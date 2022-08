Estado de excepción: la arriesgada jugada de La Moneda para ahorrarse una nueva consulta al Congreso

Fuerzas Armadas desplegadas en La Araucanía.

El gobierno tiene contemplado elaborar un nuevo decreto de estado de excepción, aprovechando la decisión de sumar a Los Ríos. La medida, que ya se aplica en La Araucanía y el Biobío, modificaría geográficamente el despliegue militar e implicaría que el conteo de días parte de cero. Por lo tanto, ya no necesitaría solicitar una nueva prórroga al Parlamento, al menos por un mes, hasta después del plebiscito. El Ejecutivo consultó a la Contraloría la fórmula que baraja, sin embargo, conocedores de esos diálogos afirman que el organismo no tiene una postura oficial respecto a si es viable o no ese mecanismo.