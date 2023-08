La defensa por Youtube de Kast a las enmiendas republicanas y la apertura a rechazar en el plebiscito si es que no se aprueban

hace 44 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

El streaming del Partido Republicano con su timonel, Arturo Squella, la secretaria general, Ruth Hurtado y el líder, José Antonio Kast.

En una transmisión, el excandidato presidencial criticó a la izquierda e hizo un llamado a informarse. De todas formas, le entregó un mensaje a su sector: si no se visan las indicaciones impulsadas su partido, no estarán disponibles para respaldar el nuevo texto constitucional: "No tendríamos ningún problema en decir, ‘no se aprobaron las indicaciones que mejoran el texto vigente, por lo tanto, no podemos llamar apruebo de esto’".