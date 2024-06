La arremetida de Carter contra Hoffmann y el intento de la UDI para hacer control de daños tras la derrota en las primarias

Ocho fotos con las caras de los candidatos UDI ganadores de las primarias de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) fueron puestas este lunes en el podio que el partido liderado por Javier Macaya usa en sus habituales puntos de prensa. Ahí figuraban los siete vencedores en los comicios de alcalde, y el triunfante en la primaria de gobernadores de Aysén.

Si bien el análisis que se hizo en el bloque es que la UDI perdió frente a RN -debido que este partido ganó más primarias, los superó en votos y venció en la emblemática comuna de Lo Barnechea para la derecha-, hoy desde el gremialismo quisieron recalcar que no se sintieron como los perdedores de los comicios. Fue así que se transmitieron varias señales.

De esta forma, la tienda de Macaya destacó la incorporación de independientes dentro de su proyecto político. Uno de los que llamó la atención fue que apareciera el ganador en La Florida, Daniel Reyes, dentro de las fotos de las cartas victoriosas.

Primero porque en principio Reyes quería ir como candidato en cupo de RN, y Macaya en medio de la negociación, exigió que fuera por la UDI. En segundo lugar, porque tanto Reyes como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, arremetieron este domingo contra la secretaria general del partido, María José Hoffmann, por no haberse sentido apoyados durante la primaria.

Anoche, Reyes sostuvo que “hubo alguien por ahí que por supuesto no está acá, que me dijo que cómo pretendía ser candidato si a mí no me conocía nadie”, mientras que Carter recalcó que “durante la inscripción de las candidaturas, la UDI se opuso a las primarias. En ese contexto la secretaria general de la UDI se permitió un comentario que es muy lamentable, que debe ser erradicado de la política, decir que a ti no te conoce nadie. Enhorabuena estamos en un país donde pueden llegar tan alto como sea su esfuerzo. No es la forma de tratar a nadie”.

El jefe comunal, además, agregó: “Fue en un contexto de una reunión donde se resolvió el tema de la primaria, la secretaria general se mandó un comentario que espero que corrija”.

Hoffmann, al ser consultada si correspondía considerar a Reyes como propio, sostuvo que “para inscribir primarias se requiere nuestra firma. Nosotros impulsamos la primaria. En esto hay que tener humildad en el triunfo (...). Hoy día lo que corresponde es apoyar al candidato Reyes.

En este contexto, como parte del control de daños, Macaya tenía contemplado reunirse durante este lunes con el “delfín” de Carter para abordar las tensiones. En esa línea, el comando de Reyes también se molestó porque la UDI no se dirigió al comando a saludarlo tras el triunfo, en circunstancias que el gremialismo sí estuvo con la vencedora en Puente Alto, Karla Rubilar. Sin embargo, en el partido de Macaya argumentaban que hubo un problema de traslado, en medio de las lluvias en Santiago.

“Iba a asistir a La Florida a reunirme con él, pero después de haber conversado con él y haberlo felicitado, concordamos que nos reuniremos con él. Para nosotros es súper importante contar con un candidato así de competitivo”, sostuvo Macaya.

La UDI elaboró un documento con un análisis de los resultados por el encargado de la negociación, Jaime Coloma, en el cual se destacaron algunos datos de los resultados. Así, se relevó que el sector pudiese haberse puesto de acuerdo con primarias, a diferencia de otros partidos, y que con el resultado de estos comicios internos se consiguió avanzar en la planilla de candidatos que irán a la papeleta de octubre, la que según el sector sumaría cerca de 300 lugares ya definidos.

En el mismo texto también relevaron como un análisis positivo el hecho de que se superó en votación al oficialismo en algunas comunas, donde ambas coaliciones competían: Puente Alto, La Florida, Lo Barnechea, Pucón y Futrono.

Otra señal fue recalcar la unidad que han promovido en el sector, y para ello lo ejemplificaron con la visita que hizo Carlos Ward (UDI) al comando de Felipe Alessandri (RN) tras ser derrotado en las primarias de Lo Barnechea. En el partido afirman que, según los sondeos internos que manejaban, una derrota de Ward era un escenario posible, por lo que lo tenían contemplado como eventual flanco.

A eso se suma que desde la UDI quisieron restarle dramatismo a derrotas en el denominado “barrio alto” afirmando que existen otros sectores de importancia para volver a lo que fue el partido en el pasado, con el concepto de la “UDI popular” cuando la tienda convocaba a sectores más vulnerables. Así, por ejemplo, relevaron la victoria que tuvo el concejal Agustín Iglesias (indep.- UDI) en Independencia frente al histórico dirigente de RN, el concejal Rodrigo Barco. De hecho, en la puesta en escena que hizo la UDI este lunes Iglesias fue invitado al frente junto al timonel Macaya y a la secretaria general María José Hoffmann.

RN fue el ganador de la jornada de las primarias. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En la UDI relevaron que, a diferencia de RN, el gremialismo sí consiguió una gobernación, con la victoria de Marcelo Santana en Aysén.

La UDI también tenía preparada una respuesta de antemano, luego de que RN argumentara que el gremialismo debe ceder la gobernación en Valparaíso después de que el partido de la estrella tricolor los venciera en comunas de esa región como Quilpué y Limache. Ahí se disputan el cupo la secretaria general María José Hoffmann (UDI) y el exdiputado Luis Pardo (RN).

De todas maneras, el análisis que se hacía en la disidencia de la UDI -en medio de las elecciones internas de diciembre- es que el resultado muestra un declive de cara a los comicios de octubre. Se estima que en concejales podrían salir en tercer lugar después de RN y el Partido Republicano, y se considera que hay una carencia de candidatos para las elecciones de gobernadores, y que en los comicios de alcaldes no hay comunas “relevantes” que mostrar.

“En casi la mitad de las elecciones donde participamos tuvimos éxito”, sostuvo Macaya en respuesta a las críticas, agregando que “hay una primera etapa que se cierra con esto”.