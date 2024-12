“Era imposible tener visión de los manifestantes”: el relato de Claudio Crespo ante la exhibición de videos del momento en que Gustavo Gatica fue herido

Tres videos fueron exhibidos este miércoles en la trigésima tercera audiencia de juicio oral contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien está siendo imputado por la Fiscalía Centro Norte por las lesiones provocas a Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019, en medio del estallido social.

El juicio, donde el Ministerio Público acusa al excarabinero del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, comenzó el 4 de noviembre y en las semanas que han transcurrido ha sido Crespo quien ha prestado su testimonio ante la examinación y preguntas de su equipo defensor, liderado por el exfiscal Pedro Orthusteguy.

Los registros audiovisuales exhibidos en la audiencia dan cuenta de los momentos previos y posteriores a cuando Gatica fue lesionado, lo que ocurrió a eso de las 18.10 de ese viernes de noviembre. En el primero de ellos, que tiene una duración de casi una hora y está tomado por una cámara de calle Carabineros de Chile, se aprecia a un contingente policial haciendo frente a los manifestantes que se replegaban por Vicuña Mackenna, la que era conocida como “zona cero” de las manifestaciones.

En el video, que cuenta con un desfase en el reloj, se aprecia cómo un numeroso contingente policial busca dispersar la manifestación mediante el uso de escopetas antidisturbios. En parte de esas imágenes se ve que los uniformados hacen uso de sus armas en dirección hacia arriba, tal como ha sostenido la defensa: que el imputado no realizó un disparo directo al rostro de Gatica.

Mientras pasaban el video, Crespo fue relatando su recuerdo del mismo y señalando puntos que a su juicio eran de interés. “Era imposible desde nuestra posición y con todo lo que estaba inmerso en la calle, con escudos artesanales y todo eso, tener visión de los manifestantes. Eso era muy escaso”, dijo.

Respecto a si pudo ver a Gatica mientras él efectuó disparos, dijo: “Yo no lo vi”. Eso sí, puntualizó que luego pudo revisar otros videos, donde vio que Gatica se encontraba en lo que se denominaba “la primera línea”, “agrediendo a personal de Carabineros, lanzando piedras”. En las imágenes, que es un tiro de cámara desde un ángulo superior y donde no se puede ver toda la calle, no se aprecia que los uniformados se hayan percatado de que hirieron a alguien.

También se le consultó por parte de la defensa qué fue lo primero que supo sobre la lesión de Gatica. Allí, Crespo dijo que había oído que el herido era un fotógrafo.

Otros videos

Otros dos videos fueron enseñados en la audiencia, ahora desde la visión de los manifestantes. Uno de ellos fue tomado por el testigo José Luis Martínez, donde se ve cómo, en medio de un intenso desorden público, otro sujeto terminó con una lesión a la altura de la sien. Ese sujeto habría sido herido en la misma vereda donde fue alcanzado por un proyectil Gustavo Gatica.

“Eso no era una manifestación, era netamente agresión a la fuerza pública, ellos estaban con piedras, palos, resorteras. Se hace la arremetida con los medios indicados y hace que retrocedan”, dijo Crespo en la audiencia.

En el tercer video, la defensa identifica a Gatica, quien viste polera negra y una mochila color concho de vino, lanzando tres piedras a Carabineros.

“El día de hoy, luego de 22 jornadas, se están exhibiendo por primera vez al tribunal las distintas fuentes de video sobre los momentos previos, simultáneos y posteriores a la lesión de Gustavo Gatica, dentro de los cuales se puede apreciar con absoluta claridad que Gustavo Gatica era un participante activo de la denominada “primera línea” que atacaba a Carabineros, e incluso se le ve arrojar dos piedras hacia los funcionarios en forma previa a su lesión”, comentó el abogado Pedro Orthusteguy a La Tercera.

Asimismo, agregó que “a mayor abundamiento, Gustavo tenía una piedra en su mano derecha al momento de ser lesionado. Esas imágenes refutan la desinformación que rodeó la causa al principio, donde muchos medios señalaron que Gustavo estaba tomando fotografías al momento de ser lesionado. Eso era falso y pudimos acreditarlo con imágenes”.

Lo que viene

Se espera que el juicio se extienda por todo el 2025, hasta noviembre, cuando el tribunal entregue el veredicto.

Esta semana Crespo seguirá dando su relato ante las consultas de sus abogados. Posterior a ello será el turno de la fiscal Ximena Chong quien interrogue al imputado. Eso debiese ocurrir dentro de dos semanas.

Así las cosas, para las próximas semanas será el turno de Gatica para subir al estrado y relatar su recuerdo de los hechos de ese 8 de noviembre.