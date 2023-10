“Es una Constitución que está más cómoda desde la centroderecha”: la molestia de Chile Vamos con los dichos del republicano Luis Silva

Hoy, en una nueva reunión de los equipos de campaña de Chile Vamos y el Partido Republicano, se espera que las colectividades aborden un tema que incomodó a la UDI, RN y Evópoli: las declaraciones del consejero republicano Luis Silva.

El delegado de los consejeros de ese partido indicó ayer, en entrevista con radio Duna, que “ciertamente esta es una Constitución que está más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha”, lo que desató la molestia del sector.

Por lo mismo, algunos quieren plantear el asunto en la cita que sostendrán este jueves, a las 15.00, en la sede de Evópoli. La frase fue considerada como desafortunada dentro de Chile Vamos, pues apuntó contrariamente a la estrategia que quiere impulsar el sector, respecto de que la propuesta del Consejo Constitucional es transversal y apela a distintos sectores políticos.

De hecho, la coalición busca revivir el eje del 62% que aglutinó al rechazo en el plebiscito de salida pasado. En esa oportunidad se reunieron Chile Vamos, el Partido Republicano y el centro político agrupado en Amarillos, Demócratas y la sociedad civil. En ese sentido, el temor que se despertó fue que frases como las de Silva alejen a sectores más de centro, que no quieren aparecer apoyando solo una propuesta de derecha.

La molestia, de hecho, fue transmitida formalmente desde los timoneles de los partidos de Chile Vamos al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y también se conversó en un grupo de WhatsApp que comparten todos. De acuerdo a algunas versiones, en republicanos dieron garantías de que iban a echar pie atrás respecto de esas declaraciones.

Uno de los primeros que levantaron una alerta sobre el tema fue el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “No es un texto partisano o de la derecha. Más del 50% de las normas fueron aprobadas unánimemente. Con la propuesta puede gobernar y sobre todo tener más estabilidad quien sea que gobierne Chile por el principal legado de esta propuesta: el sistema político. En lo personal hay muchas normas que hubiese dejado distintas, pero se trató de ceder, convencer y llegar a acuerdos. Ahora, es la hora de traspasar la posta a los ciudadanos”.

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. FOTO: DEDVI MISSENE

En la UDI la molestia fue más grande porque, dicen, la expresión opacó un hito importante para el gremialismo: la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial, Evelyn Matthei, se había inclinado durante la jornada públicamente por el “A favor”. Hace varios días que se estaba esperando que la jefa comunal se pronunciara al respecto, pues era el único gran liderazgo de derecha que faltaba por hacerlo. En esa línea, se visualizaba que la señal de Matthei atraería a sectores de centro, pues, agregan, ella es un referente de derecha liberal. Sin embargo, las declaraciones de Silva fueron en una línea contraria.

En sectores de la oposición hay algunos que creen que la frase de Silva no fue al azar y que buscaba dar una señal para contener el flanco interno que tienen en el partido fundado por José Antonio Kast, donde hay varios que todavía están por el “En contra”. En ese electorado, agregan en el sector, existe una serie de liderazgos de derecha que están impulsando la opción de rechazar el texto, como la exconvencional Teresa Marinovic. Por lo mismo, creen que Silva buscó contrarrestar esas posturas al señalar que el texto del Consejo representa a la derecha.

El tema también se tocó en otras instancias políticas. Por ejemplo, ayer en el consejo general de RN, frente a decenas de militantes, el diputado Diego Schalper comentó que se deben priorizar vocerías ciudadanas para hablar con sectores más amplios, porque la declaración de Silva es “perjudicial” para el “A favor”.

El presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, manifestó a La Tercera que “es una frase desafortunada, porque todo el esfuerzo que se ha hecho por consejeros y por expertos es generar una Constitución que sea buena para el país. No para un sector determinado ni menos para un partido determinado. Así lo sentimos en RN. Ese es el trabajo que hemos hecho, y por lo tanto Luis Silva no se expresó bien ni en la forma ni en el fondo. Silva no es de nuestro partido, pero supongo que en el propio Partido Republicano habrán hecho una reflexión sobre el tema”.

En el entorno de Silva, en todo caso, recalcan que el consejero además de esa expresión afirmó que ningún texto va a satisfacer a todo el arco político y que incluso en republicanos hay muchas normas con las que no están cómodos.

El presidente de RN, Rodrigo Galilea.

Estrategia de voceros

En Chile Vamos, parte de la estrategia de campaña comprende comenzar a usar la figura de voceros. Así como cada partido nombró coordinadores de campaña y además encargados de la franja televisiva, la idea es tener a personas que aborden determinados termas en los medios de comunicación y en puntos de prensa.

Este martes hubo un encuentro en la sede de la UDI entre los coordinadores y los encargados comunicacionales. Ahí se comenzaron a delinear estrategias comunicacionales. Por ejemplo, se planteó la idea de dar relevancia a la finalización del proceso y a la entrega del borrador con el objetivo de transmitir una señal de unidad.

De igual manera, ya comenzaron a identificar a qué voceros se puede tener para la campaña. La UDI, por ejemplo, cree que los consejeros Carlos Recondo y Edmundo Eluchans cumplirían bien ese rol.

Otro tema que se ha hablado en el sector es la incomodidad que hay porque aún no está el decreto con la fecha en que se inicia el periodo de campaña. En la derecha quieren que parta cuanto antes, para comenzar a hacer gastos formales de campaña.