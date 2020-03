La advertencia del director en pugna con la ANFP: “Estoy consciente de que mi renuncia genera nuevas elecciones”

Martín Iribarne había optado por el silencio. Refugiado en Buenos Aires, ciudad en la que está hace un par de semanas por asuntos familiares, el director de la ANFP ha ido enfrentando su abierto conflicto con Sebastián Moreno, presidente del organismo. Al director quieren sacarlo de Quilín. Lo acusan de abuso de poder en su cargo, luego de ue Deportes Valdivia presentara argumentos en contra de se actuar a favor de La Calera (club al que pertenece) por la propiedad del pase de Erick Wiemberg.

Pero la renuncia de Aldo Corradossi abrió un nuevo escenario. La salida del secretario general, que se concretó formalmente el viernes pasado, deja en serios aprietos la administración de Moreno. Mientras algunos presidentes insisten en que la salida del exdirigente de Audax Italiano obliga a ir a elecciones, pues ya le renunciaron tres miembros de la mesa (Albagli, Fazio, Corradossi) y solo logró insertar a Marcos Kaplún, en la ANFP advierten que mantienen el quórum requerido para dirigir al fútbol chileno.

En entrevista con La Tercera, Iribarne da detalles de los pasos que tomará. Se muestra sorprendido por la renuncia de Corradossi, pese a que intenta no inmiscuirse en el tema, pues asegura no estar al tanto de los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado.

¿Habló con Sebastián Moreno durante los últimos días?

No. No he hablado con Sebastián. Sí he leído por ahí en la prensa que me ha tratado con distancia.

¿Supo que quería promover un voto de censura en su contra por el caso Wiemberg?

Leí que quería promover un voto de censura en mi contra. Es un hecho que no corresponde, tiene un sesgo más publicitario de su parte que algo real.

El voto de censura que Moreno quiere aplicarle se ampara en la investigación sobre el caso Wiemberg. ¿Pudo acceder a ese informe?

No. No tengo el informe al que ha hecho referencia Sebastián. Es irregular que me entere por la prensa y no por los encargados de entregarme el informe. No me lo han enviado. Ese informe fue hecho por funcionarios que dependen del presidente de la ANFP y él transformó la situación en algo más personal que institucional.

¿Sigue insistiendo que no intervino en el caso Wiemberg? El presidente de Valdivia presentó diálogos de WhatsApp para inculparlo...

Solo intervine para aclarar un contrato que se gestionó cuando yo era gerente general de un club. Quién mejor que yo podría aclarar el sentido del contrato si yo lo negocié y gestioné. Nunca hubo imposición de nada. Incluso funcionarios de la ANFP, sobre los que tengo ascendencia, resolvieron en favor de Valdivia algunas presentaciones.

¿Va a renunciar al directorio?

Hoy, después del trato recibido de parte del presidente, en forma desproporcionada, lejana y con absoluto desapego a la realidad de las cosas, estoy pensando en dar un paso al costado. No puedo trabajar con alguien que toma los temas en forma personal. Más aún si siempre lo apoye, desde que me integré a su lista de directores.

¿Tiene decidido dar un paso al costado o no?

Solo estoy madurando la decisión. No quería dar la pelea por aclarar lo de Valdivia fuera de la ANFP . Estaba a la espera de una señal de Sebastián, pero esta no llegó.

Tres de siete directores. ¿Por qué le renuncian a Moreno?

Las renuncias de los Directores, como posiblemente la mía, tendrán cada uno su motivo. Es claro que es un momento para una autocrítica.

¿Asume que su renuncia genera inestabilidad en el mandato de Moreno?

Estoy consiente de que mi renuncia genera que existan nuevas elecciones en la ANFP. Algunos clubes por temas de fondo y gestión me han llamado para que por favor renuncie y se termine con la falta de conducción. La inestabilidad no se provoca por mi renuncia, esta es una consecuencia de las malas decisiones y tratamiento de un conflicto que fue aparente.

La Calera, club al que representa, envió una carta a la ANFP pidiendo que Sebastián Moreno se reste de su cargo mientras se resuelve su situación legal con Codelco. ¿Le parece grave el caso?

Absolutamente. Es más grave que mi situación y no ha existido ni cerca el mismo trato de parte de los mismos que me investigan a mí, por ejemplo, el Oficial de Cumplimiento o la Comisión de Ética.