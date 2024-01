Ibrahim Dalalsha, analista palestino: “Cuanto más tiempo pase, la situación en Cisjordania se volverá más difícil e inestable”

Desde el 7 de octubre pasado y hasta este 24 de enero, 360 palestinos han sido asesinados, incluidos 92 niños, en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. De ellos, 350 fueron asesinadas por fuerzas israelíes, ocho por colonos israelíes y dos por fuerzas israelíes o colonos. El número de palestinos asesinados en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, en 2023 (507) marca el mayor número de palestinos asesinados en Cisjordania desde que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) comenzó a registrar víctimas en 2005. En lo que va de 2024 (al 24 de enero), han muerto 51 palestinos, entre ellos al menos 11 niños.

En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre el “rápido deterioro” de las condiciones en la Cisjordania tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Miles de palestinos han sido arrestados por incidentes menores; y los colonos israelíes han obligado a más de mil palestinos a abandonar sus tierras. El informe pedía al gobierno israelí que responsabilizara a los colonos y a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos.

Ibrahim Dalalsha, director del Centro Horizon de Estudios Políticos y Divulgación de los Medios, en Ramala, es un analista político palestino que durante 20 años trabajó como asesor en el consulado de Estados Unidos en Jerusalén. En conversación con La Tercera, analiza la actual situación en Cisjordania.

Ibrahim Dalalsha, director del Centro Horizon de Estudios Políticos y Divulgación de los Medios, en Ramala.

Desde los ataques del 7 de octubre se ha registrado un aumento de la violencia en Cisjordania. ¿Cuál es la situación actual?

Es importante decir que Cisjordania no estaba realmente tranquila antes del 7 de octubre. Durante los últimos dos años, hemos tenido operaciones militares israelíes intensas en el norte de Cisjordania y también en el centro. Tuvimos más de 250 en 2022, por ejemplo, y más de 200 personas fueron asesinadas en los 10 meses antes del 7 de octubre. La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania ha sido una característica principal de la vida cotidiana a lo largo de los años. Sin embargo, lo que cambió después del 7 de octubre fue la frecuencia y la intensidad de las operaciones militares israelíes en Cisjordania y me refiero principalmente al norte, en las ciudades de Jenín, Kalkilya y Naplusa hasta cierto punto, y en los campos de refugiados. Además de eso, también están los ataques de los colonos israelíes en curso. Incluso hubo varios ataques de los colonos israelíes en la zona de Ramala.

Familiares llevan el cuerpo del palestino Wissam Khashan, quien fue asesinado en una incursión israelí, durante su funeral cerca de Jenín, en Cisjordania, el 25 de enero de 2024. Foto: Reuters

¿Cómo han afectado los cierres que impiden la movilidad de los palestinos?

El cierre total israelí de Cisjordania significa que la gente dejó de poder viajar sin problemas entre las ciudades y pueblos de Cisjordania y eso es lo que llamamos cierre interno. Y luego, creo que, incluso en términos generales, los israelíes han aplicado el cierre de la prevención para los trabajadores palestinos de ir a trabajar dentro de Israel, que es su único lugar para obtener realmente ingresos y eso ha afectado el poder adquisitivo de Cisjordania y estamos hablando de 200.000 personas. Luego también tienes una crisis en que el gobierno israelí recauda los impuestos en nombre de la Autoridad Palestina, porque ellos son los que controlan las fronteras, y dejaron de transferir el dinero destinado a Gaza. Se produjo una crisis, porque la Autoridad Palestina se negó a aceptar el dinero con deducciones unilaterales de los israelíes, y no pudo pagar regularmente a su personal desde el 7 de octubre. Así que si nos fijamos en la situación de Cisjordania, aunque los medios de comunicación se centraron más en Gaza, obviamente, porque ese es el centro de gravedad y la escala de violencia es muy alta, con al menos 25.000 personas muertas y más de 65.000 heridos. Cisjordania fue apartada de la atención de los medios, pero la realidad allí es extremadamente difícil. Además, tras las operaciones militares israelíes, con los asesinatos de individuos, tenemos más de 360 personas muertas desde el 7 de octubre ataque. Asimismo, la violencia de los colonos israelíes continúa, la gente ha sido desplazada, 11 comunidades han sido desplazadas o forzadas a abandonar sus lugares a causa de la violencia y los ataques de los colonos. A eso se suman los problemas de circulación y acceso, y las dificultades económicas que sufre la gente. Todas estas cosas han puesto a Cisjordania en situación de ebullición y cuanto más tiempo pase, creo que la situación se volverá más difícil e inestable.

Masa, hermana del palestino Wissam Khashan, que murió en un ataque israelí, señala una ventana dañada en su casa, cerca de Jenín, en Cisjordania, el 25 de enero de 2024. Foto: Reuters

¿Cree que hay una estrategia detrás de estas acciones?

Creo que antes del 7 de octubre todo el mundo hablaba de Israel, de sus estrategias y de la planificación israelí. Realmente creo que Israel no tiene estrategia. Creo que viven en un trauma. Después del ataque del 7 de octubre hay mucho deseo de venganza, de control. Los únicos que tienen estrategia en Israel en este momento son los extremistas. Especialmente el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Creo que entre el sentido de ninguna estrategia formal del gobierno israelí y las agendas de esos ministros de extrema derecha es posible encontrar una manera de explicar la presión que Israel está ejerciendo sobre Gaza, pero también sobre Cisjordania. Porque si el argumento es que Israel está respondiendo a los ataques del 7 de octubre, Cisjordania no tuvo realmente un ataque el 7 de octubre. Por ejemplo, las personas que han tenido permiso para entrar en Israel durante los últimos 30 años, con autorización de seguridad y que han sido controladas, verificadas e investigadas para entrar en Israel, ahora, desde el 7 de octubre, están siendo castigadas y no se les permite ir a Jerusalén a rezar. ¿Forma esto parte de una estrategia israelí para derrotar al terrorismo? Francamente, creo que el resultado de este tipo de estrategia, si es que es una estrategia, es que la gente está más enojada y la situación es más inestable. Y si esta presión se mantiene durante mucho tiempo, creo que dará lugar a una mayor inestabilidad. Creo que poner a todo el pueblo palestino, ya sea en Gaza, con la justificación de que Hamas hizo el ataque el 7 de octubre, pero en Cisjordania, que en realidad no llevó a cabo un ataque, ponerlos bajo presiones extremas, es básicamente llamar a más violencia y más inestabilidad. Creo que hay elementos extremistas que forman parte del gobierno que básicamente están implementando una política que traerá más inestabilidad. Supongo que se puede llamar a eso una estrategia de esos ministros que están en el gobierno. Pero no tiene sentido en un contexto más amplio, como el de toda la población civil palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, que está siendo castigada de diferentes maneras.

Palestinos comprueban los daños en una calle tras una incursión israelí en Jenín, en Cisjordania, el 26 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

¿Durante este tiempo ha continuado la política de expansión de los asentamientos?

Este es un problema crónico y ha continuado. Pero debido a la escala de violencia en Gaza, la atención de todo el mundo, medios de comunicación, organizaciones internacionales, organizaciones locales, todo el mundo está mucho más centrado en la situación en Gaza y en los incidentes y ataques de seguridad inmediatos. Si cavas hondo, más hondo, encontrarás nuevas órdenes de confiscación de tierras, se encontrará con la continuación de los asentamientos, la expansión y la construcción. No es un aumento importante, pero continuó. Otra cosa que ha sido extremadamente importante en el pasado, e incluso causó la guerra a 2021, son las incursiones israelíes en la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, no han dejado de hacerlo, sigue siendo una provocación diaria e importante que no ha cesado.

¿Cuál es la situación de los gazatíes que se encontraban en Israel el 7 de octubre?

El Ejército israelí y la policía arrestaron, detuvieron a todos los trabajadores de Gaza que estaban dentro de Israel el 7 de octubre, cuando se produjo el ataque. Y luego los trasladaron a Cisjordania y los liberaron en las ciudades de Cisjordania. La gente los recibió. Fueron acogidos y entonces el Ejército israelí empezó, tres semanas después del 7 de octubre, a hacer redadas en los lugares donde los trabajadores de Gaza habían sido acogidos en Cisjordania y a detenerlos. Muchos de ellos han sido arrestados y aún no han sido liberados, y otros han sido liberados en Gaza. La situación es extremadamente difícil porque, mientras hablamos, el Ejército israelí puede asaltar un lugar donde haya trabajadores de Gaza, arrestarlos, detenerlos y llevarlos a Gaza o, básicamente, llevarlos a centros de detención e interrogatorio en Israel. Inicialmente los israelíes no querían llevarlos a Gaza. No querían detenerlos. Pero después de eso, empezaron a pensar que los trabajadores de Gaza podrían haber dado información a Hamas u otros, es una suposición. Como Israel, después del 7 de octubre, no tenía realmente una estrategia, no sabía realmente cómo responder, hubo un montón de represalias masivas en muchos niveles diferentes, incluyendo bombardeos y asesinatos de civiles en Gaza, incluyendo castigos a Cisjordania y a los trabajadores de Gaza que fueron inicialmente liberados en Cisjordania. Y luego empezaron a detenerlos. Es una política o una práctica desordenada que nadie puede considerar parte de una estrategia más amplia que no sea el caos y el intento de adoptar las medidas más duras posibles contra la gente.

Masa, hermana del palestino Wissam Khashan, que murió en un ataque israelí, se sienta junto a un muro dañado en su casa, cerca de Jenín, en Cisjordania, el 25 de enero de 2024. Foto: Reuters

¿Cuál es la situación económica actualmente en Cisjordania, considerando las restricciones de movilidad, la falta de empleo?

No hablamos del desempleo en Gaza porque es del 100%. En Cisjordania, tenemos las dos principales fuentes de ingresos para la economía local que son los 200.000 palestinos que, en realidad, trabajan dentro de Israel en fábricas y sectores de la construcción y así sucesivamente, y a ellos se les ha impedido ir a trabajar desde entonces. Y vienen a ser una de las principales fuentes de dinero en efectivo en Cisjordania. Ahora bien, ¿cómo viven esas personas? Los que tienen ahorros ahora están utilizando sus ahorros y cada día que pasa, esos ahorros van disminuyendo. Incluso cuando se habla de 200.000 personas, estás hablando de 1 millón de personas, porque cada uno de esos trabajadores tiene familia, hijos e hijas, y los mantienen. Así que los niveles de vida bajaron y el mercado en realidad ha perdido una gran cantidad de dinero en efectivo. Así que estamos hablando de un impacto que es cada vez mayor, siempre y cuando la guerra continúe y el cierre continúe. La segunda fuente de ingresos son los salarios que el gobierno de la Autoridad Palestina paga a sus empleados. Tenemos unas 100.000 personas que son trabajadores de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Y estos también se ven afectados porque un mes reciben el 50% y otro mes no reciben nada. El último mes recibieron el 50% y todavía no está claro qué pasará el mes que viene. Así que estamos hablando de un duro golpe, a pesar de que esas personas están empleadas, pero con salarios a medias y con total incertidumbre. Y el dinero en efectivo que reciben es también otro flujo en la economía local. Por lo tanto, si usted tiene estos dos segmentos sin ingresos, entonces las tiendas de comestibles, arriendos de viviendas, los préstamos a los bancos, todo se ve afectado. Es una pendiente hacia abajo. Todo depende de lo que vaya a pasar con la guerra. Si lees la prensa israelí, encontrarás funcionarios de seguridad israelíes que están advirtiendo al gobierno israelí sobre la continuación de esta política en Cisjordania, porque conducirá a un gran desastre económico y tendrá consecuencias en la seguridad. No soy yo como investigador palestino quien lo dice, sino que funcionarios de seguridad que le dicen al establishment israelí, a sus políticos que es una muy mala situación. Antes las tasas de desempleo eran de alrededor de 20% en Cisjordania. Ahora estás hablando de al menos 40% a 45% de desempleo. Incluso, los que tienen empleo no reciben ingresos suficientes para mantener a sus familias. Es una angustia total. No es una situación fácil.