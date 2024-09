Julio Borges, dirigente opositor venezolano: “El papel de Boric es abrirle los ojos a la izquierda para que se deslinde completamente de Maduro”

Expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (2017-2018) y excomisionado de Relaciones Exteriores del ya destituido gobierno liderado por Juan Guaidó, Julio Borges fundó hace 24 años el partido Primero Justicia, en el que también milita el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski.

Al igual que otros dirigentes de la oposición venezolana, Borges ha sido agredido físicamente en varias ocasiones y acusado de golpes de Estado, intentos de magnicidio y conspiraciones por el régimen chavista. Debido a esta persecución se ha exiliado en República Dominicana, en Colombia y desde 2021 en España.

En conversación vía Zoom con La Tercera, Borges, actual vicepresidente de estrategia, comunicación y relaciones internacionales de Primero Justicia, analiza los alcances de la amenaza del régimen de Nicolás Maduro de arrestar al excandidato presidencial de la oposición, Edmundo González, así como los intentos de mediación internacional tras la crisis poselectoral y la ola de represión desplegada por las autoridades chavistas.

La emisión por parte de un tribunal de Venezuela de una orden de arresto contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, de 75 años, generó amplio rechazo internacional. Pero entiendo que, según las leyes venezolanas, las personas mayores de 70 no van a prisión. ¿Es así?

En nuestro Código Penal, en teoría, una persona mayor de 70 años no puede ir a la cárcel y entiendo que cumple la pena en su casa. Ahora, eso no quita que ese tipo de cosas sean tomadas en cuenta por la dictadura en este momento. Eso es algo que pasan de largo totalmente.

Tras conocerse esta medida judicial, la líder opositora María Corina Machado consideró que el gobierno de Nicolás Maduro ha “perdido toda noción de la realidad” y aseguró que con esto “sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”. ¿Comparte esa opinión?

Lo importante que hay que preguntarse es cuál es la lógica detrás de este tipo de medidas y, hasta ahora, y esto es importante destacarlo, a pesar de la sobredosis de represión que ha inyectado Maduro a toda la sociedad, porque no es nada más a la dirigencia política o a los periodistas, también incluye a la sociedad civil, a las ONGs, a la iglesia y todo lo que es sociedad organizada, ha habido un nivel de rebeldía y de resistencia de la gente que Maduro, con todo y la represión, no ha podido apagar. Y con esto busca, de alguna manera, tratar de arrinconar a Edmundo y tratar de ver si con esto logra quebrar lo que ha sido este espíritu de rebeldía que se mantiene hasta ahora, y buscan que Edmundo tome una decisión, que es, en un momento dado, la de irse de Venezuela. Pero su abogado, José Vicente Aro, declaró de manera clara que Edmundo González no estaba planteado bajo ninguna circunstancia irse del país y que él se iba a quedar con la gente, con los venezolanos, acompañando este proceso de lucha que no ha terminado y que sigue totalmente en pleno fragor para imponer la voluntad del pueblo del 28 de julio.

El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González observa el día en que emite su voto en las elecciones del país, en Caracas, el 28 de julio de 2024. Foto: Reuters

Edmundo González se encuentra en la clandestinidad desde el 30 de julio. ¿Entonces la declaración de su abogado significa que el excandidato aún permanece en Venezuela?

Sí, con total seguridad él está en Venezuela. Él está totalmente en resguardo, por llamarlo de alguna manera. Muy poca gente tiene acceso a saber dónde está él. Creo que la medida (de ordenar su arresto), de alguna manera, busca, dentro de la lógica de una dictadura, tratar de forzar a Edmundo a que se vaya de Venezuela, pero su respuesta es muy valiente al decir “mira, con esto no me voy a ir de Venezuela, ni van a obligarme a que me vaya a Venezuela”. Y eso al final, esa respuesta de Edmundo lo que hace es mostrar más la debilidad de Maduro que lo único que tiene es la fuerza bruta en este momento y absolutamente más nada.

Además del rechazo de varios gobiernos occidentales, el anuncio de la orden de captura contra González estaría precipitando nuevas sanciones de EE.UU. contra funcionarios del gobierno de Maduro, según informó Bloomberg. ¿Cuál es la apuesta del régimen con esta amenaza, considerando las eventuales represalias que enfrentará si concreta la detención del excandidato opositor?

Con la detención, por supuesto, pero aún sin la detención, nada más con la intención de reprimir a quien ganó las elecciones presidenciales el 28 de julio y además de esa represión particular sobre Edmundo, lo que ha sido la ola que se ha desatado contra toda la población, ya Maduro se coloca en un nivel y en una situación en la cual creo que el mundo libre se está dando cuenta que no hay ningún tipo de consideración de Maduro por buscar una solución política a lo que sucede en Venezuela. Y eso es importante que lo tengamos claro y me parece que los países que hoy por hoy están tratando de liderar esa solución, fundamentalmente Brasil, Colombia y México, deben dejar cualquier consideración ingenua con Maduro. Maduro hoy por hoy, su cuadrante, su posición, su decisión política es estar completamente de lado de las potencias que en este momento están conformando como una especie de bloque no democrático en el mundo. Me refiero a Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua. Maduro quiere ser parte protagónica de ese club y por eso hoy estos países tienen puerta abierta para operar en Venezuela de la manera que ellos quieran. Por ejemplo, algo tan delicado como la seguridad de Maduro está en manos de rusos y de cubanos, porque Maduro es parte ya de ese sindicato de dictadores. E igualmente todo lo que significa buena parte del entrenamiento de las Fuerzas Armadas está en manos de países como Irán. Entonces, yo insisto en esto porque el problema de Venezuela hace tiempo dejó de ser un problema local y es un problema geopolítico mayúsculo desde el punto de vista social por temas como la migración, que Chile lo ha vivido en carne propia, o temas de alguna manera políticos como es la penetración de intereses y agendas anti Occidente en el corazón de América.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hacen un gesto antes de una cumbre con mandatarios de América del Sur para discutir el relanzamiento de Unasur, en Brasilia, el 29 de mayo de 2023. Foto: Reuters

¿Considera que la mediación que están llevando a cabo los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador pueda lograr algo?

Yo creo que hasta ahora los avances son minúsculos. Esa es la verdad. Yo creo que hay que agradecer, obviamente, que ellos estén de alguna manera empeñados en tratar de construir una solución política, pero hasta ahora las propuestas que se han puesto sobre la mesa adicionalmente son propuestas que ni el país ni los líderes del país compran. Como, por ejemplo, lo que ha insistido Celso Amorim de repetir las elecciones. U otro tipo de propuestas que han surgido como intentar buscar algún tipo de negociación para una especie de co-gobierno. Eso tampoco tiene ningún tipo de aceptación. Entonces, lo verdaderamente profundo es que tanto Lula como Petro y López Obrador se ufanaban de alguna manera de ser los líderes continentales de la izquierda y se dan cuenta que esta izquierda al final, al momento de la verdad, no solamente los desprecia, como hizo Daniel Ortega en Caracas, sino que también los desconoce. Por boca del propio Maduro, la última vez que habló sobre este tema, claramente dijo que él no había hablado después de las elecciones del 28 de julio con ninguno de estos presidentes.

Creo que merece atención especial la diferencia con la cual el presidente de Chile ha actuado, que a mí me parece valioso, que ha dicho claramente que la dictadura de Venezuela no es la izquierda. Y eso creo que hay que tomarlo con mucha importancia, porque una de las cosas más importantes que hay que hacer con Maduro y que uno espera de un AMLO, de un Petro o de un Lula, es que también rompan ideológicamente con Maduro y no traten de plantear esto como un problema de derechas e izquierdas, sino como un problema de dictadura versus democracia. Eso me parece que lo aísla mucho más a Maduro en lugar de protegerlo como se ha protegido a Cuba bajo un romanticismo de izquierda, que no es otra cosa que la peor dictadura de la región.

Tras el fallo del Tribunal Supremo a favor de Maduro, Boric dijo que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones”.

Y en ese sentido, ¿cree que Boric podría jugar un rol más protagónico?

Yo veo que el papel de Boric, en mi opinión, y lo considero valioso, es abrirle los ojos a la izquierda en América Latina y en Europa para que entiendan que el problema de Maduro no es un problema de izquierdas versus derechas. El problema de Maduro es un problema de totalitarismo versus democracia, y la prueba está en que países como Rusia, que son países de derecha, por así decirlo, están totalmente apoyando a Maduro, apoyando a Ortega, porque su interés es ir contra Europa o contra Estados Unidos o contra Occidente. Entonces el problema es más complejo que simplemente hablar de derechas e izquierdas. Es un problema geopolítico enorme, con unas consecuencias enormes para el futuro de la estabilidad democrática en Occidente, y a veces siento que los países no están viendo con claridad la amenaza que significa desarrollar una segunda Cuba, pero con petróleo, con gas, y con todas las riquezas que tiene Venezuela. Entonces, en ese sentido, el papel de Boric me parece que sería ya bastante importante si él continúa abriéndole los ojos a la izquierda, sobre todo en América Latina y en Europa, para que se deslinde completamente de Maduro, y lo ponga en el cuadrante de dictador donde corresponde.

Activistas de la oposición y familiares de presos políticos protestan frente a la sede del Ministerio Público, en Caracas, el 18 de julio de 2024. Foto: Reuters

Por último, ¿hay algún otro tema que quisiera destacar de la actual crisis que afecta a Venezuela?

A mí me parece que un tema también importante y que abona a todo esto que estamos hablando tiene que ver con los derechos humanos. Lo que se ha vivido en Venezuela, en términos, por ejemplo, de detenciones de menores de edad, de niños, de mujeres, el tema relacionado con la represión sobre los oficiales jóvenes en las Fuerzas Armadas, la detención de los líderes políticos de la oposición venezolana, es algo que, de alguna manera, quisiéramos que nos ayudaran a ponerlo sobre relieve, porque no es solamente el caso de una elección fraudulenta, sino de una ola represiva generalizada. Hablamos de decenas de miles de personas que, unilateralmente, por ejemplo, les han anulado los pasaportes para salir del país. Se habla más o menos de 25.000 personas que de un día para otro les anularon su pasaporte en Venezuela por razones políticas. O, por ejemplo, el hecho de que una persona esté en la calle normalmente y la policía la detenga, le revise el teléfono y si tiene cualquier mensaje político contra Maduro o va preso, o le quitan el teléfono o lo extorsionan quitándole dinero. Todo esto es para sembrar una ola de miedo, no ya ni siquiera en el mundo político y social, sino en la generalidad de la población. De manera que hacer visible toda esta violación masiva de derechos humanos la agradecemos profundamente.