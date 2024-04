“Faltó fineza política”: el lamento socialista tras perder Independencia, Huechuraba y Curicó en negociación municipal

Sentada en la cabecera de mesa y con su característica voz fuerte, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, se desempeñó como la moderadora de la discusión que selló la integración del pacto Contigo Chile Mejor, formado por los 10 partidos de gobierno y la Democracia Cristiana (DC).

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Según quienes participaron de la instancia, ella fue dura en sus intervenciones y defendió con uñas y dientes a los candidatos de la colectividad durante las 27 horas de negociación ininterrumpida. Sin embargo, eso no bastó para asegurar un buen resultado para su partido en el pacto. En vista de los cupos que obtuvieron, hoy en día un sabor amargo se apodera del Partido Socialista.

Si bien aún no se aborda el resultado de forma institucional -la mesa directiva sesiona esta tarde y la comisión política, mañana-, en los pasillos de la colectividad son varios los comentarios que apuntan a que no quedaron bien posicionados frente a los demás partidos. En particular, y por distintos casos, reclaman que Convergencia Social, el Partido por la Democracia (PPD), la DC y el Partido Comunista (PC) ‘pasaron máquina’ en desmedro de ellos.

Los números hablan por sí solos. En total, el Partido Socialista consiguió candidaturas -sin necesidad de primarias- en seis comunas de la Región Metropolitana: Quinta Normal, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, Padre Hurtado, San Bernardo y Talagante. A modo de comparación, el PC -incluyendo a los independientes que respaldaron- consiguió ocho: Pudahuel, Conchalí, Recoleta, Macul, San Joaquín, Santiago, Lo Espejo y Curacaví.

Pero quizás lo que más molesta actualmente en el partido hoy en día es que Convergencia Social y el PPD hayan obtenido candidaturas únicas en Independencia y Huechuraba, respectivamente.

Consultada por este medio por los resultados de la negociación, Vodanovic señaló que “no entiendo que si estábamos construyendo un acuerdo de primarias, no hubiera disposición a ir a primarias. Eso lo dijimos reiteradamente en la mesa, porque había que buscar el mejor candidato”.

En esa línea, la timonel puso sobre la mesa el caso de Independencia. “Ahí la mejor candidata contra la derecha era Carola Rivero. No es una molestia personal, es un problema de quién era el mejor candidato (...). Faltó fineza política del análisis de Convergencia Social, de entender que ella era mejor candidata. Una persona que es concejala hace 12 años, que vive en la comuna, tiene mejores posibilidades que otros candidatos”, dijo.

Para la senadora no ha sido sencilla la inscripción en Independencia. Y es que ella y Rivero son cercanas. Tanto así, que el jueves de la semana pasada la invitó a almorzar para explicarle cara a cara los motivos que la dejaron fuera de la carrera municipal.

En el caso de esa comuna, el actual alcalde, Gonzalo Durán (militante de Convergencia Social desde 2022), está impedido para ir a la reelección. En ese escenario, los socialistas en la mesa negociadora argumentaron que, como él asumió el cargo por primera vez como socialista, lo ideal habría sido ir a primarias. Y lo harían con Rivero.

Finalmente, en la negociación se optó por llevar a la concejala Daniela Parada (Convergencia Social) como candidata del pacto. La decisión no dejó contento al PS. Tanto así, que algunos de sus militantes llegaron esta mañana al frontis de La Moneda para insistir en realizar primarias en Independencia, pese a la decisión de los partidos. Además, el comunal socialista de Independencia emitió un comunicado en que afirmaron que “solicitamos que se reconsidere esta injusta medida”.

“Tengo esperanzas de que la concejala Parada y el partido del Presidente (Convergencia Social) puedan acoger una manera que permita tener una candidatura no solo única, sino también unitaria. En esta petición me siento respaldada tanto por los vecinos de la comuna como por el Partido socialista”, dijo Rivero a este medio.

Lo cierto es que hay varias comunas a nivel nacional en las que el PS quedó en una posición compleja. Por ejemplo, en Los Andes, los regionalistas verdes consiguieron la candidatura única del pacto, pese a las fuertes intenciones del PS de competir ahí. En Curicó, en tanto, se impuso la DC.

Sobre este último municipio, la senadora Vodanovic señaló que “me duele que la DC no haya permitido ir a primarias. Raimundo Canquil es un tremendo profesor, concejal más votado. Era tal vez el mejor candidato. Nosotros habríamos querido que eso se dilucidara con primarias”.

Y agregó: “El problema acá es que la DC no soltó un montón de comunas, dijo ‘estas no van a primarias’, las aseguró. Después Convergencia dijo ‘esta (Independencia) es la única que tenemos en tercer período’ y la reservaron, la blindaron. Huechuraba también la blindó el PPD, con este criterio del 60-40 que inventó la DC”.

En el caso de Huechuraba, hoy administrada por el alcalde Carlos Cuadrado (PPD), el comunal socialista emitió un comunicado en que se señaló que “aún no tenemos las razones” sobre por qué se dejó fuera de carrera al concejal Leonardo Igor (PS). “En ampliado del día 12 de abril se acordó un voto político para solicitarle a nuestra directiva que insista en primarias convencionales”, se lee en documento.

A modo de contraste, planteó Vodanovic, su partido abrió la posibilidad de realizar primarias en las cinco comunas que actualmente están en sus manos y donde el alcalde no puede ir a la reelección. “Yo no blindé ninguna. Dije: ‘Si hay que llevar las cinco a primarias’, las llevo. Puerto Montt, Chiguayante... Las teníamos todas arriba de la mesa”, afirmó.

De todas formas, al interior del partido hay quienes apuntan sus dardos contra los integrantes socialistas de la mesa negociadora -Camilo Escalona, Eduardo Bermúdez y Hernán García- y acusan que, con tal de lograr la unidad del oficialismo, sacrificaron la posibilidad de competir en algunas comunas. Otras fuentes socialistas, además, aseguran que los negociadores tuvieron un “trato preferencial” con algunos de los candidatos que sí quedaron en la planilla para ir a primarias, como Juan Valdés en La Granja y Boric Kúleba en Valparaíso.