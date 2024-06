La competencia por la derecha que acecha a Camila Merino en Vitacura

Un nuevo flanco asoma para Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) en la zona oriente de la región Metropolitana. Y es que el Partido Social Cristiano (PSC) está en conversaciones para presentar al abogado Raúl Meza -quien ha representado a los presos de Punta Peuco- como candidato a la municipalidad de Vitacura, donde la coalición espera reelegir a la actual alcaldesa, Camila Merino (Evópoli).

“Efectivamente, nos hemos reunido con parte de la directiva nacional para conversar respecto a una candidatura independiente a alcalde por la comuna de Vitacura en el cupo del Partido Social Cristiano, como también, la de convocar a candidatos a concejal independientes por la comuna”, confirmó Meza a La Tercera.

Así, el jurista -quien espera ir con cupo de los socialcristianos a las municipales- también se encuentra conformando un equipo de independientes que esperan llegar al concejo municipal de la comuna. Entre estos, Jacqueline Pinochet, hija menor de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart; y Jorge Matthei, primo hermano de la actual alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

Al respecto, Meza aseguró que “estamos convencidos que los valores y principios que defiende esta colectividad son plenamente coincidentes con aquellos que han sido nuestra bandera de lucha política en estos años, como lo son la patria, la familia, la vida y una concepción occidental cristiana de una sociedad libre y respetuosa de su historia, sus tradiciones y sus signos patrios”.

Así también, desde su entorno indican que esperan hacerle frente a los partidos tradicionales y ofrecer una candidatura alejada de ese mundo. En ese sentido, recalcan que es una iniciativa que nace desde independientes y algunas juntas de vecinos de Vitacura.

De esta forma, los socialcristianos no solo competirán con Chile Vamos por la comuna de Santiago, donde llevan al abogado Aldo Duque -quien se espera empiece a militar después de los comicios de octubre- contra el exministro Mario Desbordes (RN), sino que también esperan arrebatarles un municipio que históricamente ha pertenecido a la coalición.

En el partido, eso sí, son cautos a la hora de ratificar los nombres, pues según fuentes de la colectividad, tienen un plazo autoimpuesto del 7 de julio -para el caso de la directiva regional- y el 14 del mismo mes -para la nacional- en el que proclamarán a sus cartas para la contienda municipal.

Sin embargo, hay otra complicación que inquieta a la tienda liderada por la diputada Sara Concha. Y es que en el caso de Meza, confidencian desde el partido, puede alejarse de los valores socialcristianos que definen a la colectividad, debido a su perfil más cercano al régimen militar.

Sumado a lo anterior, es que en el partido aún no hay claridad respecto de los cargos por los que optarán sus nombres. En esa disyuntiva se encuentra Jorge Matthei, a quien en el PSC lo visualizan como candidato a la alcaldía de Providencia. Sin embargo, desde el entorno del ingeniero aseguran que su aspiración es ser concejal por Vitacura. Las conversaciones con los posibles aspirantes del partido se han dado en mayor medida por Zoom -donde han participado el vicepresidente del partido, Héctor Muñoz y la secretaria general, Antaris Varela- y, hasta el momento, no se han concretado encuentros en persona. Dentro del elenco que esperan zanjar los socialcristianos, confirman que también figura Jacqueline Pinochet, sin embargo, aseguran que no han sostenido acercamientos con ella.

Y es que, según conocedores de esas conversaciones, Meza es quien esta a cargo de hacer de nexo entre el partido y los candidatos. “Es el cabeza de serie”, comentan desde el entorno del abogado.

Lo que sí está claro al interior del partido es que competirán por el sillón municipal de Vitacura y Providencia. La razón, según comentó Muñoz, es que “Camila Merino y Jaime Bellolio han promovido proyectos como la ESI. Es un tema de convicciones”.

Cercanos a Meza, en tanto, también recalcan que todavía no está ratificada la candidatura, pero que se espera se oficialice durante las próximas semanas, junto a otros nombres que el PSC lanzará en comunas de la zona oriente de la capital.

“Esperamos que estas conversaciones se formalicen en los próximos días con el PSC para ir como candidato a alcalde de Vitacura junto a los candidatos a concejal Jaqueline Pinochet Hiriart, Jorge Matthei y otros”, agregó Meza.

Y remató: “Tenemos la convicción política de que es lo que hoy necesita la comuna de Vitacura y sus vecinos: una autoridad comunal que con mano dura defienda a sus vecinos frente a la delincuencia y el crimen organizado y realice una gestión innovadora, eficiente y pro activa en materia de salud, cultura, deporte y medio ambiente”.