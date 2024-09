Hermosilla ante la Corte: acusa que Fiscalía filtra chats de su hermano “para cobrar” cuentas con “enemigos” y que vulneraron la “vida íntima de Luis”

Diez minutos faltaban para las 8.30 de la mañana, cuando a la explanada del Palacio de Tribunales llegó el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensa y hermano de Luis Hermosilla, protagonista del caso Audio, quien se encuentra en prisión preventiva. Medida cautelar que, precisamente, está siendo revisada -tras una apelación- en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Si bien como en todas las jornadas la defensa del otrora reputado penalista se dio el tiempo para hablar con la prensa, se centró en definir el criterio sobre cómo expondrían los mensajes del teléfono de su hermano, sin adelantar parte de su alegación. Argumentos que se guardó para la audiencia, donde no solo apuntó sus críticas al Estado de derecho, sino también al gobierno y a los propios dichos del Presidente Gabriel Boric, quien tras decretarse la prisión preventiva de Hermosilla celebró la medida. Palabras que fueron citadas en cinco ocasiones por la defensa.

Tras una corta espera en las afueras de la sala undécima del tribunal de alzada, la cual está especializada en delitos tributarios, todas las partes ingresaron a comparecer ante el presidente Miguel Vázquez, la ministra (s) Lidia Poza y el abogado integrante Luis Hernández. Diferente a lo que se creía, no hubo recusaciones ni cuestionamientos a la integración de la sala.

En la instancia también estaba presente la defensa de la abogada Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, quien también solicitó la rebaja en las medidas cautelares de su clienta. Ambos imputados pedían el arresto domiciliario nocturno o total, por sobre la prisión preventiva.

Los descargos de Hermosilla

El primero en tomar la palabra fue la defensa de Luis Hermosilla, quien comenzó hablando de la reforma procesal penal, cómo funcionaba el sistema antiguo y en comparación al actual sistema, el cual a su juicio se ha “pervertido”. “Hemos transformado una especie de regresión al sistema antiguo”, dijo respecto al uso de la prisión preventiva.

En ese término, apuntó a que no se pudo contrastar prueba durante la audiencia de formalización, ya que el Ministerio Público entregó los antecedentes horas antes de la instancia en la que se dictó prisión preventiva en contra de Hermosilla.

Pero no sería la única crítica. En sus argumentos, Hermosilla apuntó nuevamente a la especie de “camotera” -como él lo definió-, el hecho de que su hermano además de ser investigado por el Ministerio Público también estaba querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los diputados socialistas.

Apuntando a lo que los abogados llaman la “desigualdad de armas”, la defensa del penalista afirmó que “no solo hemos tenido que litigar en contra del Ministerio Público y todas estas instituciones, sino que también contra el Presidente de la República, contra la ministra del Interior, que salió a decir que están establecidos los hechos; contra el ministro de Justicia, que me sale a increpar. El derecho no es eso, de ahí venimos, estuve en dictadura y defendí los derechos humanos no como todos los abogados en esta mesa”.

“Nosotros hemos sido víctimas de la mala fe del Estado”, agregó.

Pero las citas a las palabras del Mandatario no quedarían ahí, porque más adelante, por segunda vez, Juan Pablo Hermosilla apuntó a que “aquí está todo el Estado en contra de nosotros y esto ha sido a la vista. Este abogado ha tenido que salir a contestar todas las cosas que han dicho ministros y el Presidente de la República en esta materia”.

La jueza Leyton, nuevamente

Ya avanzada la audiencia, y en la argumentación respecto al delito de lavado de dinero que se le imputa a Luis Hermosilla, su defensa apuntó a que se le está juzgando “igual, con los mismos presupuestos material, si lo hubiésemos sorprendido lavando dinero del chapo Guzmán, del cartel de Juárez”.

Sumado a eso, seguirían los emplazamientos al SII por los delitos tributarios por los cuales se querelló: “Todos vimos al SII escoger algunas personas con las platas políticas, querellarse y con otros no, no se querellaron contra el expresidente Piñera, no se querellaron por el expresidente Frei y salieron impunes en la misma Fiscalía Oriente, que hoy día está aquí y que consigue que el SII se querelle el mismo día que se pide la formalización para sorprendernos (...) esto pasaría a ser un simulacro de Estado de derecho”.

Durante su alegación, Hermosilla también apuntó -nuevamente- a la jueza Mariana Leyton, con quien tuvo un intercambio de palabras durante la audiencia de formalización, lo cual no olvidó en esta instancia y además agregó nuevos antecedentes.

“Hace tiempo que no me pasaba que me faltaban el respeto (...) después de tres días en que expusieran, la jueza se puso a hablar con el funcionario administrativo del tribunal, está ahí en el video, mientras yo hablaba. ¿Qué significa para mí eso? Que no le interesa lo que estoy diciendo, porque si le interesara no estaría conversando con el funcionario cuando recién está escuchando la alegación de la defensa, eso no es justicia”, dijo respecto a la magistrada.

El gobierno y Santiago 1

La defensa del penalista, más adelante en su exposición, también apuntó al gobierno nuevamente, cuando se refirió a que se dictó la prisión preventiva en contra de su hermano. “Tuvimos que pasar por una cosa que yo jamás pensé que íbamos a pasar, que el gobierno nos mandara, en vez de donde van todos los presos por delitos económicos nos mandara donde los presos comunes para sacar un dividendo político, y lo dicen por la prensa más encima”, dijo Juan Pablo Hermosilla.

En esa línea, apuntó a que a su hermano se le pone como “enemigo público número uno, el gobierno se sube, parlamentarios, porque el principio (del derecho) no importa, comámonos el principio de culpabilidad”.

Seguido de aquello, parafraseando a las autoridades y al Ministerio Público, volvió a mencionar, por tercera vez, al Presidente. Afirmando que pese a que el Ministerio Público tiene la información del teléfono de su hermano “parece que se está filtrando información privada, ese es el Estado de derecho que tenemos hoy en día. Y se sube el Presidente de la República, el ministro de Justicia que salió hasta increparme a mí directamente”.

Pero no quedaría ahí. Juan Pablo Hermosilla citaría por cuarta vez a Boric, señalando que “acá hay instituciones que quieren sacar prestigio a costa de esto, por eso me dio rabia el alegato de mi colega del CDE, por eso me dio rabia con el Presidente de la República cuando se alegra de que Luis Hermosilla se va preso, porque esto no es un festín, dígalo y nos vamos todos para la casa. Y no hago más clase de derecho penal y no enseñamos más el principio de legalidad”.

“Este caso es una vergüenza”

No solo críticas al gobierno tuvo, durante su alegación, la defensa del abogado recluido en la Cárcel Anexo Capitán Yáber, sino que también para el Ministerio Público. “Este caso es una vergüenza desde el punto de vista de las garantías”, dijo Hermosilla.

El abogado afirmó que mientras “yo estoy hablando acá, estén circulando contenidos del teléfono celular de Luis Hermosilla que fue entregado al Ministerio Público para que lo resguardara, es una cosa gravísima. Hay conversaciones cubiertas por el secreto profesional”. En esa línea, agregó: “Ahora se han filtrado hasta cosas de la vida íntima de Luis”, afirmó el abogado citando las consultas de la prensa respecto a información privada contenida en el teléfono de Luis Hermosilla y que ha rondado durante los últimos días.

Continuando con sus cuestionamientos a las filtraciones, también apuntó que de parte de la Fiscalía “parece ser” que haya mentiras, ya que a su juicio “bastó que yo dijera que iba a ser pública esta conversación y los contactos con Luis todos se iban a reconocer, y empezaron a sacar comunicados el fiscal nacional y la fiscal a cargo del caso diciendo ‘es que parece ser que yo tengo mensajes con él también’. ¿Y por qué no filtraron esos?”.

“Me han dicho cosas que son insólitas, el propio Ministerio Público, cuando se están filtrando cosas que ellos tienen, que es delito (...) filtran todo desde adentro, además están escogiendo enemigos, escogen a Jean Pierre Matus, a la ministra (Ángela) Vivanco, al ministro (Antonio) Ulloa, empiezan a disparar al enemigo, empiezan a cobrar cuentas al interior del Ministerio Público, se van en contra el fiscal (Carlos) Palma y empiezan a hacer una cuestión que es delirante. ¿Filtra alguien del Ministerio Público y después abren una causa por la filtración de los antecedentes que ellos mismos tenían antes? Entonces se produce una escandalera por esta filtración y después el fiscal nacional dice ‘uy vamos a abrir una causa’. ¿Qué es eso?”, afirmó Hermosilla.

Antes de terminar, la defensa de Luis Hermosilla tendría por quinta vez una mención a Boric, cuando afirmó que en esta causa se hizo “esta especie de funa pública y que se suba el Presidente de la República, la ministra del Interior y el ministro de Justicia”.

“Se está respondiendo a un fenómeno mediático más que a una realidad jurídica”, concluyó Juan Pablo Hermosilla.