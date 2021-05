Gustavo Hasbún por caso de presuntas coimas: “Fui víctima de un montaje para enlodar mi nombre”

En octubre de 2019 el exintendente de la Región de La Araucanía Jorge Atton presentó una denuncia por supuestas irregularidades, sobornos y tráfico de influencias en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la región, que le había comentado el diputado de Evópoli Andrés Molina. En el documento, Atton se refirió a un audio del exdiputado Gustavo Hasbún (UDI), en el que este le ofrecería al empresario Bruno Fulgeri, dueño de la constructora SGYC y contratista del MOP, acelerar una solución a sus apremios contractuales con Obras Públicas, a cambio de dinero y eventuales gestiones en las que involucró, al mencionarlo, al hoy ministro de Economía y entonces subsecretario de la señalada cartera, Lucas Palacios. Este último declaró ante la fiscalía sobre supuestas gestiones del exparlamentario en favor de la empresa.

A un año y siete meses de la apertura de la indagatoria, la Fiscalía de La Araucanía decidió no perseverar en la investigación en contra de Hasbún (UDI), por no contar con los antecedentes suficientes para continuar imputándole un presunto cohecho. Esta audiencia se concretará mañana -14 de mayo- ante el Juzgado de Garantía de Temuco. Ese día, el exalcalde de Estación Central, que este fin de semana nuevamente postula a jefe de esa comuna, dejará de tener calidad de imputado en la causa penal.

¿Cómo ve que la fiscalía no haya perseverado en la investigación?

Ya hace tres meses, cuando fue el propio juzgado quien había decretado el sobreseimiento, nosotros sabíamos que no había absolutamente nada. De hecho, cuando apela la fiscalía en su minuto, era porque supuestamente había diligencias pendientes que nunca existieron. Al final se demostró que tampoco existían esas diligencias pendientes y, por lo tanto, ya desde febrero de este año sabíamos que esto no tenía ni pies ni cabeza y que obviamente tenía que terminar, porque no existía ningún argumento jurídico para seguir en esta investigación.

¿A qué atribuye -entonces- la denuncia del empresario Fulgeri en su contra?

Tengo claro que nosotros fuimos víctimas de un montaje orquestado por este caballero y por dos personas más, y vamos a demostrar ante la justicia que no solo fui víctima de este montaje, sino que, además, fue avalado por un diputado y que lo único que buscaba era tratar de enlodar mi nombre con algo que era completamente falso. Esto se hizo para tapar una serie de irregularidades que se estaban viviendo dentro de la propia intendencia y va a quedar establecido en el proceso judicial que está llevando la fiscalía, donde los responsables van a ser condenados.

Sobre los WhatsApp, ¿cómo explica el hecho de que usted escribiera que podía acelerar una solución a apremios contractuales con el MOP a cambio de eventuales gestiones con Lucas Palacios ? ¿Eso es una asesoría o en qué se enmarca esa gestión ?

Yo insisto en que todo esto era un montaje, porque se tergiversaba todo. Él (Fulgeri) me pidió si yo podía gestionar algún tipo de ayuda, porque lo estaban persiguiendo a él y estaba siendo víctima de una persecución. Lo único que a él se le dijo es que tenía que verlo con algún abogado experto en derecho administrativo para poder presentar las apelaciones correspondientes al problema que él tenía, que era un problema administrativo judicial.

¿Y por qué le escribe a Fulgeri que podía hacer gestiones con Lucas Palacios?

No, lo que pasa es que era porque él (Fulgeri) estaba siendo víctima de una persecución y en el fondo lo que él pedía es que alguien lo escuchara para hacer las denuncias en contra de funcionarios del MOP. Pero obviamente (Fulgeri) tenía una doble intencionalidad. Claramente era llevar a mi persona a un tema que no tenía nada que ver.

¿Y ahí cuál era su rol? ¿Estaba buscando que se le pagara por esa gestión, como una suerte de asesoría?

No, de hecho en el mismo WhatsApp le digo que -en el fondo- nosotros lo vamos a ayudar, feliz de poder hacer una denuncia de una situación que es completamente anómala y aquí no había ningún tipo de beneficio económico de nada, sino que esta era una ayuda.

¿En esa época usted era gestor de intereses o lobbista? ¿A qué se dedicaba?

Nunca he sido gestor de intereses, yo me dedico solamente a manejo de comunicación estratégica y de asuntos públicos, veo todo el tema de asesoría en materia de comunicaciones, no estamos vinculados al área de gestión de intereses, de hecho, ninguno de nuestros clientes tiene vínculos con el Estado.

La fiscalía decidió no perseverar, eso no es una absolución ante la justicia. ¿Le gustaría haber ido a juicio para demostrar su inocencia ?

Perdón, esto es una absolución. Cuando la fiscalía decide no perseverar y nosotros vamos a pedir el sobreseimiento definitivo, eso es inocencia. O sea, aquí no hay nada que demostrar, aquí lo que se está demostrando es que efectivamente soy inocente.

¿Qué hay respecto de su enemistad o diferencias con Andrés Molina?

Yo no tengo una enemistad con nadie. Aquí hay personas que tienen que asumir su rol ante la justicia, que es el diputado Molina. Se demostró en la querella que nosotros presentamos, al incautarle sus WhatsApp, que hizo presión indebida y ejerció tráfico de influencias a favor del señor Fulgeri para que se le cancelara la factura. Y eso quedó demostrado en los WhatsApp que tenía él con el exintendente Atton. Vamos a llegar hasta el final para que estas personas sean condenadas por falta a la probidad.

¿Cómo explica lo que dijo Lucas Palacios de que efectivamente usted trató de hacer gestiones con él en beneficio de Fulgeri?

La única gestión que yo traté de hacer fue pedir que viera el caso de Fulgeri, dado que tenía una denuncia de casos de corrupción en el MOP Araucanía.

¿Qué costos le dejó esta imputación en lo personal?

Como familia lo pasamos muy mal, porque veíamos que todo esto era mentira, vimos un proceso muy amargo. Finalmente se hizo justicia, la verdad se expuso. Entendemos que tenemos que seguir adelante, luchando y que cada vez que tengamos estas caídas en la vida, nos fortalezcan para seguir enfrentando los problemas que podemos tener, pero no lo le doy a nadie lo que me tocó pasar a mí. Ser víctima en este país es súper complejo, porque el Estado va a tender siempre a emitir juicios de valor sin tener la respuesta adecuada.