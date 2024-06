La historia detrás de la expropiación de la exColonia Dignidad, el anuncio que marcó el paso del Presidente por Berlín

A primera hora de este martes el Presidente Gabriel Boric visitó el Palacio Bellevue en Berlín, Alemania. Ahí, a las 8.30, lo recibiría quizás la autoridad que tiene más peso simbólico en la gira por Alemania: el presidente federal Frank-Walter Steinmeier, quien el 27 de abril de 2016, cuando ocupaba otro cargo, marcó un hito que fue recordado con emoción, valorado y agradecido en el encuentro por el Mandatario nacional.

Cuando el alemán era ministro de Relaciones Exteriores pidió perdón e hizo una dura autocrítica a nombre de las autoridades de su país por la poca colaboración y la lentitud en la investigación de los crímenes cometidos en Colonia Dignidad, secta que fue dirigida por Paul Schäfer y que fue calificada por el mandatario chileno como el “epítome del mal”.

“Al ministerio le faltó la determinación y la transparencia necesarias para identificar su responsabilidad y tener aprendizajes a raíz de esto”, dijo la autoridad alemana en esa ocasión.

Pero el contexto también fue clave: ese día en Berlín hicieron un acto conmemorativo en el que invitaron a chilenos y alemanes para visualizar la película “Colonia”, protagonizada por Emma Watson, que se había estrenado meses antes.

Esa película y la convicción de Steinmeier fueron, según las autoridades chilenas, los impulsos mediáticos para retomar los avances de colaboración entre Chile y Alemania para acceder a información y testimonios sobre los crímenes realizados en Colonia Dignidad.

Con esos antecedentes Boric -que el viernes de la semana pasada recomendó la película de Watson- reconoció el trabajo del presidente federal en una gira en la que el principal anuncio -que también marcó la cuenta pública del 1 de junio- justamente es consecuencia de los trabajos que se aceleraron desde 2016.

“Esta semana hemos dado inicio al proceso expropiatorio de parte de los terrenos de la ex Colonia Dignidad en Villa Baviera. Este es un paso relevante para consagrar el lugar como un espacio de memoria y, así, desde el sur de Chile hasta Alemania le decimos, con una sola voz, al mundo: ¡Nunca más!”, dijo el Mandatario en la cuenta pública.

El anuncio, admiten en La Moneda, fue adelantado. Pese a que en un inicio estaba contemplado hacerlo durante la gira en Alemania que comenzó este lunes en Berlín, los equipos de Boric decidieron precipitar la jugada y que fuera una de las principales medidas en el discurso del Mandatario.

El Presidente junto al canciller federal Olaf Scholz en Berlín.

Para el Presidente Boric también hubo una reunión que marcó un cambio en las gestiones sobre Colonia Dignidad: la visita del canciller federal Olaf Scholz el 29 de enero de 2023. Ahí la principal autoridad alemana manifestó el interés por colaborar en el establecimiento de un sitio de memoria de Colonia Dignidad y la creación de un centro de documentación.

Desde ahí la comisión mixta de autoridades chilenas y alemanas -que funciona desde octubre de 2017- intentó acelerar las gestiones. Y así lo hizo en la última que se realizó en marzo y en la anterior, que se desarrolló el 20 de noviembre de 2023 en Santiago.

Esa comisión mixta está compuesta por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, como la embajadora de Chile en Alemania, Magdalena Atria -quien justamente está casada con el ministro de Justicia, Luis Cordero-; el embajador de Derechos Humanos, Tomás Pascual; el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano; y otros asesores.

Por el lado de Alemania participan la embajadora de Alemania en Chile Irmgard Maria Fellner; y Annette Walter, directora para América Latina y el Caribe.

Pero el trabajo de la comisión no ha sido simple y por lo mismo el ministro Cordero también debió involucrarse con la mirada atenta y comunicación fluida con el Presidente, para ver la factibilidad legal del anuncio de expropiación y también buscar fórmulas para que los beneficiados económicamente no sean las familias de los victimarios (Boric dijo este lunes que se tomarán los resguardos necesarios para que ello no ocurra).

Así, una vez que se despejaron la mayoría de las dudas, el Presidente llegó este lunes a Berlín, decidido a tocar el tema con el canciller Scholz. Y, pese a que la autoridad alemana tuvo que limitar su tiempo tras el duro fracaso electoral de su partido en los comicios europeos, hubo en sus palabras un gesto que generó festejos entre los ministros que componen la delegación con Boric.

Tal como lo dijo después en el punto de prensa, no solo delimitó la colaboración en la construcción del sitio de memoria y Colonia Dignidad, sino que también se refirió al Plan Nacional de Búsqueda y aseguró que apoyarán “un importante proyecto del Archivo Nacional de Chile, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, (...) para esclarecer los crímenes de la dictadura de Pinochet y acabar con la larga fase de impunidad”.

Eso, comentaron los ministros, fue mucho mejor de lo esperado. Y ahora esperan cobrar la palabra: en septiembre convocaron a una nueva comisión mixta en Santiago que tiene una diferencia. Esta vez todos asistirán de forma presencial.