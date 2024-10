Jaime Sáez, jefe de bancada FA: “Con Democracia Viva actuamos con el máximo rigor, ojalá que eso sirva de lección para las otras fuerzas políticas”

En medio de la crisis que detonó el caso Monsalve en La Moneda, el jefe de bancada de los diputados del Frente Amplio, Jaime Sáez, asegura que ellos como partido se rehúsan a caer en el comportamiento que tuvo el Socialismo Democrático contra ellos en crisis pasadas.

Es más, enfatiza que son la colectividad más importante de la alianza y que, por lo mismo, su principal obligación es sostener al Ejecutivo. “No podemos actuar igual que los demás”, asegura. Además, propone que el Frente Amplio está preparado para asumir tareas en el comité político y, en particular, en lo que se refiere a seguridad.

20 Diciembre 2023 Retrato al diputado Jaime Saez. Foto: Dedvi Missene

¿Qué tan compleja es la crisis en la que entró el gobierno?

El nivel de complejidad en la que nos metimos como oficialismo, como gobierno, a partir del caso de Monsalve, es algo que vamos a poder dilucidar, creo yo, con mayor nitidez la próxima semana, con los resultados electorales ya en la mano. Evidentemente genera un punto de inflexión en el que el gobierno tiene que sacar una lección importante de poder hacer las cosas de mejor forma, entendiendo que se entra en la recta final. La investigación tendrá que seguir su curso. Ojalá que avance con celeridad, estamos hablando de un delito muy delicado contra una mujer.

¿El Socialismo Democrático ha estado a la altura de las circunstancias en este caso?

No me corresponde a mí entrar a catalogar si han estado a la altura o no. Me parece que tenemos desafíos que son tremendamente importantes. El primero, este fin de semana. Nosotros tenemos un proyecto política de país que tiene que seguir.

Pero Socialismo Democrático arremetió duramente contra ustedes a raíz del caso Convenios. ¿Qué los frena a ustedes de reaccionar de la misma forma?

Nosotros somos el partido más importante del gobierno, nuestra principal obligación es sostener el gobierno en todos los aspectos y pensar en nuestro país. No podemos actuar igual que los demás. Nuestra obligación es mirar esto con la suficiente altura, con la suficiente distancia y entender que no gobernamos solos y que nos necesitamos. El resto tendrá que dar explicaciones por sus conductas. Nosotros tenemos claridad absoluta respecto a la forma en la que se operó desde Revolución Democrática, particularmente para asumir las consecuencias políticas, disciplinarias, judiciales de ese caso. El partido siempre estuvo a la altura, actuamos con una vara de la máxima justicia y el máximo rigor. Ojalá que eso sirva de lección para las otras fuerzas políticas de todo el espectro.

¿Se refiere a la respuesta que tuvieron ante el caso Convenios?

Absolutamente. Nosotros no tuvimos ninguna clase de defensa corporativa. Actuamos con un nivel de severidad y rigurosidad sin precedentes en la política chilena. Y yo creo que eso no ha sido adecuadamente dimensionado. Uno observa cómo se han comportado en los casos Cathy Barriga, Torrealba, todos los alcaldes de la derecha involucrados en casos de corrupción. Hay una forma de reaccionar ante la corrupción, ante la posibilidad de que personas puntuales desvíen el camino, muy distinta. Yo me siento muy orgulloso de que en el Frente Amplio no tenemos vacilaciones en esos temas.

Quizá el Socialismo Democrático es una coalición con poca autocrítica, ¿no?

Nos molesta que nos estén apuntando con el dedo por algo en que no tenemos mayor vela en el entierro. Obviamente que causa indignación. Pero la indignación dura lo que tiene que durar y luego hay que seguir trabajando.

Hubo un altercado con el diputado Raúl Soto. ¿Responde a algo más generalizado?

Cuando hay diputados y diputadas, que se dicen del oficialismo, que promueven retiros de fondos previsionales, que torpedean reformas que son estructurales y tremendamente relevantes, que presentan iniciativas muchas veces inadmisibles en un contexto presupuestario bastante restrictivo, evidentemente que eso va generando molestias. Y que eso no tenga consecuencias. Cuando las bancadas parlamentarias más bien parecen asociaciones gremiales eso genera un problema de gobernabilidad para el país.

¿Ha sido muy desleal el Socialismo Democrático con el gobierno?

Yo no entraría a calificar de esa forma a otros partidos.

¿Cómo evalúa usted el manejo de crisis que ha tenido la ministra Tohá? Ella supo el martes y tardó dos días en tomar acciones.

A mí no me parece razonable que se haya esperado 48 horas. No se actuó de la misma forma en un caso similar como el exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín. Si es que había razones de fondo importantes, razones de Estado, en su momento sería relevante para la opinión pública, para la ciudadanía conocerlas. Y si es que no existieron, me parece que fue un error.

¿Da pie para que salga el gobierno?

Esa es una pregunta que tiene que responder el Presidente de la República, no me atrevería yo a hacer algo así. De todas formas, noviembre marca sí o sí un punto en el que algunos funcionarios del gobierno podrían salir para asumir desafíos electorales.

Si el denunciado hubiese sido militante del Frente Amplio, ¿cree que el gobierno habría tenido las mismas consideraciones con él? Me refiero a esperar dos días, permitirle usar un avión para hablar con su familia, dejar que continúe en funciones y que renuncie en un punto de prensa en La Moneda.

En el Frente Amplio no habríamos consentido algo de esa forma, habríamos actuado antes.

¿Por qué?

Porque hemos construido un relato a partir de decisiones políticas que hemos tomado a lo largo de toda nuestra trayectoria desde que éramos muy jóvenes, desde que éramos estudiantes, respecto a que hay ciertas cuestiones que no son aceptables, sobre las cuales hay que asumir responsabilidades políticas. Como dije anteriormente, en el caso de Democracia Viva, eso ahí ha quedado reflejado.

¿Las respuestas que han tenido los distintos partidos dan cuenta de que la alianza de gobierno definitivamente no logró cuajar?

Yo creo que es una situación muy crítica, muy inesperada, de un altísimo impacto, que naturalmente genera reacciones y todo tipo de subjetividades pueden salir a la luz, justo además en la previa de unas elecciones. Además, un delito contra una mujer, de carácter sexual. Yo creo que por el impacto que generó, obviamente iba a haber reacciones de distintas índoles. Algunas como la de Soto, completamente fuera de lugar. Pero luego hay que seguir. Esta alianza ha sido una alianza de gobierno y el desafío es que sea una alianza política de largo plazo. El país necesita de ese tipo de proyectos en la centroizquierda, del progresismo. No podemos estar armando y desarmando alianzas todos los días.

¿Entonces es partidario de mantener esta alianza política más allá del resultado de la elección de este fin de semana?

Absolutamente. Completamente convencido de eso.

¿No era de interés del Frente Amplio ofrecer alguna carta para ocupar la subsecretaría del Interior?

Yo creo que el Frente Amplio está en condiciones de ofrecer alternativas tanto en Interior como en seguridad, dentro del comité político en general, con mayor fuerza. Eso es algo que tendremos que diseñar colectivamente. Lo vamos a hacer pensando en lo que tenga que ocurrir en noviembre. El día jueves las cosas sucedieron en menos de una hora... El margen de reacción era cero.

No hubo tiempo para mandar currículum.

Claramente no.