Luis Silva: “Ciertamente esta es una Constitución que está más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha”

El jefe de los consejeros del Partido Republicano, Luis Silva, se refirió este miércoles al proceso constitucional, que ya atraviesa su recta final luego de que el martes el Consejo Constitucional aprobara el informe de la comisión mixta.

En entrevista con Radio Duna, y de cara al plebiscito del 17 de diciembre, cuando los electores deban manifestarse “A favor” o “En contra” del texto constitucional, el consejero defendió la propuesta redactada.

“Esta no es una (propuesta de) Constitución de los republicanos. No es una Constitución en la que se estén jugando los principios de republicanos, sino que es una Constitución en la que nos estamos jugando un proyecto de país”, dijo, aunque sí reconoció que “entendiendo que una Constitución nunca va a satisfacer a todo el arco político, ciertamente esta es una Constitución que está más cómoda desde la centroderecha hacia la derecha que desde la centroderecha hacia la izquierda”.

Lo anterior, comentó, “es evidente y simplemente refleja lo que fue la votación del 7 de mayo (cuando se eligió en votación popular a los consejeros). No hay que olvidar que la configuración del Consejo Constitucional responde a un mandato electoral. Nosotros simplemente tratamos de reflejar con responsabilidad lo que la ciudadanía nos encomendó”.

Silva -quien obtuvo primera mayoría en esa elección de mayo- profundizó en su argumento asegurando que en su partido no están conformes al 100% con el texto constitucional, y que hay normas con las que los republicanos no estarían “cómodos”.

“Esta no es una Constitución que satisfaga completamente a republicanos, lo dijo el mismo Sebastián Sichel hace un tiempo, ‘mira, yo voy a votar a favor porque sé que esta es una Constitución que no le gusta del todo a José Antonio Kast’, él mismo dio esa razón. Y es verdad, hay muchas normas con las que no estamos del todo cómodos”, comentó aludiendo al exabanderado presidencial de Chile Vamos.

La oposición ha cuestionado en reiteradas ocasiones el texto del Consejo Constitucional, acusando que está hecho a la medida del Partido Republicano, que tiene la mayor cantidad de escaños en ese órgano.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, llegó a denominarla la “Kastitución” y el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, la ha calificado de “soberbia y fanática”.

En tanto, consultado por las razones por las que, a su entender, la ciudadanía debería aprobar el texto el próximo 17 de diciembre, Silva mencionó que “es una Constitución mejor que la que tenemos” y que “nos va permitir permitir superar este impasse constitucional dando reglas conocidas y salir de esta suerte de precariedad constitucional”.