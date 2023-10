José Miguel Castro (RN): “No voy a citar a Crispi en otra condición que no sea como jefe del Segundo Piso”

En los pasillos de la Cámara, el diputado y presidente de la comisión investigadora por el lío de platas públicas con fundaciones, José Miguel Castro (RN), ya es objeto de algunas bromas de su pares por el “momento de fama” que está viviendo.

La presión de los legisladores para que el jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi, compareciera ante la instancia fiscalizadora terminó por doblarle la mano al gobierno.

Incluso, por una amplia mayoría la comisión le había pedido al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, que iniciara un procedimiento sancionatorio por la actitud contumaz de Crispi, quien en dos ocasiones anteriores se negó a concurrir a la Cámara.

Si bien ese pronunciamiento de Bermúdez está pendiente, al menos el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda ya expresó por escrito su disposición a asistir en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional, condición que no convence a Castro.

¿Comparte la interpretación del exministro y exjefe de asesores de Sebastián Pïñera, Cristián Larroulet, que los funcionarios de la Presidencia tienen un estatus especial y que Crispi tendría que ir a la comisión, pero en calidad de exsubsecretario?

No, a mí no me parece para nada. No es la interpretación que le ha dado este Congreso. No es la interpretación que le ha dado el contralor general de la República, por una razón bien simple. El contralor dice que Crispi, en el fondo, es un funcionario público, por lo tanto debe comparecer. Otra cosa es que tenga un estatus especial, donde efectivamente nos pueda pedir, para poder contestar una pregunta, una sesión privada, una sesión cerrada. O, por ejemplo, si hay un tema de seguridad nacional, él obviamente puede quedarse callado. Pero, según yo entiendo, y ahí difiero completamente lo que está percibiendo el señor Larroulet, que él tendría por ese estatus la capacidad de no venir y no presentarse frente a una citación.

Aparentemente, por el contrario, la jurisprudencia indica que en los casos de exfuncionarios se extingue su responsabilidad administrativa, ¿o no?

Por eso es que yo sustento 100% la tesis del secretario de la comisión investigadora que, para poder citarlo, involucra el cargo actual de Miguel Crispi, que es de jefe de Segundo Piso. Por eso es que se cursa una citación y no una invitación. El secretario de la comisión le envía esta citación como funcionario público, jefe del Segundo Piso. Y él responde que él no tiene por qué ir, porque él no es un funcionario público. Eso está completamente zanjado por el contralor general de la República. Lo que tiene que entender Miguel Crispi es que nosotros lo estamos invitando como funcionario público. Y, en base a eso, se va a sentar en la comisión y, en base a eso, va a responder. Si él no quiere responder, en algún tema específico, por ejemplo, por seguridad nacional. Bueno, tiene todo el derecho a hacerlo, igual como lo hacen los fiscales, el fiscal nacional, el mismo contralor, que también no nos dan información de un hecho que está siendo investigado.

¿Por lo que entiendo, entonces, ya están abiertos a citar nuevamente a Miguel Crispi?

Primero, yo no voy a citar a Crispi en otra condición que no sea como funcionario público y jefe del Segundo Piso. En cuanto a la citación, eso lo vamos a conversar el día lunes y ahí yo tomaré la decisión si es que espero que se le sancione o se pronuncie la Contraloría o lo invitamos antes. Y esa forma quedaría sin efecto este pronunciamiento.

¿A usted le gustaría tener a manos primero la resolución de la Contraloría? Uds. le pidieron al contralor iniciar un proceso sancionatorio.

Hoy ha tomado tales ribetes el caso, que a mí la multa que se le pueda aplicar a Crispi, la verdad es que es simplemente ya una anécdota. A mí me hubiera gustado tenerlo en la comisión. Pero lo más importante es que este gallito que se ha tratado de hacer por parte de La Moneda al Congreso Nacional, por lo menos, para mí, ya está resuelto. Entonces, la calidad en la que él venga va a ser en la calidad que determinó el contralor general.

¿Pero entonces ustedes esperen que el controlador igual lo sancione, o no es tema?

Es parte de los hechos. Yo no estoy preocupado por la sanción.

La solicitud de Uds. es para que fuera sancionado.

Sí, la solicitud fue esa, obviamente, pero yo ahora primero quiero escuchar primero a los distintos personeros de la comisión y, en base a eso, sopesaré qué es más importante: si la sanción que nosotros solicitamos o la presencia del señor Crispi como funcionario público.

¿Cree que con este caso lograron un precedente para el futuro para poder fiscalizar a asesores presidenciales? ¿Ganaron ese punto como Cámara de Diputadas y Diputados?

Aquí ha ganado el Parlamento en cuanto a validar sus potestades fiscalizadoras. Eso quedó sumamente claro y uno puede ver las reacciones de La Moneda, con un Miguel Crispi que baja la cabeza y dice estoy dispuesto a ir. No hay nadie que tenga un estatus distinto. Una persona que ocupa un auto fiscal con chofer, una persona que recibe un sueldo fiscal, que va todos los días a la Presidencia de la República, que tiene un email institucional, que le pagan un teléfono y que por lo demás está a cargo de orejear al principal funcionario público que tiene el Estado, que es el Presidente, yo creo que esa persona es un funcionario público.