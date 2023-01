¿Expertos o militantes de partido? El ruido interno en Chile Vamos por el perfil de los especialistas que designarán para el Consejo Constitucional

Una “alerta amarilla” fue la que envió este viernes el partido en formación que lidera Cristián Warnken. “Amarillos por Chile hace ver su preocupación de que, en la designación de sus miembros, se utilice un criterio eminentemente partisano antes que profesional, técnico o académico”, planteó la colectividad en un comunicado.

La advertencia de Amarillos apunta a la primera gran decisión que deberán tomar los partidos y el Congreso en las próximas semanas. La semana del 23 de enero la Cámara y el Senado votarán las nóminas de quienes formarán parte de la Comisión Experta.

Se trata de dos listas cerradas de 12 especialistas -que deberán ser paritarias con seis mujeres y seis hombres- y que tendrán que contar con el apoyo de 4/7 de los diputados y senadores. Con la reforma constitucional despachada del Congreso, lo que viene ahora es que los partidos se dediquen a armar el puzzle de estos 24 expertos, lo cual será una negociación bien compleja.

El primer paso es ordenar las filas internas de los partidos y esto no será un tema de fácil resolución ya que tanto en el oficialismo como en la oposición el asunto está lleno de tironeos internos. El escenario en Chile Vamos es, por ahora, el más complejo.

Por eso la alerta de Amarillos fue comentada entre los partidos opositores, pues la tienda de Warnken explicitó un ruido interno. “Solicitamos y demandamos, a los partidos políticos y al honorable Congreso Nacional, que resguarden el compromiso adquirido, de cara a la ciudadanía, de dotar al nuevo proceso constitucional de las personas más idóneas para desempeñar la alta y compleja tarea de apoyar y orientar al Consejo Constitucional. Nuestro país no puede permitirse un nuevo fracaso constituyente; es tarea de todas las fuerzas políticas anteponer el bien común y la responsabilidad cívica por sobre cualquier tipo de consideración partidista”, añade el comunicado.

El punto que toca Amarillos es algo que ya se ha conversado en Chile Vamos. En privado fuentes de los partidos del bloque comentan que no se le está tomando el peso a la decisión y el riesgo de sucumbir a las presiones internas de las facciones de los partidos de nombrar a exfuncionarios de gobierno es muy grande y está quedando en segundo plano el deber de optar por personas que compartan las ideas e ideología del partido, pero que tengan credenciales suficientes para que sean expertos.

En la coalición el tema se da con especial énfasis debido a que son varias las exautoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera que están siendo movidas al interior de los partidos para que sean designadas. Chile Vamos calcula que entre sus tres partidos van a poder designar a 10 de los 24 expertos.

Por ejemplo en la UDI hay quienes empujan con fuerza el exsubsecretario de Desarrollo Regional Felipe Salaberry, la exministra de la Mujer Isabel Plá, el exsubsecretario Segpres Máximo Pavez y el exministro de Justicia Hernán Larraín.

En RN, en tanto, están respaldando con insistencia a la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, el exsubsecretario de Agricultura José Ignacio Pinochet y el exministro Segpres Juan José Ossa.

En Evópoli, la presidenta del partido Gloria Hutt sondeó al exministro del Interior Gonzalo Blumel, pero quienes están al tanto de esto dicen que éste rechazó la propuesta dado que entendía que un perfil como el suyo tenía que competir en las urnas y los cupos expertos deben usarse en personas con credenciales académicas suficientes como para ser considerado un especialista para el Consejo Constitucional.

Las mismas fuentes agregan que por lo mismo Hutt está interesada en el exministro de Hacienda Ignacio Briones, mientras que las bases de su partido y algunos parlamentarios la están presionando para que ambos sean candidatos a consejeros y se midan electoralmente.

El debate ya está instalado y son varias las voces que están pidiendo que esto no sea tomado a la ligera. Una fuente de Chile Vamos comenta que hay que preocuparse de no designar a personas que tengan apariencia de “operadores que solo hagan gestiones a favor del partido” y hay que usar todos los esfuerzos para conseguir personas que “tengan credenciales suficientes para que sean expertos de verdad”. Eso no significa que los exfuncionarios de Piñera no puedan tener conocimientos útiles para el Consejo, pero son personas cuyos perfiles van por un carril más político partidista.

La búsqueda de nombres

En la UDI ya se armó un comité para buscar a estos expertos. Está integrado por la senadora Luz Ebensperger, la exconvencional Carol Bown, el diputado Juan Antonio Coloma Alamos, el senador Juan Antonio Coloma Correa, la secretaria general María José Hoffmann y Pavez.

En esa instancia están conscientes del ruido interno que ya está instalado, sin embargo uno de sus integrantes comenta en privado que ya habrían definido que los expertos deben ser personas que defiendan y compartan las ideas de la UDI, que tengan capacidades para defenderlas en el Consejo y en los medios de comunicación y que sean “evidentemente expertos y no personas a quienes tengamos que vestir como tales para explicarlos al público”.

El riesgo de que los cupos de Chile Vamos se lo tomen las exautoridades de Piñera es algo que algunos quieren evitar. Esto debido a que podría ser blanco de críticas desde otras fuerzas del Rechazo como Amarillos. También porque hay varios partidos que quieren distanciarse del exmandatario.

En esa misma línea dicen que si el sector toma este camino, es un incentivo para que partidos del oficialismo hagan lo mismo con exparlamentarios o exautoridades. Además, agregan las mismas fuentes, va en el sentido contrario de lo que muestran las encuestas de opinión, las que evidencian que las personas esperan de estos especialistas un perfil “más transversal”.

En RN este trabajo lo está haciendo la comisión electoral y ahí el debate se dará en los próximos días cuando la búsqueda de nombres se intensifique. En Evópoli el carril de Hutt corre por una vía aparte a la de los parlamentarios.

Para evitar que la Comisión de Experta quede llena de exfuncionarios de gobiernos anteriores, algunas voces de Chile Vamos están tratando de instalar sobre la mesa a personas que, siendo comprometidas con las ideas de la coalición, tengan un perfil más de especialista y con menos trayectoria política.

Por lo mismo en la UDI suenan otros nombres como Jorge Barrera, Germán Concha, Arturo Fermandois, Soledad Bertelsen y Natalia González. En RN Teodoro Ribera, Víctor Manuel Avilés, Eugenio García-Huidobro y Marcela Peredo. Los parlamentarios de Evópoli, en tanto, se inclinan por abogados como Sebastián Soto, Marisol Peña o Catalina Salem.

La situación en la vereda del frente es totalmente distinta. En el oficialismo este escenario no se da ya que casi la totalidad de los “cuadros más duros” de los partidos están ocupados en cargos de gobierno. Por lo tanto el escenario, incluso, es de ausencia de nombres. Ejemplo de ello es lo que vive el PC. Todos los nombres de su comisión constitucional están en cargos del Ejecutivo.

A partir de la próxima semana estas tratativas se van a intensificar. La idea es que las nóminas empiecen a elaborarse en los próximos días. Sea cual sea el resultado, el listado de los 24 expertos será la primera señal política que entreguen los partidos sobre cómo será el Consejo Constitucional que redactará, por segunda vez, una propuesta de nueva Constitución.