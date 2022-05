La incomodidad que despertó entre convencionales la idea de convocar a un grupo de expertos que apoye a comisiones de Armonización y Normas Transitorias

Fue uno de los vicepresidentes adjuntos de la mesa de la Convención Constitucional, Hernán Larraín Matte (RN-Evópoli-IND), quien, a través del grupo de WhatsApp de la directiva, consultó si la mesa estaba detrás de la idea de convocar a un grupo de expertos para apoyar el trabajo de las comisiones de Normas Transitorias y Armonización, que comenzarán a funcionar a partir del próximo 17 de mayo.

Según cuenta más de un integrante de la mesa, Larraín Matte se quejó de la información dada a conocer por La Tercera respecto a que distintos abogados fueron contactados por el exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (Frente Amplio). De acuerdo a varios académicos que fueron llamados, Bassa les comentó que la mesa estaba pensando convocar a un equipo de apoyo para esas instancias, con un perfil técnico y no político que contribuyera a esa labor. Sin embargo, desde la directiva negaron esas gestiones, postura que mantuvieron hoy.

Dentro de los nombres que, según las mismas versiones, había interés de que participaran se encuentran Isabel Aninat, Patricio Zapata, Francisco Zuñiga, Ximena Gauché, Yanira Zúñiga, Verónica Undurraga, Luis Cordero, Jaime Arancibia, Gastón Gómez, Juan Francisco García y Domingo Lovera. La mayor parte de los convocados formó parte de la comisión técnica que redactó las normas que permitieron las reformas constitucionales al capítulo XV y que se aprobó tras el acuerdo político transversal del 15 de noviembre de 2019.

Pero Larraín Matte no fue el único que planteó la inquietud durante esta jornada, también lo hizo otro de los vicepresidentes adjuntos, Tomás Laibe (Colectivo Socialista). Según fuentes de la mesa, Laibe consultó respecto a quién y cómo se citó a el equipo de abogados y académicos.

De acuerdo a las mismas versiones, fue la presidenta de la mesa, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), quien respondió y habría transmitido que estaba al tanto de la idea, pero que no provenía de la mesa. Esta mañana, de hecho, en entrevista con radio ADN, Quinteros insistió en que “ni el vicepresidente Gaspar (Domínguez) ni yo hemos estado haciendo gestiones paralelas para ese fin”.

“Lo que sí, y es un acuerdo de la mesa, hemos estado en reuniones con poderes del Estado, visitamos la Corte Suprema ayer, antes de ayer el Congreso, recibiendo órganos autónomos (...) para recibir todas las sugerencias, recomendaciones que puedan hacernos, porque son ellos quienes conocen mejor cómo pudiese afectar las modificaciones que estamos proponiendo”, agregó la presidenta.

Además, consultada sobre si Bassa fue encomendado por la mesa para cumplir esta tarea, Quinteros señaló que no. La respuesta de Quinteros, en todo caso, se distancia de lo que han transmitido algunos abogados que fueron sondeados quienes, de acuerdo a sus versiones, Bassa les dijo que era una idea consensuada con Domínguez y Quinteros.

Frente a esta iniciativa, la convencional Tammy Pustilnick (No Neutrales), quien es co-coordinadora de la comisión de Armonización, señaló que “me parece que es una idea interesante”, pero advirtió que “esto debe ser a propuesta de la mesa directiva, conversado con la coordinación de la comisión y discutido por quienes la integran”.

Por otro lado, algunos se muestran más escépticos con la idea. Por ejemplo, Eduardo Castillo (Colectivo del Apruebo,) quien ayer fue elegido como co-coordinador de la comisión de Normas Transitorias, afirmó que no está de acuerdo con la iniciativa. “En armonización hay una experta lingüística, puede haber otros expertos en otras materias, pero hacer un grupo de expertos me parece que no procede. Causaría recelo en mucha gente, que pensaría que la Constitución la van a hacer los expertos. Podemos tener apoyo de distinta índole: jurídico, lingüístico, de sintaxis… Pero no se trata de formar grupos que puedan asesorar a la Convención”, dijo.

Y agregó: “Puede crear una imagen (de la Convención) que no es conveniente”.

En esta misma línea, el convencional Felipe Mena (UDI), quien integra la comisión de normas transitorias, sostuvo: “Creo que debemos ser transparentes con los ciudadanos, y no generar falsas expectativas, porque este grupo de expertos no podrá cambiar las normas ya aprobadas. A los expertos los deberían haber escuchado e involucrado en el proceso de creación de normas, no al final cuando ya no se puede cambiar las normas maximalistas y separatistas aprobadas”.

También, el convencional Ruggero Cozzi (RN-Evópoli-IND), de la comisión de Armonización, comentó que la iniciativa no corresponde y que está fuera del Reglamento. “Me parece una falta de respeto a la Secretaría Técnica, que cuenta con personal profesional de apoyo para estos efectos. Además, es irónico que el exvicepresidente (Bassa) pudiendo haber propuesto algo como esto hace 10 meses atrás, lo haga ahora que el texto ya está escrito. Llega tarde”, manifestó Cozzi.

En la derecha ven con inquietud la idea debido a que algunos, reconocen en privado, creen que es una manera de darle más “legitimidad” al proceso al incluir expertos y que es una apuesta de sectores de izquierda para favorecer el Apruebo en el plebiscito de salida. Por lo mismo, varios apuestan a que no prospere la idea.

Uno de los convencionales del Colectivo Socialista, en todo caso, señala que “toda ayuda es necesaria y bienvenida. Si la mesa no tiene iniciativa, el impulso da lo mismo de dónde venga”. En una línea similar, Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) comenta: “Siempre es positivo contar con especialistas, en la medida que los comentarios sean apoyos y no decisiones”.

Al cierre de esta edición, los abogados consultados transmitían que no habían sido contactados nuevamente.