FA busca endurecer castigo contra Orsini tras suspensión de militancia por seis meses

Ni Maite Orsini ni la dirección regional del Frente Amplio quedaron contentos con la sanción de seis meses de suspensión de la militancia de la diputada, que dictaminó el tribunal supremo de la colectividad.

El pasado 1 de febrero se anunció internamente la resolución que dio cuenta de la condena emitida por la instancia fiscalizadora contra la parlamentaria. Desde la fundación del FA, Orsini se ha convertido en uno de los rostros del frenteamplismo en el Congreso, pero su carrera se vio empañada por casos extrapolíticos, como su relación con el exfutbolista Jorge Valdivia, las veces que intercedió en su favor o su intromisión en el caso que complica al otrora jugador de Colo-Colo por una denuncia de violación en su contra.

El tribunal del FA decidió que el castigo a Orsini sería solo de seis meses de suspensión de su militancia, lo que, a priori, la dejaría con la posibilidad de presentarse a la reelección de su cargo como diputada en el distrito 9 el próximo octubre. Esta idea, sin embargo, no le gusta a la directiva del FA, que preside Constanza Martínez, y que optó por “no respaldar su presunta o posible repostulación al Congreso”.

Esta situación abre una ventana para que el comité central del Frente Amplio discuta nuevamente, en caso de confirmarse el castigo, la posibilidad de empujar o no la candidatura de Orsini en octubre. Ella en el pasado ha alcanzado un buen rendimiento electoral y estas semanas ha continuado con su despliegue en terreno, según información que ella misma ha subido a redes sociales.

En ese sentido, la dirección del FA en la Región Metropolitana -espacio distinto al que lidera Martínez- reforzó su ofensiva contra Orsini y apeló, por medio del abogado Matías Silva Allende, a la decisión del tribunal frenteamplista. En particular, con la medida buscan que Maite Orsini sea expulsada de la colectividad en la que también milita el Presidente Gabriel Boric. En caso contrario, en el FA buscan que la suspensión de su militancia se extienda al menos por un año y no por seis meses, como definió el órgano fiscalizador.

De esto dio cuenta el escrito del abogado del FA en la RM: “Solicita tener por deducida la presente apelación, para que se proceda a enmendar la resolución de fecha 1 de febrero de 2025 de este recurso, acogiendo totalmente la pretensión de esta parte, ordenando la expulsión de la militante Maite Orsini Pascal, por actos que a nuestro juicio son vulneratorios de los principios feministas y de probidad y constitutivos de violencia de género, los cuales de forma conjunta y considerando la especial gravedad de los hechos ya establecidos por el Tribunal Regional, permiten la aplicación de la sanción solicitada”.

“En el caso en que no se admitiera el recurso de apelación presentado en el cuerpo principal del presente escrito, y considerando todo lo señalado anteriormente, se solicita que se reconsidere ampliar la sanción de suspensión de militancia a doce meses”, agregó el documento.

Tal como anticipó La Tercera, el tribunal metropolitano del FA acogió parcialmente la denuncia que presentó la dirección regional del Frente Amplio, ingresada el 11 de diciembre del año pasado por hechos protagonizados por Orsini que “son contrarios a los principios y valores de nuestro partido”.

Allí se denunciaron cuatro hechos puntuales; como un llamado a la general inspector de Carabineros Karina Soza, en marzo de 2023, por una denuncia vinculada a Valdivia; el intentó de hablar con el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, para solicitarle que emitiera disculpas públicas por haber criticado la llamada telefónica a la general; el contacto que tuvo la parlamentaria con la denunciante de Jorge Valdivia, en octubre de 2024, después de que el exfutbolista fuera formalizado por el delito de violación, y los mensajes que vía WhatsApp tuvo con la fiscal Lorena Parra, quien investiga dicha denuncia.

En primera instancia, el tribunal frenteamplista acogió la llamada a la general Soza, que consideraron como una falta a la probidad, y el contacto con la denunciante de Jorge Valdivia, por violencia de género.

Para sustentar la nueva ofensiva contra Orsini, la dirección metropolitana del FA se afirmó en que la propia resolución de seis meses de suspensión de militancia no fue un dictamen unánime en el tribunal.

De hecho, citaron la opinión expresada por integrantes del espacio. Una de ellas, por ejemplo, afirmó que “considerando los dos cargos acogidos por este tribunal, además de la connotación pública que el caso ha mantenido y el perjuicio que este le ha causado a nuestro partido, es de mi consideración que se debe tomar una sanción justa y ejemplificadora contra la denunciada, estimando un plazo de seis meses insuficiente para la esperada reflexión y adquisición de conocimientos sobre violencia de género que le permitan comprender sobre los diversos escenarios en que se puede ejercer la revictimización, y que conduzca a una conducta militante ejemplar a la altura del cargo que se ejerce y, por tanto, la tribuna que este le otorga”.

Durante febrero hay varios en el Frente Amplio que se encuentran de vacaciones, razón que obligaría al tribunal a definir el destino de Orsini durante marzo.

Por ahora, en la directiva del FA mantienen la idea de no empujar la candidatura de Orsini, más allá de lo que pueda establecer el comité central -donde se debaten las opciones parlamentarias- o el tribunal.

Así lo planteó el secretario general del FA, Andrés Couble, al ser consultado por este medio. “Como direccional nacional del Frente Amplio decidimos no respaldar su candidatura porque hubo actos que no se condicen con los principios del partido, nuestra postura no ha cambiado al respecto. Esta es una decisión independiente de lo que establezca el tribunal del partido, que lleva un proceso disciplinar que aún está en curso”, sostuvo.