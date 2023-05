La arremetida (y el lobby) a último minuto de los “partidos callampa” para suavizar el umbral electoral de 5%

“Yo creo que una cláusula de un 5% va a eliminar, perdonando la expresión, a los partidos callampa y va a hacer florecer partidos más grandes”. La frase es del comisionado Teodoro Ribera (RN) y la esbozó a inicios de abril. Sus palabras apuntan a una de las ideas fuerza que ha diseñado la Comisión Experta para combatir la fragmentación política y mejorar el sistema político.

Se trata del umbral electoral, la barrera que aprobaron en general los comisionados y que exige que los partidos obtengan al menos el 5% de los votos a nivel nacional para participar de la repartición de escaños.

Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional. El cálculo del porcentaje señalado se hará según el escrutinio general practicado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Artículo 48.2 aprobado en general por la Comisión Experta

El concepto de los “partidos callampas” ha sido comentado -medio en broma, medio en serio- por varios comisionados en los pasillos del Congreso. Si se analizan los resultados de la elección parlamentaria de 2020, las únicas colectividades que sacaron más de un 5% fueron RN, PDG, UDI, Partido Republicano, PC y PS. La simulación no es del todo precisa ya que si el umbral se aprobara, los incentivos están puestos para que los partidos puedan fusionarse.

Pese a que la idea de la barrera del 5% está sobre la mesa hace semanas -y fue visada sin problemas por el pleno- la última semana los partidos más afectados se han activado fuertemente para intentar suavizar la norma. “Empezó el festival de presiones”, comentó uno de los comisionados.

El lobby

El viernes de la semana pasada, poco después de las 13.30 de la tarde, el presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, llegó hasta el Congreso en Santiago para tener una reunión con el comisionado socialista Gabriel Osorio.

Ambos se reunieron en la sala de los presidentes por cerca de 15 minutos. Fue ahí cuando Cubillos transmitió la preocupación que existe por la aplicación de esta barrera que, de haber existido en la última elección parlamentaria, los habría dejado fuera del Congreso, donde actualmente tienen dos diputados.

Conocedores de ese encuentro cuentan que el timonel radical aprovechó de abordar una enmienda que permite que los partidos que no cumplan con el umbral puedan federarse. Sin embargo, Osorio es un público defensor del umbral, por lo que no fue una sorpresa que no mostrara señales de matizar una idea que -ha asegurado- es una herramienta útil para mejorar la gobernabilidad. En esa línea fuentes de la comisión comentan que Osorio le habría dicho que si quieren buscar apoyos para la enmienda de la federación no cuenten con él y que en el pleno argumentará en contra de esa indicación.

“Esperamos que salga una norma de mitigiación o de federación de partidos que permita cerrar el ciclo electoral con una norma que establezca estabilidad institucional para los partidos y posteriormente aplicar de manera gradual el umbral, si así fuese considerado pertinente por el Consejo Constitucional para implementar dicha normativa”, afirma Cubillos quien agrega que esta misma preocupación fue comentada con el oficialismo en Cerro Castillo.

Otro de los partidos oficialistas que está en alerta por el umbral es el Partido Liberal, que en la última elección parlamentaria obtuvo menos del 5% nacional -tres diputados-, por lo tanto se vería afectada por la barrera. Fuentes de la comisión comentan que uno de los líderes del PL, el diputado y presidente de la Cámara Vlado Mirosevic, tuvo un encuentro informal con Osorio a fines de la semana pasada cuando se toparon en el pasillo del Congreso en Santiago.

Una de las opciones que analiza la subcomisión de sistema político para calmar a los partidos más chicos -al menos hasta la semana pasada- era la incorporación de un artículo transitorio que suavice el umbral y el 5% no aplique “bruscamente” en la elección parlamentaria del actual ciclo político, fijada para 2025. Si esa alternativa no concita el apoyo de los comisionados, fuentes de la instancia agregan que sí existe la intención de buscar otras medidas para suavizar la entrada en vigencia de la barrera.

La Federación Regionalista Verde Social (FRVS) es otro de los partidos que está tratando de incidir en este debate. La colectividad también vería frustradas sus intenciones de tener representación parlamentaria en caso de que el umbral esté instalado, dado que sacaron menos del 5% a nivel nacional en 2021 (2 diputados y dos senadores).

“Estamos presentando una iniciativa que venimos presentando hace mucho tiempo para cumplir federadamente, o sea que dos o más partidos se puedan unir a través de una de una federación de partidos para cumplir el umbral y actuar como uno solo en el respectivo periodo presidencial, pero creo que no es suficiente, podrían haber menos partidos, pero si esos menos partidos sus diputados y senadores son indisciplinados y actúan cada uno por su cuenta, se pierde todo el sentido que se busca de evitar la proliferación de organizaciones políticas”, comentó el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien es el encargado de este tema al interior del partido.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

Otro de los partidos que teme desaparecer en caso de que exista el umbral es la Democracia Cristiana. El asunto, de hecho, fue abordado en el último consejo nacional de la colectividad. En esa instancia el timonel decé, Alberto Undurraga, reveló que tienen temor de desaparecer y apuntó sus críticas directamente al comisionado Osorio.

Este partido ingresó la indicación de la federación a través de su comisionada Paz Anastasiadis. De hecho ante todos sus alegatos, los expertos oficialistas le han transmitido a la colectividad que gestionen a través de Anastasiadis los 14 votos necesarios para que la indicación prospere. Algo que, en todo caso, es casi imposible debido a que es un consenso transversal que el umbral debe mantenerse y no “desdibujarlo”.

Durante los últimos días la subcomisión de sistema político ha estado revisando las enmiendas para ver aquellas indicaciones que son de consenso y en cuáles pueden llegar a una “unidad de propósitos”. La idea es hacer una “votación económica” en la que se pueda despejar rápidamente todo en lo que están de acuerdo y dejar para después los asuntos más problemáticos.

Respecto del umbral, existe la posibilidad de que el oficialismo apoye la enmienda de la derecha que pretende agregar una excepción a la barrera: si un partido no logra el 5%, pero consigue ocho escaños, igual se consideraría cumplido el requisito para acceder al Congreso. Una idea que fue apoyada por el Servel y también por otros expertos externos a la comisión como Sergio Toro.

La votación de las indicaciones en esta instancia quedaría para el martes de esta semana y el nudo más importante -las normas sobre sistema electoral- siguen pendientes, ya que los seis expertos aún no llegan a acuerdo sobre este asunto.