El 20 de junio Cancillería, en un breve comunicado, informó que haría un cambio en la embajada de Chile en Francia, país que el Presidente Gabriel Boric visitaría un mes después: salía José Miguel Capdevila y en su reemplazo asumió Raúl Fernández Daza, quien desempeñaba las mismas funciones, pero en Canadá, a donde se pretendía que partiera Capdevila.

Pero el enroque que buscaba hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Alberto Van Klaveren, no resultó. El 11 de mayo Chile solicitó formalmente al gobierno del Primer Ministro, Justin Trudeau, el agreement para Capdevila como nuevo embajador en Ottawa, pero un mes y medio después seguía en espera. De hecho, así lo comunicaron desde ese país el 30 de junio.

Al mes siguiente, ante las dudas de Canada, Cancillería optó por retirar el nombre de Capdevila -a quien lo notificaron de la decisión- y presentar a otra alternativa. Por el enredo que ha habido para encontrar a un reemplazante de Fernández Daza, en La Moneda buscarían hacerle un gesto a Trudeau y el Partido Liberal, donde milita, por lo que una de las cartas es el exministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien salió del gabinete el 10 de marzo.

Exministro Juan Carlos García asoma para llegar a la embajada de Canadá y las otras nominaciones pendientes que inquietan a La Moneda. En la imagen, el canciller Alberto Van Klaveren

Además, porque le serviría a Boric para arreglar su relación con los liberales luego de dejarlos sin figuras en el gabinete en el segundo ajuste ministerial.

Las dudas de Canadá se debían al motivo del improvisado ajuste de piezas chileno que sacó al embajador de Francia justo antes de la visita del Presidente: Capdevila tiene un sumario abierto por una denuncia de presunto maltrato laboral, investigación que aún no entrega resultados y de la que se defendió tajantemente en las instancias correspondientes.

La decisión generó molestia en algunos círculos diplomáticos, ya que no era el único embajador con sumario en curso y consideraron que era apresurado moverlo antes de que la investigación avanzara.

En todo caso, la de Canadá no es la única embajada que está descabezada. Otra es la de Reino Unido, donde aún no se ha definido el reemplazo de Susana Herrera, luego de que LT Domingo diera a conocer un proyecto con la Gobernación del Biobío de 5 millones de dólares que Cancillería alcanzó a frenar.

Además, hay otras embajadas que sufrirán rotaciones y que serán encabezadas por nuevos nombres por diferentes motivos: rotaciones protocolares o jubilaciones. Entre ellas están Nueva Zelandia, Honduras, Palestina, República Checa, Austria (donde fue propuesto Alex Wetzig) y Croacia.

La última de las embajadas en perder a su máxima autoridad fue la de Argentina, tras la renuncia de Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, para ser secretaria general del Partido Comunista, lo que se confirmó el pasado domingo. En Cancillería -donde había una muy buena evaluación de la embajadora según había dicho el mismo ministro- se enteraron recién el fin de semana de la renuncia.

El de el país trasandino es un caso aparte. En el Partido Comunista quieren mantener el cupo, ya que es sindicada como una embajada política y todos los partidos fueron considerados en la repartición inicial del Presidente. Pero en el gobierno aseguran que las decisiones diplomáticas no responden a intereses partidarios y que todo se verá con calma, además porque hay elecciones el 20 de octubre, lo que podría cambiar el clima político del país trasandino.

Exministro Juan Carlos García asoma para llegar a la embajada de Canadá y las otras nominaciones pendientes que inquietan a La Moneda. En la imagen, Bárbara Figueroa, exembajadora de Chile en Argentina.

En las demás embajadas, el gobierno busca acelerar los nombramientos y podría haber novedades las próximas semanas. Por lo pronto, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas se reunirán con el ministro Van Klaveren la próxima semana y será uno de los temas a abordar.

“Por petición del diputado Schalper, como el ministro estaba citado para informar de la visita a la ONU y de la situación del cónsul en Barcelona, se agregó el punto de saber qué embajadas hoy no tienen embajador o agregado comercial para tener un catastro”, dice el diputado Tomás de Rementería (PS), quien preside la Comisión.

Su par de la comisión, Diego Schalper (RN), indicó que “le hemos planteado a la Comisión de Relaciones Exteriores nuestra preocupación porque existen delegaciones diplomáticas, embajadas, que todavía no cuentan con su embajador. Nos han reportado que Indonesia está en esa situación y por lo tanto hemos exigido esta información, que todavía no se nos ha hecho llegar, y en ese sentido le hemos pedido al presidente de la Comisión que invite al canciller para abordar este tema que es de primera importancia para el país. No es presentable esto después de dos años de iniciado el gobierno actual”.