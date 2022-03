Insultos, recriminaciones y acuerdos: El debut de la nueva derecha en el Congreso

“Maite, ¿por dónde llego a las oficinas?”, le preguntó el diputado del comité republicano Gonzalo de la Carrera a la diputada Maite Orsini (RD) mientras se acercaba a ella por la espalda. La respuesta de la parlamentaria frenteamplista, según un inquilino del Congreso que conoció los hechos, fue instantánea:

-“¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente scort y después pedirme favores, saco de….? Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”.

La escena, confirmada por el entorno de los dos protagonistas y ocurrida el viernes tras el juramento del nuevo Congreso Nacional, da cuenta de dos cosas. Primero de los extraviados que andaban los nuevos habitantes del Parlamento en su primer día. Y también de la reacción visceral que generan algunas de las figuras del nuevo bloque opositor que el viernes juraron como diputados y senadores.

Este martes, con la primera sesión de sala del periodo 2022, fue el estreno de la nueva oposición que al bloque de partidos de Chile Vamos (RN, Evópoli y la UDI) sumó al Partido Republicano, de José Antonio Kast, que si bien no es parte de la coalición sí ha tenido acercamientos con ese sector en temas como el pacto administrativo de la Cámara Baja.

El primer día de clases de los congresistas tuvo de todo. A los insultos proferidos por la diputada Orsini, de La Carrera sumó un encontrón con la diputada RN, Erika OliveraI, por un tweet donde la acusaba de votar persistentemente con la izquierda. La exmaratonista reaccionó de inmediato y fue a encararlo.

En medio de todo eso, los partidos reactivaron sus negociaciones internas para definir la integración de comisiones. Y en el Senado, aun se sentían las esquirlas entre los senadores de RN y de Evópoli y la UDI por la negociación que evitó que Manuel José Ossandón llegara a la presidencia de la Cámara Alta.

La partida de Republicanos

Otro de los integrantes de republicanos que acaparó la atención en el primer día de sesión legislativa fue Johannes Kaiser, el ahora diputado que en medio de la campaña presidencial de José Antonio Kast puso en duda el derecho a voto de las mujeres y obligó al expresidenciable a reforzar su estrategia hacia el voto femenino. El daño a su campaña al final del día fue irreparable como quedó a la vista tras el contundente triunfo de Boric sobre la carta de la derecha.

Kaiser, que el día el viernes al asumir el cargo apareció con humita, ayer se le veía deambular en solitario por los pasillos del Congreso. A ratos salía a fumar a un costado de la cafetería de la Cámara. El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) compartió con él un rato y luego se sumó al almuerzo de la bancada del partido Republicano, colectividad que dejó tras sus dichos misóginos en la campaña pero a la cual seguirá vinculado a través del comité parlamentario respectivo.

Paradojalmente, el comedor que se le asignó a los republicanos fue el que antiguamente usaba el Partido Comunista. Ahora el salón está adornado con un cuadro con una foto de Kast y la bandera de Chile y fue ampliado para albergar a los 15 representantes de la colectividad.

En el primer almuerzo el jefe de bancada, Cristóbal Urruticoechea, abordó temas administrativos como los horarios, las multas y sanciones en que se pueden incurrir. Anteriormente, los diputados nuevos hicieron un tour para conocer las dependencias del Congreso.

El comedor del Partido Republicano en el periodo pasado era usado por el Partido Comunista.

En esa instancia también participó el abogado Cristián Valenzuela, exasesor estrecho de la campaña de Kast y quien colaborará técnicamente con los diputados a través de Ideas Republicanas.

El debut de los Republicanos estuvo marcado también por acercamientos con la UDI.

A eso del mediodía, en la cafetería, Urruticoechea compartió un café con el diputado Guillermo Ramírez (UDI) y con la subjefa de bancada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi. Todo ello en un contexto en que algunos en el sector creen que si RN se distancia de Chile Vamos, ello podría implicar que la UDI inevitablemente se termine acercando al partido de Kast.

El diputado UDI Guillermo Ramírez el martes en la cafetería junto al jefe y la subjefa de la bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Chiara Barchiesi, respectivamente.

Tensión interna se toma los almuerzos

“Qué generosidad que tiene por agradecer”, fue el comentario irónico que lanzó fuera de micrófono el senador Manuel José Ossandón (RN), luego de que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), en su discurso de la sesión agradeciera a la UDI y Evópoli por apoyar su opción para la mesa.

El comentario fue escuchado por todos los senadores de Chile Vamos, que pusieron cara de incomodidad, pero no le respondieron directamente. En la tarde de ayer, la tensión se notaba entre algunos senadores.

“Traidores”, “hay que salirse de Chile Vamos”, decían algunos senadores de RN en privado al ser consultados por La Tercera PM por la relación con sus pares de la UDI.

En el hemiciclo sólo hubo saludos de cortesía entre RN y la UDI. Algunos, como el senador Iván Moreira (UDI), intentaban bajar la tensión. En ese marco se le vio conversando con Paulina Núñez (RN) por los pasillos de la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputadas y Diputados el tema se tomó los almuerzos de bancada. En RN los legisladores decidieron alinearse detrás del Senado en el sentido de cortar las relaciones y mantenerse en estado de reflexión, mientras que en la UDI algunos hicieron una autocrítica de que se podría haber hecho mejor las cosas y que era importante mantener la unidad. Otros en la Cámara Baja, eran de la idea de radicar la tensión en el Senado y desligarla de los diputados.

Con todo, el debut de Chile Vamos estuvo marcado por otros conflictos internos como la negociación por las comisiones. Ayer en la sesión de sala una molesta Camila Flores (RN) fue a encarar al jefe de bancada de RN, Andrés Longton, por la decisión de sacarla de la Comisión de Constitución. Flores estaba molesta y argumentó una discriminación de género, pero la decisión fue tomada luego de una evaluación de su desempeño en la comisión en el periodo pasado. El tema fue zanjado, luego de que el secretario general, el diputado Diego Schalper (RN), decidiera cederle a Flores uno de sus periodos.

De todas maneras, el tema que se tomó el día fue los disparos que se efectuaron durante el viaje de la ministra del Interior, Izkia Siches, en el cual la derecha salió en bloque a pedir extender el estado de excepción. El diagnóstico era que si bien es condenable la violencia, el hecho fue un error de Siches y abre una oportunidad para mantener la medida en la zona.