La feroz pugna entre Lira y Guevara tras primaria UDI-RN en Lo Barnechea: Alcalde acusa “intervencionismo escandaloso” de la Intendencia

Quedan apenas 13 días para las primarias municipales en Lo Barnechea, uno de los bastiones electorales de la derecha -la controla hace casi 26 años- y los que conocen la interna del sector dirían que esto se veía venir. La pugna entre el alcalde UDI Cristóbal Lira y su antecesor, el intendente de Santiago RN Felipe Guevara, ha ido escalando a la par de la carrera por los votos entre el jefe comunal y su contendora oficial Consuelo Alvial, aliada y cercana a la autoridad metropolitana. Tras semanas de trascendidos y acusaciones cruzadas fuera de micrófono, hoy la cuestión ha llegado hasta las comillas porque en la alcaldía acusan que su rival y su gente están interviniendo a favor de la joven cientista política, cosa que el otro bando niega.

Pero para entender qué se mandaron a decir hoy los dos protagonistas de esta nota (y hasta el presidente de RN), primero el choque de trascendidos porque -como todas estas cosas-, hay dos versiones. Y para más enredo, en la municipalidad conviven funcionarios leales a uno y a otro porque gran parte de quienes trabajaban para Guevara siguen ahí, ya sea en los mismos puestos o en otros. La gente del alcalde ha negado haber despedido a los de su rival y Lira ha impartido instructivos internos en los que ordena a los funcionarios abstenerse de hacer campaña en sus horarios de trabajo. Este mapa redunda en que cada bando se entera más o menos rápido de lo que hace el otro.

Para la gente de Lira el conflicto arranca por lo que temían -dicen- que iba a ocurrir desde un comienzo si se declaraba esa primaria y que por eso él no la quería: que al final la contienda, más que con Alvial, iba a ser con Guevara, quien fue alcalde de esa comuna casi 11 años antes de dejarla para asumir la Intendencia a fines del año pasado, y a quien ven jugado por tratar de impedir que el edil se reelija (el que gana la primaria prácticamente asegura el cargo). Llevan semanas acusando que el RN y sus equipos, partiendo por el delegado provincial de Santiago Enrique Beltrán, han participado en actividades de campaña de la candidata inscrita.

En Lo Barnechea aseguran que llevan la cuenta, y sus versiones sostienen que Guevara ha participado en comidas en favor de Alvial en restoranes de la comuna, que ha asistido a actividades de campaña en la calle y que Beltrán también lo ha hecho y que hasta ha retuiteado en su cuenta de Twitter posteos de la candidata, como una que tuvo ayer con vecinos del sector de Lo Ermita. También aseguran que Guevara y Alvial estuvieron junto a los participantes de la toma del Cerro 18, sector donde el jueves en la noche un grupo de desconocidos destruyó un centro comunitario de seguridad comunal.

Lira tuvo que salir a descartar que el municipio fuera a desalojar la toma, versión que había generado protestas de los pobladores.

Dicen que hay pruebas de algunos de estos episodios en videos y fotos que han circulado por redes sociales en las últimas semanas. El pasado domingo 7 fue captado en la esquina de Avenida La Dehesa con Avenida el Rodeo junto a un grupo de personas que lucían poleras alusivas la campaña de Alvial. Ayer se difundió una foto que -aseguran- corresponde a Beltrán en otra actividad en la comuna.

El bando de Lira reclama que con esto Guevara y su equipo vulneran la instrucción impartida por el Presidente Sebastián Piñera de que miembros del gabinete, intendentes y gobernadores se abstengan de participar activamente de las primarias para no agravar más las reyertas en Chile Vamos, norma a la que RN se opone y la UDI apoya.

La cosa ha llegado a tanto, que en Lo Barnechea aseguran que Lira le ha reclamado al menos dos veces al Presidente -antes y después del instructivo, la última vez fue la semana pasada- que la “intervención” de Guevara debe terminar. Según estas versiones, el mandatario le habría dicho que lo iba a resolver.

En el rincón del intendente rechazan todas estas acusaciones, partiendo por el reclamo primigenio de que Lira no habría cumplido su palabra de no postular a un nuevo período. Y que todas estas acusaciones son “fantasmas” y que es el alcalde quien las ha emprendido contra él al responsabilizarlo -en notas publicadas en El Mercurio- de que como intendente no ha tomado medidas para solucionar el problema de las tomas. “La intendencia no está haciendo nada para tener clara la cosa”, dijo el 5 de este mes. El pasado sábado 7 el mismo Beltrán le contestó que “el alcalde Lira falta a la verdad”.

Los íntimos de Guevara aseguran que no han participado en comidas de apoyo a Alvial y que si lo han visto en el restorán Doña Tina de la comuna, es porque ha estado ahí con su familia. Aseguran que nunca ha acompañado a la candidata a una acto oficial de campaña, y que ninguno de ambos estuvo con los participantes de la toma del Cerro 18.

¿El video donde se ve a Guevara con las personas vestidas con polera pro Alvial? Su gente dice que fue otra cosa: que ese día fueron integrantes de la Comisión Política de RN a apoyar a la candidata, y que él pasó “a saludar” y que luego se retiró sin hacer nada más. E insisten en que es Lira quien busca el conflicto, que al jefe regional nunca le han probado nada y que no encontrarán ni una sola imagen de él vestido con poleras o agitando banderas o en cualquier acto explícito de campaña.

Acusan además que Lira no ha querido asistir a debates con Alvial. Al otro lado han dicho que si lo hacen, en estas bélicas condiciones solo beneficiarían a una retadora menos conocida que el incumbente.

Como sea, esta mañana La Tercera PM le consultó a los bandos en pugna. El alcalde Lira escogió cruzar una línea y dijo textualmente lo siguiente:

“Una primaria y cualquier elección debe ser siempre una instancia para debatir ideas y contarles a los vecinos la comuna que soñamos. Y si bien todos queremos ganar esta primaria, no puede ser a cualquier precio o de cualquier forma. El intervencionismo que se ha visto estas últimas semanas por parte de las autoridades y funcionarios de la Intendencia es inaceptable y escandaloso. Es necesario que se entienda que la nueva política requiere aire limpio y no las viejas y mañosas prácticas del pasado que los vecinos castigarán el 29 de noviembre”.

Consultado el intendente Guevara, solo contestó que “nosotros hemos respetado cada una de las instrucciones que se nos han dado desde el gobierno central y vamos a seguir en esa línea”.

Y luego se sumó al conflicto el presidente de RN Rafael Prohens. “Quiero dejar en claro que después del horario de trabajo, las autoridades tienen derecho a participar en actividades partidistas y así lo dicen los dictámenes de la Contraloría”, retruca, y que “el señor Lira también debe entender que cuando hay época de campaña, él tiene la obligación de invitar a las actividades públicas que haga la municipalidad a todos los candidatos, sin excepción alguna”.

El jefe partidario cierra con un emplazamiento con gusto a advertencia a La Moneda por el rol de autoridades en esta primarias: “También le digo al gobierno que no haya persecución a la gente de RN que trabaja en algunos ministerios por apoyar a algunas candidaturas”.

Las elecciones primarias son el domingo 29 de este mes.

Continuará.