Informe de funcionaria de la Contraloría revela que déficit presupuestario de Maipú aumentó 1.426% durante administración de Cathy Barriga

Un claro revés sufrió la jornada de este jueves la exalcadesa de Maipú, Cathy Barriga. Su interés era que durante la audiencia celebrada ante la jueza Macarena Figueroa, del 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se rebajaran las medidas cautelares a las que está sujeta, para así pasar del arresto domiciliario total a, por ejemplo, firma mensual y arraigo nacional. Sin embargo, se desecharon las argumentaciones planteadas por su defensa y la magistrada confirmó que deberá seguir 24/7 en su vivienda.

Pero a pesar de que la otrora rostro de televisión no logró su objetivo, quien sí quedó conforme con la determinación fue la fiscal Constanza Encina, quien planteó una serie de elementos con miras a justificar la necesidad de resguardo.

Así, por ejemplo, en reiteradas ocasiones mencionó que ya tiene en sus manos un informe contable que le permitirá reformalizar a la exjefa comunal el próximo 13 de septiembre y que cifra en miles de millones el déficit que acumuló el municipio durante la administración de Barriga.

Como pudo conocer La Tercera, dicho documento -de 50 carillas y elaborado por Bárbara Constancio Ramírez, contador auditor de la Contraloría- establece que el déficit presupuestario de la comuna aumentó 1.426% durante administración de la exchica Mekano.

“Se determinaron déficits de acuerdo con lo detallado en las observaciones del presente informe, los cuales corresponden a un déficit presupuestario para el 31 de diciembre del año 2016, de M$ 1.944.330 y para el 30 de junio del 2021 de M$ 29.687.512. Además de un déficit de caja al 31 de diciembre del año 2016 de M$ 1.422.871 y 30 de junio 2021 de M$ 31.481.263″, se lee en las conclusiones de la pericia.

Informe de Contraloría revela que déficit presupuestario de Maipú aumentó 1.426% durante administración de Cathy Barriga

Y es que si bien Maipú históricamente ha registrado cifras “rojas” en sus balances, se hace presente que durante el mencionado periodo la situación se extremó, pues además, no todos los gastos que se realizaban eran registrados de manera oportuna.

“Cabe señalar que el Municipio mantenía una sobre ejecución de los gastos los cuales no eran registrados oportunamente dada a la falta de presupuesto aprobado, dado que su saldo inicial de caja mas los ingresos no eran capaces de cubrir la deuda que existía en los periodos analizados”, se señaló en el escrito.

A eso se agregó que si bien los responsables de los informes financieros hacían las advertencias, aún así se mantenían los elevados gastos.

“Es relevante señalar que la información descrita por el Director de Control, Don Sergio Peña Villagrán, menciona tajantemente desde el informe del 1° trimestre del año 2020, que a marzo ya existían devengos registrados por la suma de M$7.544.875 que correspondían al año 2019, en concordancia con lo expuesto. Finaliza el informe del 4° trimestre del 2020 anunciando la suma de M$8.767.176, que corresponde a gastos 2019. Adicionalmente el Director de Control informa facturas registradas en las cuentas contables extrapresupuestarias “N°22101 Acreedores”, por la suma M$13.676.585, las cuales se planificaban devengar y pagar con presupuesto del año 2021, dado que a la fecha no se contaba con disponibilidad de presupuesto. Finalmente, el Director culmina informando un déficit para el año 2020 de M$14.794.828″, reportó el análisis de la contadora.

De igual forma, se hizo presente que de los análisis realizados se pudo establecer que “los saldos en banco en donde se mantienen los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones de pagos, eran insuficientes para contrarrestar la deuda que poseía el Municipio al término de todos los años analizados. Lo señalado se contrapone con lo establecido en la Ley N° 18.575, y en la jurisprudencia de esta Entidad de Control, cuyo artículo 5° establece que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública”.

Cuentas públicas

En medio de reportado por la profesional de Contraloría, también se incluyó advertencias sobre los datos reportados en las cuentas públicas que el organismo debía efectuar, puesto que no se entregaban elementos reales.

Informe de Contraloría revela que déficit presupuestario de Maipú aumentó 1.426% durante administración de Cathy Barriga. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“De acuerdo con la revisión de los Estados Financieros de la Municipalidad de Maipú para los años comprendidos entre 2016 a 2021, se determinó que la información cargada en SICOGEN y presentada en la cuenta pública anual, no es razonable, de acuerdo con la normativa contable y situación financiera real del municipio. En efecto, si bien los Estados financieros cargados en SICOGEN, expuestos en la tabla N°12, presentaban equilibrio financiero, es decir ingresos capaces de cubrir los gastos anuales, no obstante, de acuerdo con la revisión efectuada, puntos 2.1 y 2.2, se verifica que no se incorporaron gastos efectivamente ejecutados en cada año, los que generaban obligación de pago”, se señaló.

Así las cosas, indicó: “Es importante señalar que esta discrepancia en los gastos se constata también en lo presentado en la cuenta pública de cada año analizado. Es dable decir que la información expuesta ante la Contraloría y transparentada en la cuenta pública sostiene errores significativos, que afectan su representación fiel y adecuada en todos sus aspectos importantes, y que no advierte oportunamente la situación financiera real del Municipio para la realización de acciones que resguarden el patrimonio institucional”.

Se apuntó, de esta forma, directamente a la responsabilidad de la exalcadesa, ya que “el artículo 67 de la Ley Orgánica constitucional de Municipalidades indica que el alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad”.