara una nota de protesta diplomática como corresponde en estas instancias porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente”, dijo el Mandatario, frente a un grupo de uniformados liderados por el general director, Ricardo Yáñez, tras inaugurar la comisaría que resguardará las fondas del Parque O’Higgins.

Y fue, justamente, esto lo que generó la molestia en el gobierno, dado que se atacó directamente a una institución del Estado, como Carabineros. Por lo mismo, ayer miércoles, a las 17.00 de la tarde, el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig, hizo ver el disgusto del Ejecutivo con Ortega.

Wetzig se reunió con el encargado de negocios de Nicaragua, Gadiel Arce, dado que ese país no cuenta con una embajada en Chile.

En la nota de protesta se le hizo notar que los Jefes de Estado tienen que tener una actitud sobria para referirse a los otros países sobre instituciones, haciendo alusión que Carabineros es un organismo importante para Chile.

Por lo mismo, se le expresó a Arce, tanto de manera escrita como verbal, que las declaraciones de ortega eran ofensivas para el país.

En el documento se detalla que Chile muestra un “enérgico rechazo a las declaraciones ofensivas”, expresadas por el mandatario nicaragüense.

En Carabineros, en tanto, no hicieron mayor polémica con las declaraciones. Si bien se conversó entre algunos generales sobre lo ocurrido -y lo desagradable del discurso-, el tema no escaló más allá. En tanto, el general Yáñez valoró y agradeció el gesto del Presidente Boric de “defender y cuidar” a los integrantes de la institución, incluso, internacionalmente.

Los roces previos de Boric vs Ortega

El reclamo, encontró respuesta en Ortega, quien no retrocedió en sus dichos. “Boric, vos sos un pinochetito”, señaló en medio de un discurso en el marco del 44 aniversario de la Policía Nacional de Nicaragua, agregando que “como que le picó un chile (ají) por lo que dije ayer, una verdad, que los militares chilenos y los Carabineros han sido asesinos, que asesinaron a todo un pueblo, a todo un proyecto hace 50 años, cuando dieron el Golpe de Estado en contra del Presidente mártir heroico Salvador Allende. Son criminales (...) Se han molestado porque dije que son criminales”.

En todo caso, los roces entre Boric y Nicaragua se arrastran desde antes. En noviembre de 2021 -en plena campaña presidencial- el entonces candidato de Apruebo Dignidad calificó de “fraudulentos” los comicios realizados en Nicaragua, que dieron por vencedor a Ortega. En esa oportunidad, el PC chileno respaldó el proceso eleccionario que permitió al Presidente nicaragüense mantenerse en el poder por un quinto período consecutivo.

“El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes (...). Son los propios pueblos quienes deben resolver sus conflictos, sin injerencia extranjera”, se lee en un comunicado publicado por el PC en esa oportunidad.

Más recientemente, el 18 de febrero de este año, Boric publicó un tweet en que envió un abrazo “a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!”.

Tres días después, el gobierno confirmó que Cancillería y el Ministerio del Interior -por instrucción del Presidente Boric- ofrecerían protección y la nacionalidad chilena a más de trescientos opositores al gobierno de Nicaragua que fueron exiliados y declarados apátridas por el régimen de Ortega.

Las posturas de Boric respecto de Ortega han generado diferencias al interior de la propia coalición de gobierno. En el PC, de hecho, evitan criticar al líder de Nicaragua.