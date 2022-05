La “guerra” declarada entre la directiva del Colmed y Enrique Paris que lo vuelve a cruzar con Izkia Siches

“Quiero agradecer a la ciudadanía por su esfuerzo y colaboración, y por ayudarnos, porque cada mascarilla puesta, cada vacuna recibida y cada uno de los días de aislamiento cumplidos sumó y aportó en el control de la pandemia en que menos personas enfermaran y que más personas estuvieran protegidas”.

Emocionado, el pasado 7 de marzo, el doctor Enrique Paris realizó su último balance de Covid-19 como ministro de Salud antes del cambio de mando. Con la voz quebrada habló sobre lo que significó el trabajo de las autoridades sanitarias durante la pandemia y, en respuesta, el expresidente Sebastián Piñera le agradeció diciendo que era un “pequeño gigante”.

Fue una jornada de sentimientos encontrados. Porque ese mismo día, el Consejo Nacional y la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico de Chile presentó una denuncia contra él, Renato Acuña, y Pablo Araya ante el Tribunal de Ética del gremio que el propio Paris dirigió por 6 años, entre 2011 y 2017.

Aunque el Colmed no se puede referir al caso en particular, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, señala que “es una decisión que tomó por amplia mayoría el Consejo Nacional, que reúne a todos los dirigentes nacionales del Colegio Médico”. Éste está compuesto por 40 miembros, entre ellos, el doctor Meza, Inés Guerrero, José Miguel Bernucci, Francisca Crispi, además de todos los presidentes regionales.

¿Cuál es la razón de la acusación? De acuerdo al documento de 55 páginas que contiene los antecedentes de la denuncia, los aludidos “con sus afirmaciones falsas e insinuaciones maliciosas enlodaron y dañaron gravemente el prestigio, la reputación, credibilidad e imagen del Colegio Médico de Chile”.

Las afirmaciones e insinuaciones que señala el oficio se trata de los dichos que los doctores acusados utilizaron para referirse a un reportaje del medio El Líbero en el que se dieron a conocer supuestas irregularidades del ente gremial que se le atribuían a la administración de Izkia Siches. Y en un comunicado que, días después, realizó un grupo de médicos opositores a la actual mesa.

La cronología de los hechos

El escrito plantea que, luego de que Siches dejara su cargo como titular del Colmed el 25 de noviembre de 2021, se desató una “orquestada campaña de desprestigio en su contra y de la Mesa Directiva Nacional en ejercicio”, utilizando para ello -acusan- un informe de auditoría realizado por KPMG en 2021. Este se encargó luego de que se destapara un fraude en el Colmed de Valparaíso.

Este fue la base del artículo “Las millonarias irregularidades en Colmed detectadas por KPMG: parte de los hallazgos apuntan a presidencias de Izkia Siches” que el 8 de diciembre publicó el medio online El Líbero.

“Esta publicación periodística y su masiva reproducción con fines políticos-electorales, no sólo afectó la imagen pública de la Dra. Siches, que era el principal blanco, también afectó la credibilidad de que gozaba el Colegio Médico”, acusa la Mesa Nacional en su escrito.

Ese mismo día, un comunicado de “Más Médicos” -que, entre otros, firmaron los doctores Pablo Araya y Renato Acuña, quien lidera el grupo- titulado “Solicita Transparencia al Colmed” fue publicado por diversos medios y redes sociales. Según el escrito de la mesa del Colmed, la última persona que guardó este documento -que contiene supuestas denuncias falsas- habría sido Araya.

En la denuncia ante el Tribunal de Ética, la Mesa acusa que el escrito difundido por la agrupación estableció que las demoras que hubo en la entrega de la auditoría fueron “una maniobra de la actual dirigencia del gremio para estirarla en el tiempo hasta que todos los períodos eleccionarios pasaran”.

Un día después de ello, un periodista le preguntó al exministro Paris -en uno de sus balances Covid- por el artículo de El Líbero. Específicamente lo hizo por las irregularidades administrativas que encontró la firma KPMG al interior del gremio.

“Esta auditoría forense fue solicitada por la oposición a la directiva actual del Colegio Médico, no fue una iniciativa de la directiva actual, y se demoraron bastante en aprobar que se llevara a cabo este estudio o esta solicitud de transparencia”, respondió. Con “oposición” se refería precisamente a la facción a la que él pertenece al interior del gremio, contraria a la que entonces encabezaba Izkia Siches.

En esta respuesta habría -según la denuncia- una falta de los tres médicos, pues habría dejado entrever que la actual administración de la entidad se opuso a la realización de la auditoría. Además, en el escrito agregan que, al responder, Paris involucró a Siches, pues dijo que “y en ese período la doctora Siches fue la presidenta del Regional Santiago, y también era mi segunda vicepresidenta a nivel nacional, o sea ella participó en mi mesa directiva”.

“La intencionalidad política de estas tres actuaciones -publicación de El Líbero, declaración de MAS Médicos y expresiones del Ministro- queda en evidencia al personificar en la Dra. Siches -a la sazón jefa de campaña de un candidato a la Presidencia- obviando que la mayor parte de las observaciones efectuadas en el Informe de Auditoría dicen relación con situaciones ocurridas en anteriores administraciones”, acusan en el escrito.

Y cierran con la siguiente acusación: “Los doctores Enrique Paris Mancilla, Renato Acuña y Pablo Araya Baltra, con sus afirmaciones falsas e insinuaciones maliciosas, relatadas a lo largo de este escrito, enlodaron y dañaron gravemente el prestigio, la reputación, credibilidad e imagen del Colegio Médico de Chile y sus dirigentes, poniendo en riesgo su institucionalidad, en un proceder repudiable y reprochable, que persiguió fines políticos espurios e inmediatos de carácter electoral”.

A su juicio, los hechos vulneraron tres artículos del código de ética del Colmed relativos a la honradez y al buen trato entre médicos. “Las pasiones políticas partidistas obnubilaron a los denunciados e hicieron letra muerta de estos principios civilizatorios que deben prevalecer entre colegas”, agregaron.

Paris: “Utilización mañosa y política”

Aunque la denuncia ética fue ingresada el 7 marzo y oficializada el 14 de abril, Paris no se enteró de la acusación hasta este lunes: “No estoy furioso, pero encuentro insólita la denuncia, sin embargo, están en su derecho dentro de lo del funcionamiento del Colegio Médico. Eso sí, es una utilización mañosa y política para tratar de callar opiniones en contra. Y me pregunto por qué no los acusaron éticamente a ellos mismos, que me insultaron, que me trataron de criminal e infeliz, pero sólo acusan a los opositores”.

Frente a las razones por las que el exministro está acusado dice que “yo respondí lo que me preguntó el periodista sobre lo que salía en el mismo diario, entonces por qué no se querellan contra el diario si dicen que eso es falso, por qué no se querellan contra los medios de prensa que publicaron toda esta información, eso es lo que me llama la atención”.

En este contexto, Renato Acuña, retador de Siches en los pasados comicios del Colegio Médico, sostiene que ”me parece una pasada de cuenta por algo que a ellos no les pareció y que en vez de conservarlo y tener un dialogo constructivo se fueron por el lado oscuro. Encuentro que usar el tribunal de ética como una medida de represión no es la forma, porque no se construyó para eso”.

Al igual que Paris, Acuña recibió la denuncia hace unos días: “Nosotros tenemos que tener un tiempo más o menos parecido al que ellos tuvieron para hacer la acusación para poder defendernos y solicitar las pruebas necesarias. Nosotros ya pedimos un cambio de fecha porque nos habían citado para el 3 de mayo, y no estábamos de acuerdo con el plazo tan corto y además tenemos que contratar un abogado y leer todas las actas”.

El reglamento de Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile establece que, producida la ratificación de la denuncia, se recibirá la contestación del denunciado y después de ser presentada el Tribunal llamará a las partes a conciliación. Asimismo la instancia podrá “decretar dos o más audiencias sucesivas, con citación de una o de ambas partes, si las circunstancias así lo aconsejaren”.

Si se determina sanción, estas pueden ir desde la amonestación hasta la expulsión del Colegio Médico de Chile.