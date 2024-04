Agosto del 2023 y el abogado Daniel Zeltzer ya sospechaba que su dinero no lo recuperaría. Eran más de $22 millones que la empresa de su amigo Ariel Sauer, Factop, aún no le devolvía. Aquejado por la falta de respuesta le pidió que ambos se reunieran en un Starbucks.

“No te creo nada que me vas a pagar”, le dijo Zeltzer, lo cual relató en su declaración a la Fiscalía. “Ariel me dijo que iba a estudiar cómo hacer la devolución porque estaba complicado y no tenía caja, pero como compañero del Instituto Hebrero no les haría ese daño a sus amigos”, detalló. Es que este caso tiene mucho de amistades y una “hermandad” de larga data que se derrumbó por completo con la caída de Factop.

Ariel y su hermano Daniel Sauer, más su padre Alberto, fueron formalizados el lunes por la Fiscalía. Lo mismo quien fuera su amigo y socio en el factoring, Rodrigo Topelberg, y el abogado Darío Cuadra, más el exgerente de la empresa, Luis Flores. El Ministerio Público investiga presuntos delitos de estafa, facilitación de documentación tributaria falsa, lavado de activos y otros delitos, en un esquema donde la emisión de boletas falsas habría sido fundamental.

La Fiscalía, en conjunto con la PDI, han recopilado más de 15 mil páginas con información respecto del caso, donde las pesquisas no solo están concentradas en el esquema de defraudación que tenía el factoring, sino que también en todo lo que lo que tenía que ver con sus principales socios. Desde sus viajes, estilo de vida y también la manera en que estaban buscando saldar las deudas con sus acreedores.

Joyas en las oficinas de Factop y viajes a Panamá: el zoom de la Fiscalía a los movimientos de los Sauer y Topelberg

Una moneda de oro en la oficina

Para zambullirse de lleno en los movimientos de Factop, la Fiscalía necesitaba todo lo referente a sus principales socios y para eso el allanamiento a las oficinas de empresa era fundamental.

Así, el 22 de febrero la PDI llegó hasta Alonso de Córdova N°5320, piso 6, en Vitacura. Ese día requisaron chequeras, talonarios y todo lo que pudiera dar pistas de los movimientos financieros de los Sauer y Topelberg, sin embargo, los detectives se encontraron con una sorpresa: joyas. Muchas joyas de oro que estaban guardadas en la oficina.

En concreto, la PDI incautó 91 “alhajas” y una “moneda de oro”, las cuales quedaron resguardadas en la Fiscalía para luego mandarlas al Departamento de Tasaciones del Ministerio del Trabajo y Prevención Social.

El informe sobre las joyas se remitió a la Fiscalía el 21 de marzo, dando cuenta que las especies requisadas desde la oficinas de Factop, tenían un avalúo de $17.485.500. “Se han valorizado en esta tasación los metales nobles (oro amarillo, oro blanco y plata) y los diamantes, en sus diversas tallas”, dice el informe,

Del listado, la moneda de oro registra un valor de $1 millón, pues su descripción da cuenta que 21,6 kilátes y tiene un data del año 1925. El resto de joyas promedias los $450 mil, salvo un par de aros, también de oro, de 18 kilates, con cinco piedras, que fueron tasadas en $1.320.000.

Panamá

La PDI también buscó las salidas de los socios de Factop al extranjero. La sospechas sobre los movimientos de dinero en cuentas del extranjeros están instaladas en la investigación de la Fiscalía y, por lo mismo, tener el registro de sus viajes era fundamental.

Por lo mismo, el 6 de diciembre del 2023, la PDI consultó en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional de nuestra Institución, “con la finalidad de obtener el registro de viajes de los últimos cinco años de Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein y Rodrigo Topelberg Kleinkopf”.

La respuesta llegó a los pocos días. La PDI obtuvo información sobre un viaje realizado por ambos hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg con destino a Venezuela en el vuelo CM118, el 30 de octubre del 2021.

Sin embargo, el regreso sería por Panamá, a través del vuelo CM118, el 5 de noviembre de ese año.

La Fiscalía consultó a más de un testigo del caso del motivo de este viaje. “No recuerdo haber gestionado algún viaje a Panamá. Pero cuando viajaban lo hacían todos juntos, tanto Daniel, Ariel y Rodrigo. También estas labores las realizaba la asistente de Rodrigo. Para mí, nunca sospeché de nada, nunca observé discrepancias con alguna persona, todo funcionaba bajo la normalidad de la oficina. No había nada que me hiciese pensar que pasaba algo malo, me sorprendió la querella de Rodrigo Topelberg, para mí fue una sorpresa, nunca los vi pelear entre ellos, salían siempre juntos, tampoco hablaban mal uno del otro. La última vez que los vi en julio de 2023″, relató a la fiscalía María José Cáceres, captadora de clientes de Factop.

Terrenos a la venta

Las declaraciones de víctimas y testigos de los negocios de Factop han sido piezas claves para el Ministerio Público. A partir de ahí han ido completando el mapa que busca desentrañar la manera de operar de la firma.

Es en esa línea que han surgido nuevas aristas hoy en la mira de los investigadores, como por ejemplo, en cómo se buscaban saldar las deudas con sus clientes, a través del ofrecimiento de terrenos, algunos, incluso, regularizados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Rafael Arueste declaró en noviembre del 2023 ante los fiscales, pues invirtió $200 millones en Factop. En su testimonio relató que “una vez que llegó la fecha acordada, no pasó nada y la respuesta que daba Daniel con Ariel, eran disuasivas, que lo disculparan y que estaban a la espera de un dinero que recibirían y que además estaban vendiendo, según ellos, una participación que tenía en Grupo Patio que correspondía supuestamente al 1,5%”.

Agregó que “como no sucedió dentro de todas las mentiras que me dijeron, Daniel me ofreció terrenos, bonos de Larraín Vial, lo que era para ganar tiempo, porque era verdad, menos las fechas que señalaban en que devolverían el dinero, Y no fue aceptada por mí y menos por mis amigos que igual habían invertido. Cuando Daniel me propuso los terrenos, yo le dije que le enviara la información a mi abogado”.

Sin embargo, esto no prosperó, pues se dieron cuenta que este movimiento era irregular, algo en lo que coincidió Eduardo Berdichevsky, dentista, y quien también invirtió más de $200 millones en la firma. “Considerando que no recibía mi dinero, Daniel Sauer nos dijo que nos ofrecía unos terrenos, los que se ubicaban en Placilla, a lo cual le solicité la tasación del terreno indicado, el cual incluía el celular de un tasador, a quien llamé por teléfono, quien me respondió si llamaba por los Sauer, respondiendo que no me metiera en eso, porque esos terrenos estaban tomados y otros tenían unos cotainer que no podían sacar, ya que eran llevados desde el Puerto de Valparaíso”, relató.

Pero, Sauer insistió, según declaró ante los investigadores: “Le dije que no me interesaba los terrenos porque habían tomas y casas construidas. Así, nuevamente me ofreció un terreno en Talcahuano y Palena, respondiéndole que no me interesaba y que solamente quería que me devolviera el dinero. Desde ahí, nunca más supe de él y tampoco lo llamé”.

Los socios de Factop deberán ahora, a través de su defensas, despejar cada una de las dudas de la Fiscalía -y también de los tribunales- respecto de qué pasó con el dinero invertido en una firma que la PDI sigue investigando.