Horvitz vs Armendáriz: la alta tensión entre la defensa y el fiscal en la audiencia de Monsalve

Antes de las 9 de la mañana, ingresaron hasta la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia las dos partes que minutos más tarde comparecerían en la audiencia de formalización del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien hasta el cierre de nota, se le estaban imputando los delitos de violación y abuso sexual en contra de una funcionaria de la repartición de gobierno que encabezó hasta el 17 de octubre pasado.

Como defensa del exsubsecretario, compareció ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la reconocida abogada penalista y exconsejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz. Por el Ministerio Público por su parte, y quien formalizó a Monsalve, fue el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Se desarrolla la audiencia de formalizacion del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Javier Torres/Aton Chile

Ambos reconocidos y reputados abogados, a lo largo de la primera instancia elevarían las tensiones de la audiencia, pues citando una serie de artículos legales defendieron sus puntos, argumentaron sus solicitudes y cuestionaron a su contra parte.

La audiencia de formalización del exsubsecretario, es una de las pocas veces en las que los dos egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile han estado como contrapartes. Y es que en su rol de exconsejera, Horvitz en numerosas ocasiones -en calidad de querellante- alegó junto a quien encabeza la Fiscalía que ahora investiga a su cliente.

“¿Qué no hicimos en esta causa para colaborar?”

La defensa del extitular de la Subsecretaría de Interior, es encabezada por la también académica de la Universidad de Chile e integrada por los abogados Lino Disi y Cristián Arias. Los tres abogados, al inicio de la audiencia de formalización plantearon una serie de incidentes los que buscaban diferentes fines. El primero de ellos, para que se declarara ilegal la detención de Monsalve.

Para argumentar aquello, en voz del abogado Arias, el equipo de defensa de Monsalve planteó que no era necesaria la detención de este jueves, ya que el imputado siempre estuvo disponible para que se le citara a aun audiencia de formalización. Al término de la argumentación del abogado Arias, la reputada abogada tomó la palabra sólo para dar “un pequeño añadido”, le dijo al juez Mario Cayul.

En esa línea, Horvitz dijo al magistrado que “yo personalmente le planteé al señor (Xavier) Armendáriz y al señor (Francisco) Jacir en forma muy vehemente de que teníamos toda la disponibilidad para poner a disposición del tribunal al señor Monsalve cuando ellos dijeran, cuando ellos quisieran. Y todas las veces yo personalmente me preocupé de este punto porque justamente no quería que se argumentara el 127, es decir, que fuera conducido sin previa citación cuando de otra manera la comparecencia pudiera haberse demorado y dificultado”.

La abogada María Inés Horvitz en la audiencia de formalización contra su representado Manuel Monsalve. Foto: Jonathan Oyarzun/Aton Chile.

Seguido de eso, la abogada se preguntó: “¿Qué dificultad?”. Mientras hacía esa pregunta, la exconsejera miró hacia donde estaban sentados los fiscales y apuntó: “Me gustaría escuchar a mis queridos colegas fiscales que digan qué no hicimos en esta causa para tratar de colaborar. ¿Qué no hicimos? A ver si falta algo. Y por qué se hizo esto de una manera sorprendentemente, yo diría, por no usar algún otro adjetivo, elusiva. Es decir, para tratar de evitar por todos los medios que nosotros nos enteráramos de nada. De lo que estaba ocurriendo”.

Pero el emplazamiento de Horvitz tuvo rápida respuesta del fiscal Centro Norte, quien al tomar la palabra le respondió en dirección hacia el magistrado. “Su señoría, este fiscal jamás ha discutido en estrado, ni comentado en estrado las reuniones que se tienen en privado”, dijo en alusión a las conversaciones que tuvieron previamente las partes.

“Encuentro que es una práctica pésima, porque va a obligar a que las conversaciones que existen en la Fiscalía no existan más, porque evidentemente que en las reuniones se hablan a un nivel, a un tono, a una profundidad y a veces a una familiaridad que no es propia de un debate ni puede ser reproducido acá. Lo que sí vamos a rechazar es haber infringido alguna suerte de acuerdo”, emplazó Armendáriz respecto a los dichos de Horvitz en un álgido debate judicial que concluyó con la resolución del magistrado quien no dio lugar a la petición de la defensa de Monsalve y declaró legal la detención.

El debate por más plazo

Seguido de aquello, la defensa del exsubsecretario también planteó como cautela, la necesidad de ampliar el plazo de la audiencia, con el fin de tener más tiempo para conocer todos los antecedentes que se le imputan a su cliente, ya que hasta la detención de Monsalve estos estaban en secreto.

En ese sentido, el requerimiento de los abogados tuvo respuesta nuevamente del fiscal Armendáriz, quien citó la audiencia de cautela de garantías que solicitó semanas atrás los abogados de la exautoridad con el fin de conocer dicha información.

El fiscal Xavier Armendáriz. Foto: Edwin Navarro / Aton Chile.

“Si existe un secreto, es justamente porque se decretó el secreto y la defensa quiso discutirlo en ese momento y no se dio lugar a su pretensión. No es que se ande escondiendo una carpeta. Es una situación procesal muy clara, está dentro de las facultades del Ministerio Público y está dentro de las facultades del tribunal resolver como se resolvió”, dijo Armendáriz.

Pero no fue lo único, porque el fiscal regional también apuntó directamente a la defensa de Monsalve. “Ahora, si ahora la información antes parecía ninguna, y ahora parece demasiada, no tengo comentarios a ese respecto”.

Alusión a lo que Horvitz respondió: “Yo lo único que le quiero decir, su señoría, para terminar con esta discusión, es que son, o sea, si uno ve la lista testimonial, la cantidad de pericias, la cantidad de informes, de fotogramas, de videos que tendríamos que ver, imposible. Yo me dediqué desde que pude hacerlo, pero sin parar. Y fue imposible ver, y además no solamente ver todos los antecedentes, sino que discutirlos con nuestros defendidos. Imposible, no podíamos”.